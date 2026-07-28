Раздельные спальни и измены мужа: брак украинского лидера терпит крах? Как живет Елена Зеленская, выросшая в русскоязычной семье
Их свела кассета с «Основным инстинктом» в десятом классе криворожской гимназии. Спустя восемь лет отношений они поженились, родили двоих детей и вместе работали в «Квартале-95». Сегодня Зеленский и его жена живут раздельно: он ночует на работе, она с детьми — в другом месте. По её собственным словам, видятся они редко. Грозит ли их семье полный раскол, расскажет «Радио 1».
Язык Пушкина и «Основной инстинкт»: детство и юность Елены ЗеленскойЕлена Зеленская (в девичестве Кияшко) родилась 16 февраля 1978 года в Кривом Роге. Она выросла в семье, где всегда звучала русская речь, украинский язык изучала в рамках школьной программы.
Елена и ее нынешний супруг учились в гимназии № 95 в Кривом Роге в параллельных классах. В пору букваря и прописей школьники ещё не общались. Кроме того, Елена с ранних лет посещала музыкальную школу по классу фортепиано. Их более близкое знакомство состоялось в десятом классе. По словам одноклассников и самой девушки, поводом для разговора стала видеокассета с фильмом «Основной инстинкт», которую Владимир заметил у нее в руках. Однако Кияшко на невысокого парня сразу внимание не обратила, но свой номер телефона оставила. После окончания школы пути будущих супругов разошлись.
Будущая первая леди Украины подала документы на архитектурно-строительный факультет Криворожского технического университета. Зеленский выбрал юридический факультет института экономики. Разные альма-матер не стали для возлюбленных преградой: связь между юристом-комиком и студенткой-строителем зародилась именно тогда, когда оба грызли гранит науки.
Как Елена и Владимир Зеленские строили семью и карьеруСвадьба Владимира и Елены состоялась 6 сентября 2003 года, спустя восемь лет после начала их отношений. К этому времени Зеленский уже был соучредителем и капитаном команды КВН, а созданная им студия «Квартал-95» активно развивала свои проекты на телевидении. После окончания вуза дочь инженеров не стала работать по специальности. Она начала выстраивать карьеру в шоу-бизнесе, став сценаристом и автором текстов в студии «Квартал-95», соучредителем которой был её муж. При этом «украинская Джеки Кеннеди» предпочитала закулисную работу и всячески избегала выступлений на сцене в качестве артистки. В 2004 году у Владимира и Елены Зеленских родилась дочь Александра, а в 2013 году — сын Кирилл.
В разные годы в прессе периодически появлялись неподтверждённые слухи о романах Владимира Зеленского с коллегами по сцене и актрисами. Однако ни сам политик, ни его супруга эти публикации никогда не комментировали.
Почему Елена Зеленская не поддерживала политические амбиции мужаКогда благоверный решил идти во власть, Елена не стала скрывать своих переживаний. В интервью супруга шоумена признавалась, что поначалу отнеслась к политическим амбициям мужа скептически и не хотела выставлять семью напоказ. Перед вторым туром она говорила: «Я боюсь политики и хотела бы остаться в стороне, чтобы продолжать заниматься любимым делом — писать сценарии». Однако с началом президентской кампании женщине пришлось принять новую роль. Сейчас Зеленский и первая леди страны живут раздельно из соображений безопасности: он ночует на работе, а супруга с наследниками — в надёжном месте. Елена Зеленская подтверждала этот факт в интервью BBC, отмечая, что они видятся редко.
Что известно о зарубежных визитах жены ЗеленскогоДеятельность жены Зеленского в статусе первой леди периодически становится объектом критики в информационном пространстве и со стороны отдельных политических оппонентов. Основные претензии касаются её закрытости в социальных сетях и частых зарубежных поездок, которые, по утверждению экспертов, носят демонстративный характер. Официально эти визиты являются частью дипломатической программы по привлечению международной поддержки для Украины.
В сети неоднократно распространялись утверждения о крупных тратах Елены Зеленской на предметы роскоши во время зарубежных визитов, включая покупки в бутиках Парижа и Нью-Йорка, а также о приобретении ею автомобиля Bugatti. Организации по проверке фактов (в частности, StopFake и MythDetector) классифицировали подобные публикации как дезинформацию, указывая на отсутствие документальных подтверждений и использование манипулятивных или вырванных из контекста фотографий.
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Также в информационном поле фигурировали заявления о якобы имевшем место хищении бюджетных средств на проект по реабилитации украинских детей в Турции. Эти данные не нашли подтверждения в официальных источниках, материалах правоохранительных органов или авторитетных журналистских расследованиях и были идентифицированы фактчекерами как часть кампаний по дискредитации.