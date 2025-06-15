15 июня 2025, 15:21

Анна Цуканова-Котт (Фото: Instagram*@ anna_tsukanova_kott)

Сегодня, 15 июня, российская актриса и телеведущая Анна Цуканова-Котт отмечает свое 36-летие. С миром кино артистка знакома с самого детства по работе в юмористическом журнале «Ералаш». Сейчас же она является довольно востребованной разноплановой актрисой, реализует себя как режиссер и клипмейкер. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство актрисы Личная жизнь Как сейчас живет актриса



Детство актрисы

Анна Цуканова-Котт (Фото: Instagram*@ anna_tsukanova_kott)



Личная жизнь

Анна Цуканова-Котт, Александр Котт с детьми Михаилом и Леей (Фото: Instagram*@ anna_tsukanova_kott)



Анна Цуканова-Котт и Александр Котт (Фото: Instagram*@ anna_tsukanova_kott)



«Это было очень круто! 18 лет потрясающих отношений, плюс двое детей! В сердце только благодарность и любовь. Мы с Сашей развелись около года назад, но остались лучшими друзьями и любящими родителями. Двигаемся дальше!» — написала Анна в личном блоге.

Как сейчас живет актриса