Пятеро детей, домашние роды и муж, который запрещает обнажаться на экране: правда о союзе Глафиры Тархановой и Алексея Фаддеева
Актриса Глафира Тарханова, знакомая зрителям по картинам «Громовы», «Путь к себе», «Год в Тоскане», «Измены» и «Синичка», 9 ноября отмечает свой 43-й день рождения. Она прошла путь от провинциальной девочки, занимавшейся фигурным катанием, до одной из самых востребованных актрис театра «Сатирикон» и звезды телеэкранов. Ее карьера — это не только триумфы и признание критиков, но и череда громких слухов и откровений о личных драмах. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Глафиры ТархановойГлафира Тарханова родилась в подмосковной Электростали в семье, далекой от богемы, но близкой к искусству: ее родители были актерами кукольного театра. С детства девочка занималась фигурным катанием, плаванием, танцами и музыкой, что позже помогло ей с легкостью перевоплощаться на сцене и в кадре. Путь в профессию был предопределен: после школы она поступила в Школу-студию МХАТ, где ее талант заметили еще на студенческой скамье.
Дебют Тархановой в кино состоялся в 2003 году с роли второго плана в картине «Театральный блюз», однако настоящий прорыв случился благодаря работе в театре. Еще студенткой она вышла на сцену «Сатирикона», где за роль Полиньки в «Доходном месте» получила премию «Дебюты Москвы». С тех пор список ее работ пополнился ролями Нины в «Маскараде», Корделии в «Короле Лире» и леди Анны в «Ричарде III», за последнюю из которых она была удостоена премии «Хрустальная Турандот».
Широкую народную любовь Тархановой принесла роль Насти Громовой в сериале «Громовы», после чего последовали «Кружева», «Бесы» и «Измены». В багаже актрисы также премия «Femme Fatale» и приз фестиваля «Амурская осень» за лучшую женскую роль.
Любовь, абьюз и многодетное материнствоЛичная жизнь Глафиры всегда была предметом пристального внимания, но она предпочитает не выставлять ее напоказ. Актриса замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. Пара познакомилась в 2005 году на съёмках фильма «Хроники ада». Отношения развивались быстро: уже через три месяца Алексей сделал предложение, и они поженились. Свадьбу сыграли скромно — пригласили всего нескольких друзей, а родителей позвали только на венчание.
В браке родилось пятеро детей: Корней (2008), Ермолай (2010), Гордей (2012), Никифор (2017) и Лукерья (2024).
Сама актриса называет себя «драконом», готовым испепелить любого за семью, а мужа — «подкаблучником», который, впрочем, имеет свои жесткие правила игры. Образ строгого супруга, который контролирует каждый шаг звездной жены, преследует Тарханову не первый год. В интервью и светских хрониках то и дело всплывают детали, рисующие Фаддеева как ревнивца старой закалки: он не разрешает жене сниматься в откровенных сценах, влияет на выбор ее нарядов и, что самое шокирующее для публики, даже не смотрит фильмы с ее участием. Более того, поговаривают, что после спектаклей он требует, чтобы Глафира непременно смывала весь «боевой раскрас» — макияж, превращающий ее в героиню сцены, не должен переступать порог дома.
Сама актриса, однако, не спешит драматизировать. В беседах с журналистами она поясняет: табу на обнаженные и постельные сцены — это не столько запрет мужа, сколько их давняя обоюдная договоренность, заключенная еще двадцать лет назад.
«Я не снимаюсь обнажённой — это наша договорённость ещё 20-летней давности. В кино есть свои секреты, пусть они таковыми и останутся», — приводит ее слова Super.ru.При этом Тарханова подчеркивает, что в профессиональном плане каждый из них идет своим путем, и она не позволяет себе упрекать супруга в том, что он якобы не дал ей где-то сняться. Ответственность за карьеру, по ее мнению, лежит исключительно на ней самой.
Новые роли и премьеры с ТархановойСегодня Глафира Тарханова продолжает активно сниматься и играть в театре. В 2025 году с ее участием вышла остросюжетная мелодрама «Даниловский тупик». В 2026 году зрители смогут увидеть Тарханову в новых постановках и фильмах.
Согласно афишам, на театральных сценах запланированы спектакли «Осенний роман», «Отель "Филадельфия"», «Осторожно, Марго», «Ночные забавы» и «Папа, мама, я и Офелия». География гастролей охватывает не только Москву и Санкт-Петербург, но и Екатеринбург, Новосибирск, Южно-Сахалинск и Набережные Челны, что подтверждает ее востребованность у публики.
В 2026 году с участием актрисы вышли картины «Невеста под ключ», «Папа может», «Прививка от лжи», «Жизнь заново», «Совок» и «Судьба повсюду встретится». Тарханова не собирается сбавлять обороты. Она успешно совмещает съемки в кино, работу в театре и воспитание детей, оставаясь одной из самых узнаваемых и уважаемых актрис своего поколения.