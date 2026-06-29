Слухи о романе с Самбурской, отчисление из МХАТа и политический разрыв с отцом-иноагентом: как сложилась судьба Ивана Макаревича?
Актеру, знакомому зрителям по ролям в картинах «Бой с тенью», «Дом Солнца», «Бригада: Наследник» и нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Ивану Макаревичу 30 июня исполняется 39 лет. Сын лидера «Машины времени» Андрея Макаревича* прошел непростой путь от отчисленного студента Школы-студии МХАТ до актера с более чем 40 работами в кино, режиссера и музыканта. Его карьера складывалась под пристальным вниманием публики не только из-за творческих успехов, но и из-за тяжелого груза отцовской фамилии, политических скандалов и слухов, которые долгие годы преследуют артиста. Подробности — в материале «Радио 1».
Карьера и творчество МакаревичаИван родился 30 июня 1987 года в Москве в семье музыканта Андрея Макаревича* и врача-косметолога Аллы Голубкиной. Родители развелись, когда мальчику было всего два года, и воспитывала его в основном мать. В юности Иван увлекся музыкой, играл на барабанах в различных группах, но в итоге выбрал актерскую стезю. Поступление в Школу-студию МХАТ, по слухам, не обошлось без протекции отца, однако проучился там недолго: его отчислили из-за конфликта с худруком Константином Райкиным. Впоследствии он успешно окончил ГИТИС (мастерская Сергея Голомазова).
Дебют Макаревича в кино состоялся в 2005 году в спортивной драме «Бой с тенью». Настоящая известность пришла после роли Ивана Пущина в историческом фильме «1814». Одной из самых ярких и неоднозначных работ стало перевоплощение в собственного отца в фильме «Дом Солнца», где он сыграл молодого Андрея Макаревича*. На его счету десятки ролей в сериалах и фильмах, среди которых «Иван Грозный», «Метро», «Слово пацана», «Бригада. Наследник. Выжить после», «Русский бес». Позже Иван попробовал себя и в режиссуре, выпустив в 2024 году сериал «Уроки китайского».
Личная жизнь артистаИван Макаревич крайне неохотно делится подробностями личной жизни, предпочитая оставлять эту область окутанной тайной. На протяжении многих лет ходили слухи о его романе с актрисой Настасьей Самбурской, однако сам артист опроверг эту информацию, заявив, что они были просто хорошими друзьями и соседями. В студенческие годы Иван приютил актрису, когда та нуждалась в жилье. Отблагодарила Настасья Ивана тем, что готовила для него еду.
На сегодняшний день Иван не женат, детей у него нет. Он проживает в Москве, в центре города. Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что отец переписал на него свою долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте. Теперь две трети этой недвижимости принадлежат Ивану.
Скандалы и наследие отцаГлавная драма в жизни Ивана Макаревича — его собственная фамилия. После того как Андрей Макаревич* был признан в России иностранным агентом и покинул страну, высказываясь с резкой критикой в адрес властей, Иван оказался в центре скандала. Долгое время от него автоматически ждали такой же позиции, что, по его собственному признанию, мешало ему работать.
Иван всегда стремился дистанцироваться от политических заявлений отца. В интервью изданию pravilamag.ru он подчеркнул:
«Я отдельный человек со своей головой, своим мироощущением и взглядами».Вопреки слухам о разрыве, он заявлял, что любит отца, но «так совпало, что он решил уехать». Однако в 2026 году появляется всё больше информации о том, что они практически прекратили общение. По данным некоторых СМИ, Макаревич-младший не одобряет выбор отца и придерживается противоположной позиции.
Еще одним громким скандалом стала ситуация с его военным билетом. В 2025 году, после того как Андрей Макаревич* в разговоре с пранкерами заявил, что не финансирует ВСУ только из-за страха за жизнь сына (боясь, что ракета может попасть в его дом), общественники потребовали проверить военный билет Ивана на законность его получения.
«Иноагент Макаревич* заявил, что не донатит ВСУ из-за страха за своего сына Ивана. „Ветераны России“ призывают проверить, служил ли Иван Макаревич в армии, если нет, то на каком основании он получил военный билет, что там написано. Если документ получен незаконно, то мы требуем расследования и привлечения всех, включая Ивана и его отца при необходимости, к ответственности», — призывал Резяпов в интервью NEWS.ru.
Жизнь сегодня и новые горизонтыНесмотря на давление и скандалы, Иван Макаревич продолжает жить и работать в России. Он не последовал за отцом за границу, признаваясь в искренней любви к своей стране и родным улицам. В 2026 году артист активно занимается преподаванием: он ведет курс актерского мастерства в одной из московских студий, разработав собственную методику для кинематографа.
Что касается кинокарьеры, то в 2025 году с участием Ивана Макаревича вышли мистический триллер «Бар "Один звонок"» и комедия «Мужские правила моего деда». В настоящее время в производстве находится комедийный сериал «Малой», где Макаревич выступил режиссером. Иван Андреевич продолжает искать свой путь, доказывая, что его талант не ограничивается лишь громким именем отца.
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