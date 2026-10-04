Работа на кладбище, семь лет дружбы с будущей женой и отказ от алкоголя: как Павел Дедищев стал главным циником российского стендапа?
Комику Павлу Дедищеву, которого зрители знают по острым монологам в Stand Up на ТНТ, работе ведущим в «Решалах» и интеллектуальному шоу «Было слово», 5 октября исполняется 36 лет. Этот уроженец Курска прошёл путь от игрока КВН и работника кладбища до одного из самых востребованных стендап-артистов страны. Его карьера — это череда взлётов, неожиданных поворотов и откровенных признаний, которые он никогда не боялся делать со сцены. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Павла ДедищеваПавел Дедищев родился 5 октября 1990 года в Курске. О своём детстве он говорит неохотно, но однажды обронил фразу, которая многое объясняет: «У нас были мечты не сесть, а выйти из тюрьмы». Эта жёсткая самоирония стала его фирменным почерком — умение говорить о болезненном так, чтобы зал смеялся, а потом задумывался.
Дедищев получил образование детского психолога, но по специальности не проработал ни дня. Ещё студентом он начал играть в КВН за курскую команду «Случай в семье», а затем вместе со «Сборной провинциальных городов» дошёл до финала Первой лиги. Семь лет в КВН дали ему школу сцены, но настоящую свободу он нашёл в стендапе.
Переезд в Москву стал точкой невозврата. Сначала были ночные эфиры шоу «Не спать», где он выступал в дуэте «Американец и Александр Владимирович», потом финал «Comedy Баттл» в 2016 году. А с 2018 года Дедищев — резидент шоу Stand Up на ТНТ. Параллельно он участвовал в создании Labelcom, запустил канал «Комьюнити» и стал сооснователем объединения HIT2SHIT.
Но была в его биографии страница, о которой знают немногие. До того как юмор стал профессией, Дедищев работал на кладбище.
«Циничнее стал. Ты реально там становишься циничнее, видишь, как там что происходит. В юморе очень важно в каких-то моментах оставаться циником, чтобы позволять себе что-то говорить», — признался он в интервью Иде Галич.
Личная жизнь ДедищеваЛичная жизнь Дедищева долгое время оставалась за кадром, но сейчас он не скрывает: его сердце давно занято. Жена — Зарина, которую он ласково называет Мурзиком, а она его — Пушком. История их отношений — это не банальный роман, а настоящая проверка временем.
Зарина сама раскрыла подробности их непростого пути к друг другу.
«Мы с первой встречи знали, что нравимся друг другу. Просто Павлик был очень несерьёзным тусовщиком, а я же слишком серьёзной отличницей. Поэтому отношения переросли в дружбу. На долгих 7 лет. А потом просто пришло время взросления, и все вопросы были заданы прямо и честно».Пара семь лет провела в статусе друзей, пока комик колесил по гастролям и строил карьеру, Зарина ждала его.
В шоу «Плюс один» пара вспоминала, как Павел писал Зарине письмо с признанием в любви ещё 15 лет назад, когда всё только начиналось. Они прошли через расставание, переезд Зарины в Москву, возобновление отношений и, наконец, свадьбу. Сейчас Зарина — не просто жена комика, а его главный человек, ради которого он готов на всё.
Алкоголь и КВНГлавное откровение последних лет — полный отказ от алкоголя.
«Я в моменте понял, что раньше, когда мы напивались и веселились, мы были как какие-то пираты, герои, круто, молодежь. Сейчас мне не нравится состояние, в котором я оказываюсь после употребления алкоголя. Я прям такой мужик неприятный», — признался он Галич.Дедищев не устраивал шоу из своей трезвости, не давал громких интервью о «новой жизни» — он просто перестал пить с 1 февраля 2024 года и продолжил работать.
Второй момент, который можно назвать скандальным в контексте его биографии, — отказ от КВН. Дедищев провёл в этой игре семь лет, но в какой-то момент понял, что формат его сковывает. «Именно поэтому я пошёл стендапить», — объяснял он. Уход из КВН в то время, когда это движение всё ещё было мощной машиной, дающей эфиры и узнаваемость, выглядел как бунт. Но именно этот шаг сделал его тем Дедищевым, которого сегодня знают миллионы.
Как сейчас живет ДедищевСейчас Павел Дедищев — один из самых гастролирующих комиков страны. Его афиша расписана на месяцы вперёд: Сургут, Муравленко, Новый Уренгой, Саранск, Ульяновск, Казань, Киров, Калуга. Концерты собирают полные залы, а билеты разлетаются задолго до концертов.
Параллельно Дедищев продолжает развивать свои интернет-проекты. Шоу «Было слово» на VK, где гости угадывают значения забытых русских слов, стало для него не просто работой, а отдушиной. Шоу выходит с 2023 года, и за это время через стол Дедищева прошли десятки комиков, а сам проект обрёл репутацию интеллектуального, но при этом невероятно смешного шоу.
В новой сольной программе Дедищев, по описанию организаторов, «подготовил порцию свежих шуток, вдохновлённых курьёзами из жизни и наблюдениями за повседневностью». Речь идёт о «нестандартном юморе, основанном на анализе бытовых ситуаций, семейных отношений и острых моментов из собственной жизни». Иными словами, Дедищев продолжает делать то, что умеет лучше всего: превращать обыденность в стендап, от которого зал взрывается смехом.