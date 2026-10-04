04 октября 2026, 15:39

Павел Дедищев (Фото: Instagram* / amerikanec46)

Комику Павлу Дедищеву, которого зрители знают по острым монологам в Stand Up на ТНТ, работе ведущим в «Решалах» и интеллектуальному шоу «Было слово», 5 октября исполняется 36 лет. Этот уроженец Курска прошёл путь от игрока КВН и работника кладбища до одного из самых востребованных стендап-артистов страны. Его карьера — это череда взлётов, неожиданных поворотов и откровенных признаний, которые он никогда не боялся делать со сцены. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Павла Дедищева Личная жизнь Дедищева Алкоголь и КВН Как сейчас живет Дедищев



Биография Павла Дедищева

Павел Дедищев (Фото: Instagram* / amerikanec46)

«Циничнее стал. Ты реально там становишься циничнее, видишь, как там что происходит. В юморе очень важно в каких-то моментах оставаться циником, чтобы позволять себе что-то говорить», — признался он в интервью Иде Галич.

Личная жизнь Дедищева

Павел Дедищев с женой (Фото: Instagram* / amerikanec46)

«Мы с первой встречи знали, что нравимся друг другу. Просто Павлик был очень несерьёзным тусовщиком, а я же слишком серьёзной отличницей. Поэтому отношения переросли в дружбу. На долгих 7 лет. А потом просто пришло время взросления, и все вопросы были заданы прямо и честно».

Алкоголь и КВН

«Я в моменте понял, что раньше, когда мы напивались и веселились, мы были как какие-то пираты, герои, круто, молодежь. Сейчас мне не нравится состояние, в котором я оказываюсь после употребления алкоголя. Я прям такой мужик неприятный», — признался он Галич.

Павел Дедищев (Фото: Instagram* / amerikanec46)

Как сейчас живет Дедищев