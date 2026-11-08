08 ноября 2026, 14:31

Глафира Тарханова (Фото: Instagram* @glafiratarhanova)

Актриса Глафира Тарханова, знакомая зрителям по картинам «Громовы», «Путь к себе», «Год в Тоскане», «Измены» и «Синичка», 9 ноября отмечает свой 43-й день рождения. Она прошла путь от провинциальной девочки, занимавшейся фигурным катанием, до одной из самых востребованных актрис театра «Сатирикон» и звезды телеэкранов. Ее карьера — это не только триумфы и признание критиков, но и череда громких слухов и откровений о личных драмах. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Глафиры Тархановой Любовь, абьюз и многодетное материнство Новые роли и премьеры с Тархановой

Биография Глафиры Тархановой

Глафира Тарханова (Фото: Instagram* @glafiratarhanova)

Любовь, абьюз и многодетное материнство

Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев (Фото: Instagram* @glafiratarhanova)

«Я не снимаюсь обнажённой — это наша договорённость ещё 20-летней давности. В кино есть свои секреты, пусть они таковыми и останутся», — приводит ее слова Super.ru.

Новые роли и премьеры с Тархановой