Умер адвокат Дуэйна Дэвиса по делу об убийстве Тупака

08 ноября 2026, 15:30

В Вегасе умер адвокат Дуэйна Дэвиса, работавший по делу об убийстве Тупака

Тупак Шакур (Фото: кадр из фильма «Дорогая мама» (2022)

В Лас-Вегасе скончался адвокат Майкл Санфт, представлявший интересы Дуэйна Дэвиса по делу об убийстве Тупака Шакура. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.





Тело 55-летнего юриста обнаружили у него дома в пятницу утром. Причина и обстоятельства смерти пока не установили, однако в полиции заявили, что следов насильственной смерти нет.



Санфт был известен своим ярким стилем: длинные волосы, брошь на лацкане пиджака и необычный подход к отбору присяжных — он любил спрашивать кандидатов об их любимых фильмах. Коллеги называли его легендой. Маршал суда Майкл Слоан, часто ездивший с Санфтом на мотоциклах, тяжело переживает потерю.



