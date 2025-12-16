Пятеро детей, храм по выходным и пост генерального продюсера крупного видеосервиса: как сейчас живет «Гавр» из Comedy Club?
Гавриил Гордеев, известный публике под псевдонимом «Гавр», 17 декабря празднует свой 43-й день рождения. На российском медиарынке он является парадоксальной фигурой. Бывший резидент эпатажного «Comedy Club», в чьей карьере хватало громких скандалов, сегодня — генеральный продюсер одного из крупнейших видеосервисов и многодетный семьянин. Подробности — в материале «Радио 1».
Пермь, КВН и билет на большую сценуГавриил Гордеев родился 17 декабря 1982 года в Перми. Актерский талант проявился рано. Он учился в знаменитой гимназии имени Дягилева и с удовольствием играл в школьных спектаклях. Его первой серьезной сценой стал театр-студия «КОД», где юный Гордеев сыграл Кая в «Снежной королеве».
Несмотря на мечты о театральном вузе, финансовые трудности заставили его поступить в Пермский государственный технический университет. Именно там начался его путь в КВН, который он сам называет «большой школой». Участие в командах «Парма» и сборной Пермского края «Друзья» стало трамплином: в 2006 году его вместе с напарником Олегом Верещагиным пригласили в московский «Comedy Club».
Скандалы и публичные конфликтыСлава резидента «Comedy Club» принесла не только популярность. Гавриилу Гордееву не раз приходилось оказываться в центре скандалов, которые бросали тень на его репутацию.
Так 2021 году личный водитель Гордеева устроил жестокую драку с таксистом на Кутузовском проспекте в Москве. Инцидент, попавший на видео, вызвал волну негативных публикаций. Сам Гордеев отреагировал быстро, заявив, что узнал о происшествии из интернета и немедленно уволил водителя. Однако скандал надолго связал его имя с историей о «звездной» вседозволенности.
В марте 2025 года, уже будучи генеральным продюсером Okko, Гордееву пришлось публично оправдываться за сценариста сериала «Аутсорс» Анну Козлову. Та в интервью позволила себе резкие высказывания в адрес россиян. Гордеев оперативно заявил, что команда «категорически не согласна» с ее мнением, и предупредил, что «у любого поступка бывают последствия». Этот инцидент высветил его новую роль — не просто артиста, а медиаменеджера, отвечающего за репутацию крупного проекта.
Личная жизнь Гавриила Гордеева: семья как главный проектНа фоне публичных бурь личная жизнь Гордеева выглядит удивительно прочной и традиционной. Со своей будущей женой Ириной он познакомился еще в университете — они были однокурсниками и вместе играли в КВН. После долгих ухаживаний пара поженилась в 2003 году.
Сегодня семья Гордеевых — это настоящая крепость. У них пятеро детей, и с рождением третьего ребенка они официально получили статус многодетной семьи. Гордеев не скрывает, что семья и вера стали для него опорой. В интервью он признавался, что воспитывает детей в религиозных традициях, каждое воскресенье вся семья ходит в храм. Этот семейный уклад — сознательный выбор, контрастирующий с его сценическим амплуа.
Новые вершины Гавра: стратег, продюсер, медиаменеджерК своим 43 годам Гавриил Гордеев совершил карьерную революцию, превратившись из шоумена в одного из самых влиятельных продюсеров страны. Его управленческий талант раскрылся еще в «Газпром-Медиа», где он последовательно занимал должности от генерального продюсера «Comedy Radio» до директора канала ТНТ4 и креативного директора «Матч ТВ». С 2022 года он — продюсер, а с 2024-го — генеральный продюсер видеосервиса Okko, отвечающий за оригинальный контент.
Его подход к работе — это смесь одержимости делом и трезвого расчета. Работая над документальным фильмом «Асмарал», он с сорежиссером брал кредит в три миллиона, чтобы успеть со съемками, и лично организовывал матч-реюнион с ветеранами команды, на что ушла половина бюджета.
«Я пока сам что-то не сделал, не прочувствовал, я не смогу это предложить, продать или еще что-то. Чтобы мне что-то перепродать, это мне надо это настолько полюбить, отнестись к этому как ремесленнику, поэтому я как-то даже и настраиваю себя, и анализирую себя через это слово. А шут — как ни крути, шут все равно, в какой бы сфере я ни работал, я все равно работаю с юмором», — описывает Гордеев свое отношение к работе в интервью Владимиру Легойде.
Сегодня Гордеев живет и работает в Москве, продолжая строить карьеру на стыке медиа, маркетинга и кино.