Умер адвокат Дуэйна Дэвиса по делу об убийстве Тупака
В Вегасе умер адвокат Дуэйна Дэвиса, работавший по делу об убийстве Тупака
В Лас-Вегасе скончался адвокат Майкл Санфт, представлявший интересы Дуэйна Дэвиса по делу об убийстве Тупака Шакура. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.
Тело 55-летнего юриста обнаружили у него дома в пятницу утром. Причина и обстоятельства смерти пока не установили, однако в полиции заявили, что следов насильственной смерти нет.
Санфт был известен своим ярким стилем: длинные волосы, брошь на лацкане пиджака и необычный подход к отбору присяжных — он любил спрашивать кандидатов об их любимых фильмах. Коллеги называли его легендой. Маршал суда Майкл Слоан, часто ездивший с Санфтом на мотоциклах, тяжело переживает потерю.
«Он был одним из моих лучших друзей и одним из лучших людей, которых я знал», — поделился Слоан.В августе этого года Санфт защищал Дуэйна Дэвиса, которого в итоге признали виновным в организации убийства Шакура. Адвокат не боялся идти против системы: он открыто ставил под сомнение показания своего же клиента и критиковал качество работы следствия. При этом, в отличие от многих защитников, Санфт умел поддерживать дружеские отношения с прокурорами.