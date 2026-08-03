«Рак чего у него?»: болеет, похудел и едва не лишился имущества. Что происходит с Игорем Крутым и его американской семьей, связь с Орбакайте
Поклонники обеспокоены резкой потерей веса Игоря Крутого. Композитор сильно похудел, из-за чего в сети появились тревожные слухи о тяжёлой болезни, вплоть до онкологии. Кроме того, вокруг маэстро возник скандал, связанный с его элитной недвижимостью в США. Сейчас активно обсуждают финансовое положение его близких за границей и то, почему недавние действия друзей композитора вызвали резкую критику со стороны российской аудитории. Как живёт Игорь Крутой сейчас и последние новости о нём, читайте в материале «Радио 1».
Талант, глухота и мировое признание: путь Игоря КрутогоМузыкальный продюсер родился 29 июля 1954 года в районном центре Гайворон, в еврейской семье. Родители — Яков и Светлана Крутые. В детстве он потерял слух на одно ухо, но благодаря таланту и упорству стал одним из главных композиторов и продюсеров страны. У него множество званий, включая титул народного артиста России.
Песни Игоря Крутого звучат буквально отовсюду: по радио, с экранов телевизоров и на любых праздничных концертах. В последнее время внешность 72-летнего композитора стала предметом активных обсуждений в социальных сетях, где пользователи отмечают заметные изменения в облике маэстро. На этом фоне в прессе регулярно появляются спекуляции о состоянии здоровья телепродюсера, хотя сам артист подобные тревожные слухи не комментирует. Дополнительное внимание СМИ привлекает и личная жизнь музыканта: супруга мэтра эстрады и дочери проживают в Майами. По данным ряда изданий, в последнее время в США велись судебные разбирательства, касающиеся объектов недвижимости, связанных с пианистом, что добавляет информационного шума вокруг его персоны.
Что известно о болезнях композитораВокруг состояния здоровья Игоря Крутого периодически возникали различные домыслы, включая неподтверждённые сообщения об онкологии. Сам композитор опроверг эти слухи, уточнив, что врачи диагностировали у него кисту поджелудочной железы. Для решения этой проблемы артисту потребовалась сложная многочасовая операция и последующий длительный курс реабилитации.
«Поджелудочная железа — очень щепетильный орган, говоря на языке музыканта. Врачи исполосовали меня, но, слава Богу, с тех пор прошло уже 20 лет», — откровенничал пианист.Несмотря на заявления близкого окружения о полном восстановлении здоровья автора песен, внешний вид композитора продолжал вызывать вопросы у общественности. Дополнительную почву для тревожных слухов давала семейная история: отец музыканта ранее скончался от редкой формы онкологического заболевания — рака слюнных желёз, что закономерно усиливало беспокойство поклонников. Фанаты забили тревогу: «Что случилось с Игорем Крутым?». Любители «Мадонны», «Любви, похожей на сон» и «Третьего сентября» задавались вопросами: «Рак чего у него?».
Чтобы окончательно развеять все тревожные слухи, Игорь Крутой открыто сообщил о реальном диагнозе: у него выявлен сахарный диабет. При этом композитор категорически опроверг слухи об онкологии. Именно необходимость строгой диеты и постоянного контроля уровня глюкозы объясняет заметное изменение его фигуры и снижение веса. Несмотря на хроническое заболевание, артист сохраняет активный образ жизни: регулярно занимается спортом, в частности большим теннисом, и много гуляет. Кроме того, мужчина находится под постоянным наблюдением врачей и имеет возможность регулярно проходить необходимые медицинские обследования.
Два берега, одна судьба: Россия и СШАИгорь Крутой открыто говорит о том, что ведёт жизнь на две страны. Его супруга, бизнес-леди Ольга Ретуева, вместе с дочерьми Викторией и Александрой много лет назад переехала в США, где также проживает мать композитора. Сам артист продолжает активную профессиональную деятельность в Москве. По словам Крутого, супруги адаптировались к формату отношений на расстоянии и встречаются всего несколько раз в год. Тем не менее пианист отмечает, что с возрастом регулярные межконтинентальные перелёты для встреч с семьёй становятся для него всё более сложной задачей.
В России у композитора остались двое сыновей. Старший, Николай, рождённый в первом браке, построил карьеру в финансовой сфере и воспитывает собственных детей. Младший сын, Яков, — внебрачный ребёнок композитора; Крутой узнал о существовании наследника, когда тот уже достиг совершеннолетия. Несмотря на это, народный артист России всячески помогает им, хотя выстроить тесный контакт со взрослыми мужчинами, у которых уже своя жизнь, непросто.
«Мои дочери в Америке с женой, сыновья в Москве, а я где-то посередине. И никто не хочет ко мне переезжать», — приводит слова Игоря Крутого телеканал «78.ru».
Элитная недвижимость композитора: что вызвало резонанс?Речь идёт об апартаментах Игоря Крутого в Майами, расположенных на частном острове. Площадь объекта составляет около 450 квадратных метров, а его соседями по элитному району являются основатель Amazon Джефф Безос и семья Кушнера — Трампа. Композитор приобрёл эту недвижимость за 7,5 млн долларов, а сегодня её рыночная стоимость оценивается примерно в 14 млн долларов. Высокие расходы в 140 тысяч долларов на ежегодное содержание являются стандартной практикой для объектов подобного класса в США. В последние годы ситуация вокруг этого актива осложнилась юридическими разбирательствами.
По данным СМИ, в 2017 году миллиардер Олег Бурлаков планировал приобрести эти апартаменты для своей семьи. Однако после внезапной кончины бизнесмена от коронавируса в 2021 году сделка не состоялась, что позже стало основанием для судебного иска со стороны его наследников. В настоящее время в отношении элитного жилья ведутся судебные процедуры, однако сам Игорь Крутой категорически отвергает претензии, называя подобные публикации необоснованными. Тем не менее, в результате судебных разбирательств на недвижимость Игоря Крутого в Майами были наложены ограничения. В настоящее время совершение любых сделок по отчуждению имущества — его продажа, дарение или переоформление — невозможно. Хотя формально объект можно сдавать в аренду, наличие юридических обременений делает этот вариант экономически нецелесообразным: потенциальный доход не покрывает высокие эксплуатационные расходы на содержание роскошных апартаментов.
На данный момент рассмотрение дела в американском суде приостановлено, что, учитывая специфику международного судопроизводства, указывает на вероятную длительность процесса. Опасения относительно материального положения семьи композитора в США выглядят необоснованными.
По имеющимся данным, в непосредственной близости от объекта, на который наложены ограничения, находится ещё одна недвижимость, принадлежащая семье музыканта. Её рыночная стоимость оценивается примерно в 30 миллионов долларов, что полностью нивелирует любые риски потери жилья. Тем не менее реакция аудитории на эту историю оказалась неоднозначной. Если преданные поклонники продолжают выражать поддержку артисту.
«Такой скромный, не зазвездившийся, уравновешенный человек», «Самый скромный и талантливый в нашей стране. Спасибо вам за вашу любовь, красоту и музыку», — высказываются добродушные фанаты.То часть общественности относится к ситуации скептически, и далеко не все готовы сопереживать, связывая это с фактом владения дорогостоящей зарубежной недвижимостью в текущих реалиях.
«Народный артист с двумя квартирами в Майами — это, конечно, по-народному», «Прям потеря потерь. И мы, сидя в своих 30-метровых квартирках, должны им посочувствовать и поддержать», «Откуда у этих музыкантишек такие деньги? Благодаря нам, лохам, которые несут им деньги на концерты», — не унимаются хейтеры.
Дружба, вызывающая вопросы и спорные связиПомимо вопросов о зарубежной недвижимости, внимание общественности привлекает и публичная позиция продюсера. Игорь Крутой воздерживается от прямых комментариев по текущим политическим событиям, однако в интервью неоднократно упоминал о сохранении давних дружеских отношений с миллиардером Ринатом Ахметовым. Украинский олигарх не скрывает неприязни к России и финансово поддерживает ВСУ.
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Сам факт личных контактов с видным представителем украинского бизнес-сообщества в нынешних условиях регулярно становится предметом дискуссий в СМИ и соцсетях.
«Да, Украина — моя родина. Там похоронен мой отец, там живёт мой близкий друг Ринат Ахметов. Понятно, что сегодня у нас есть темы для споров, но он по-прежнему мой ближайший друг…» — признался продюсер.Осенью 2025 года в медиапространстве появилась информация о том, что композитор якобы запретил Кристине Орбакайте исполнять его произведения. Игорь Крутой оперативно опроверг эти слухи, заявив об отсутствии каких-либо творческих ограничений. Более того, музыкант публично выразил уважение и тёплые чувства как к самой певице, так и к её матери, Алле Пугачёвой.
«Я никому не запрещал исполнять мои песни. Эта история выдумана от начала до конца. Отвечать на ложь, судиться — ну, это смешно для меня. Поэтому я просто наблюдаю со стороны за этой чушью и удивляюсь времени, в котором живу», — приводит слова Крутого телеканал.Совокупность этих факторов — от публичного геополитического нейтралитета и международных связей до влияния на отечественную эстраду — неизбежно порождает в обществе дискуссии о реальной позиции и ценностных ориентирах композитора в текущих реалиях. Например, певица Анита Цой публично высказала претензии в адрес артиста, усматривая в его действиях предвзятость. Звезда 90-х годов открыто выражала недоумение по поводу того, что на протяжении последних нескольких лет её не включают в состав участников ключевых федеральных новогодних телепроектов.
«Это вопрос к Игорю Крутому и ко всем, кто занимается «Песней года». Я не то чтобы сильно переживаю по этому поводу, просто хочется, чтобы люди, которым нравится моя музыка, имели возможность меня слышать», — цитирует слова Аниты «78.ru».Сторонники Аниты Цой выражают недоумение по поводу её отсутствия во всероссийском телепроекте. По их мнению, королева эстрады является достойной альтернативой артистам, покинувшим страну. Аудитория подчёркивает активную гражданскую позицию Цой: в отличие от ряда коллег, исполнительница публично поддержала действия России, приняла участие в патриотическом марафоне «За Россию» и регулярно выступает перед участниками СВО. В интервью актёру Вячеславу Манучарову она прямо говорила: «Я всегда поддерживала Россию». При этом вокалистка поясняла свою логику: для неё Родина — это не только государство, а в первую очередь дом, семья, земля, где ты вырос.
«У меня здесь родители. У меня здесь муж. У меня здесь семья. Дом любимый, который я сама обустраивала... Это и есть моя Родина», — объясняла певица.
Какое главное событие года готовит Крутой и где оно будет проходить?Несмотря на информационный шум вокруг его персоны, Игорь Крутой сохраняет высокую профессиональную активность. Композитор продолжает писать музыку для отечественных исполнителей, выступает продюсером крупных праздничных концертов и в настоящее время сосредоточен на подготовке музыкального конкурса «Новая волна — 2026». Народный артист России рассказал в соцсетях, что фестиваль пройдёт в Казани, на нём, в частности, выступят Игорь Николаев, Лолита, Александр Лим и другие.
«Работа кипит, ведь впереди «Новая волна», для которой мы готовим кое-что особенное», — приводит слова пианиста NEWS.ru.