«Рак чего у него?»: болеет, похудел и едва не лишился имущества. Что происходит с Игорем Крутым и его американской семьей, связь с Орбакайте

03 августа 2026, 11:37

Игорь Крутой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Поклонники обеспокоены резкой потерей веса Игоря Крутого. Композитор сильно похудел, из-за чего в сети появились тревожные слухи о тяжёлой болезни, вплоть до онкологии. Кроме того, вокруг маэстро возник скандал, связанный с его элитной недвижимостью в США. Сейчас активно обсуждают финансовое положение его близких за границей и то, почему недавние действия друзей композитора вызвали резкую критику со стороны российской аудитории. Как живёт Игорь Крутой сейчас и последние новости о нём, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Талант, глухота и мировое признание: путь Игоря Крутого Что известно о болезнях композитора Два берега, одна судьба: Россия и США Элитная недвижимость композитора: что вызвало резонанс? Дружба, вызывающая вопросы и спорные связи Какое главное событие года готовит Крутой и где оно будет проходить?

Талант, глухота и мировое признание: путь Игоря Крутого



Игорь Крутой (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Что известно о болезнях композитора

«Поджелудочная железа — очень щепетильный орган, говоря на языке музыканта. Врачи исполосовали меня, но, слава Богу, с тех пор прошло уже 20 лет», — откровенничал пианист.

Два берега, одна судьба: Россия и США



Игорь Крутой с дочерью Александрой и супругой Ольгой (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Мои дочери в Америке с женой, сыновья в Москве, а я где-то посередине. И никто не хочет ко мне переезжать», — приводит слова Игоря Крутого телеканал «78.ru».

Элитная недвижимость композитора: что вызвало резонанс?



Игорь Крутой (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Такой скромный, не зазвездившийся, уравновешенный человек», «Самый скромный и талантливый в нашей стране. Спасибо вам за вашу любовь, красоту и музыку», — высказываются добродушные фанаты.

«Народный артист с двумя квартирами в Майами — это, конечно, по-народному», «Прям потеря потерь. И мы, сидя в своих 30-метровых квартирках, должны им посочувствовать и поддержать», «Откуда у этих музыкантишек такие деньги? Благодаря нам, лохам, которые несут им деньги на концерты», — не унимаются хейтеры.

Дружба, вызывающая вопросы и спорные связи

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«Да, Украина — моя родина. Там похоронен мой отец, там живёт мой близкий друг Ринат Ахметов. Понятно, что сегодня у нас есть темы для споров, но он по-прежнему мой ближайший друг…» — признался продюсер.



Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

«Я никому не запрещал исполнять мои песни. Эта история выдумана от начала до конца. Отвечать на ложь, судиться — ну, это смешно для меня. Поэтому я просто наблюдаю со стороны за этой чушью и удивляюсь времени, в котором живу», — приводит слова Крутого телеканал.

«Это вопрос к Игорю Крутому и ко всем, кто занимается «Песней года». Я не то чтобы сильно переживаю по этому поводу, просто хочется, чтобы люди, которым нравится моя музыка, имели возможность меня слышать», — цитирует слова Аниты «78.ru».



Анита Цой (Фото: Инстаграм* @anitatsoy)

«У меня здесь родители. У меня здесь муж. У меня здесь семья. Дом любимый, который я сама обустраивала... Это и есть моя Родина», — объясняла певица.

Какое главное событие года готовит Крутой и где оно будет проходить?

«Работа кипит, ведь впереди «Новая волна», для которой мы готовим кое-что особенное», — приводит слова пианиста NEWS.ru.