Ранний брак с режиссером, тайный развод и новая свадьба: Кто стал вторым супругом Анны Цукановой-Котт?
Сегодня, 15 июня, российская актриса и телеведущая Анна Цуканова-Котт отмечает свое 36-летие. С миром кино артистка знакома с самого детства по работе в юмористическом журнале «Ералаш». Сейчас же она является довольно востребованной разноплановой актрисой, реализует себя как режиссер и клипмейкер. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Детство актрисы
Анна Цуканова родилась 15 июня 1989 года в Твери в семье творческих людей, выпускников театрального училища. Вскоре после рождения дочери семья перебралась в Москву, после чего родители развелись и отец уехал в Америку, где впоследствии добился успеха в ресторанном бизнесе.
В столице маленькая Аня училась в школе № 123 с театральным уклоном. Судьбоносный поворот в жизни Анны произошел в 1996 году, когда первоклассницу заметил легендарный создатель «Ералаша» Борис Грачевский. Её дебют в юмористическом киножурнале оказался настолько удачным, что впоследствии она снялась ещё в 17 эпизодах, став одной из самых узнаваемых юных актрис проекта.
В подростковом возрасте Цуканова пробовала себя в разных амплуа: участвовала в знаменитом мюзикле «Норд-Ост», вела семейную передачу «Наши любимые животные», снималась в картине Владимира Басова «Чистые ключи» и комедийном шоу «33 квадратных метра».
Уже перед поступлением в Щукинское училище (куда она блестяще поступила в 15 лет, окончив школу экстерном), юная актриса успела заявить о себе в серьёзных проектах — детективе «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» и военной драме «Курсанты». Этот насыщенный творческий опыт ранних лет стал прочным фундаментом для её последующей успешной карьеры в кино и на телевидении.
Личная жизнь
Судьба связала жизнь Анны Цукановой с кинематографом не только профессионально, но и лично. Впервые со своим будущим мужем, режиссером Александром Коттом, она пересеклась в 1996 году, когда была еще семилетней девочкой. В школу, где училась юная Аня, пришел режиссер Владимир Котт — брат-близнец Александра, чтобы подобрать актеров для дипломной работы родственника. Так Цуканова попала в короткометражку «Путешествие» и познакомилась с человеком, который спустя годы станет ее супругом.
Их пути вновь пересеклись, когда пятнадцатилетняя Анна поступала в Щукинское училище. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, юная актриса осознала свои глубокие чувства к Александру и первой призналась ему в любви. Первоначально Котт отнесся к этому скептически, но со временем проникся искренностью и обаянием Анны, ответив ей взаимностью.
В 19 лет Анна стала матерью, родив сына Михаила, которому дала фамилию отца. Сама актриса начала использовать двойную фамилию — Цуканова-Котт. Через десять лет семья пополнилась дочерью Леей.
Интересно, что более 12 лет пара прожила в гражданском браке, и только 19 сентября 2019 года они официально оформили свои отношения. Однако красивая история многолетней любви не получила продолжения. В начале 2025 года Анна Цуканова-Котт сделала откровенное заявление в своем блоге, потрясшее поклонников. Актриса сообщила о завершении восемнадцатилетних отношений.
«Это было очень круто! 18 лет потрясающих отношений, плюс двое детей! В сердце только благодарность и любовь. Мы с Сашей развелись около года назад, но остались лучшими друзьями и любящими родителями. Двигаемся дальше!» — написала Анна в личном блоге.
Как сейчас живет актриса
Сейчас актриса успешно пробует себя в режиссуре, создавая музыкальные клипы и креативные видео. В 2023 году она сняла клип на песню Zunge для солиста Rammstein Тилля Линдеманна, выйдя на новый уровень режиссёрской работы. Кроме того, она делится опытом в подкастах с коллегами по индустрии и обучает видеопроизводству.
Параллельно Анна развивает бизнес-проект «КиноЕда», который обеспечивает питанием актёров на съёмочных площадках. В 2023 году артистка купила квартиру в Москве, а тремя годами ранее обзавелась недвижимостью в Таиланде.
Вскоре после объявления о разводе Анна появилась на премьере фильма «Василий» в компании 43-летнего кинопродюсера Михаила Врубеля. Их нежные объятия и обручальные кольца на безымянных пальцах сразу вызвали слухи о тайной свадьбе. Хотя пара избегает комментариев, их совместные выходы и явная близость говорят сами за себя.