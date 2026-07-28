Раздельные спальни и измены мужа: брак украинского лидера терпит крах? Как живет Елена Зеленская, выросшая в русскоязычной семье

28 июля 2026, 21:34

Елена Зеленская и Владимир Зеленский (Фото: Инстаграм* @olenazelenska_official)

Их свела кассета с «Основным инстинктом» в десятом классе криворожской гимназии. Спустя восемь лет отношений они поженились, родили двоих детей и вместе работали в «Квартале-95». Сегодня Зеленский и его жена живут раздельно: он ночует на работе, она с детьми — в другом месте. По её собственным словам, видятся они редко. Грозит ли их семье полный раскол, расскажет «Радио 1».





Содержание Язык Пушкина и «Основной инстинкт»: детство и юность Елены Зеленской Как Елена и Владимир Зеленские строили семью и карьеру Почему Елена Зеленская не поддерживала политические амбиции мужа Что известно о зарубежных визитах жены Зеленского Что на самом деле известно о доходах сценаристки Зеленской?

Язык Пушкина и «Основной инстинкт»: детство и юность Елены Зеленской



Елена Зеленская (Фото: Инстаграм* @olenazelenska_official)

Как Елена и Владимир Зеленские строили семью и карьеру



Владимир Зеленский (Фото: Инстаграм* @zelenskyy_officia)

Почему Елена Зеленская не поддерживала политические амбиции мужа



Елена Зеленская (Фото: Инстаграм* @olenazelenska_official)

Что известно о зарубежных визитах жены Зеленского

«Иноагент что, ослеп?»: Алла Пугачёва шокировала журналистов в Юрмале своей внешностью. Когда Галкин** приедет в Киев и почему облысела Примадонна?

Что на самом деле известно о доходах сценаристки Зеленской?