29 июня 2026, 13:03

Иван Макаревич (Фото: Instagram**@ jamesoclahoma)

Актеру, знакомому зрителям по ролям в картинах «Бой с тенью», «Дом Солнца», «Бригада: Наследник» и нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Ивану Макаревичу 30 июня исполняется 39 лет. Сын лидера «Машины времени» Андрея Макаревича* прошел непростой путь от отчисленного студента Школы-студии МХАТ до актера с более чем 40 работами в кино, режиссера и музыканта. Его карьера складывалась под пристальным вниманием публики не только из-за творческих успехов, но и из-за тяжелого груза отцовской фамилии, политических скандалов и слухов, которые долгие годы преследуют артиста. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Карьера и творчество Макаревича Личная жизнь артиста Скандалы и наследие отца Жизнь сегодня и новые горизонты

Карьера и творчество Макаревича

Иван Макаревич (Фото:Instagram**@ jamesoclahoma)

Личная жизнь артиста

Скандалы и наследие отца

Иван Макаревич (Фото: Instagram**@ jamesoclahoma)

«Я отдельный человек со своей головой, своим мироощущением и взглядами».

«Иноагент Макаревич* заявил, что не донатит ВСУ из-за страха за своего сына Ивана. „Ветераны России“ призывают проверить, служил ли Иван Макаревич в армии, если нет, то на каком основании он получил военный билет, что там написано. Если документ получен незаконно, то мы требуем расследования и привлечения всех, включая Ивана и его отца при необходимости, к ответственности», — призывал Резяпов в интервью NEWS.ru.

Жизнь сегодня и новые горизонты

Иван Макаревич (Фото: Instagram**@ jamesoclahoma)

*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

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