Ранний брак, уход от беременной жены и пиар на скандалах: Легенде фигурного катания Евгению Плющенко 43 года
Евгений Плющенко — один из самых титулованных фигуристов в истории, чья карьера является эталоном спортивного долголетия и воли к победе. За блеском олимпийского золота и множеством наград скрывается непростая история, в которой было место и судебным разбирательствам, и конфликтам с близкими. О жизни чемпиона за пределами льда — в материале «Радио 1».
Детство и начало путиБудущий чемпион родился 3 ноября 1982 года в посёлке Джамку в Хабаровском крае. Когда ему было три года, семья переехала в Волгоград. В четыре года мама, желая укрепить здоровье сына, привела его на каток. Первым тренером Плющенко стала Татьяна Скала. Когда Евгению было 11 лет, ледовая арена в Волгограде закрылась. Чтобы не прерывать тренировки, мама отправилась с ним в Санкт-Петербург, где его взял в свою группу знаменитый тренер Алексей Мишин. Этот переезд стал судьбоносным для спортсмена.
Восхождение к спортивному ОлимпуУже в 14 лет Плющенко выиграл Чемпионат мира среди юниоров, став самым молодым его победителем в истории. В 15 лет он завоевал бронзу на взрослом Чемпионате мира, громко заявив о себе. Расцвет карьеры фигуриста пришёлся на 2000-е годы. Он стал доминировать на мировой арене, выиграв три чемпионата мира подряд (2001, 2003, 2004) и установив множество рекордов. Кульминацией этого периода стала золотая медаль на Олимпиаде-2006 в Турине, где Евгений выступил с двумя безупречными программами и установил новый мировой рекорд по набранным очкам.
Плющенко был настоящим революционером в фигурном катании. Он стал первым фигуристом, исполнившим на соревнованиях каскад четверной тулуп – тройной тулуп – тройной риттбергер, а также каскад тройной аксель – ойлер – тройной флип. Евгений также был одним из первых мужчин, кто стабильно включал в свои программы сверхсложные четверные прыжки. Кроме того, фигурист прославился тем, что был одним из немногих мужчин, кто выполнял изящное и сложное вращение Бильманн.
Ранний брак Евгения Плющенко: история любви, закончившаяся скандалом
Первый брак Евгения Плющенко с Марией Ермак стал ярким, но коротким эпизодом в жизни фигуриста. Они познакомились в 2005 году в Санкт-Петербурге. Плющенко тогда находился на пике карьере и не смог пройти мимо девушки в роскошном автомобиле. По словам матери спортсмена, он практически сразу решил жениться на Марии — дочери известного петербургского бизнесмена.
Изначально отношения складывались идеально: Мария проявляла заботу, создавала уют в доме и поддерживала Плющенко на соревнованиях. Однако после свадьбы ситуация резко изменилась. По утверждениям близких фигуриста, супруга начала демонстрировать патологическую ревность, которая распространялась даже на его друзей, мать и спортивную карьеру. Мария настаивала на завершении выступлений Плющенко, что приводило к постоянным скандалам.
Кризис в отношениях совпал с беременностью Марии. По информации из источников, Плющенко несколько месяцев терпел давление, но в итоге принял решение о разводе, когда супруга ещё была беременна.
После рождения сына в июне 2006 года конфликт усугубился. Мария зарегистрировала ребёнка под именем Егор (вместо ранее выбранного имени Кристиан) и дала ему свою фамилию — Ермак. Бракоразводный процесс завершился только в 2008 году, при этом суд отказал Плющенко в опеке над сыном. По словам матери фигуриста, несмотря на юридические трудности, Плющенко продолжал финансово поддерживать сына и старался наладить с ним отношения. В 2017 году взаимоотношения Ермак и Плющенко улучшились, и у спортсмена появилась возможность чаще общаться с сыном. Сейчас Егору уже исполнилось 18 лет. Он не ведёт публичную жизнь и не занимается фигурным катанием, как его отец.
Союз с Яной Рудковской
Во втором браке с продюсером Яной Рудковской Евгений Плющенко обрел не только семейное счастье, но и надежного партнера в бизнесе и творчестве. Они поженились 12 сентября 2009 года. Вместе пара построила настоящую ледовую империю: создала масштабные шоу, которые посетили миллионы зрителей по всему миру, и открыла международную академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». В 2017 году, после восьми лет брака, они обвенчались в московском храме.
У пары двое общих сыновей — Александр (род. 2013) и Арсений (род. 2020). На протяжении 15 лет совместной жизни Плющенко и Рудковская остаются одной из самых крепких и успешных пар в мире спорта и шоу-бизнеса.
Громкие скандалы с фигуристомВ 2007 году Плющенко подал в суд на олимпийских чемпионов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина. Фигуристы нарушили подписанный контракт и ушли из его проекта «Золотой лед Страдивари» в шоу Ильи Авербуха «Звезды на льду». Плющенко открыто заявил, что причиной ухода стал более крупный финансовый гонорар, предложенный Авербухом.
После снятия с чемпионата Европы в 2013 году из-за травмы спины и последующей сложной операции на позвоночнике спортивный комментатор Андрей Журанков публично усомнился в необходимости вмешательства, заявив, что фигуристу был нужен лишь пиар. Плющенко подал иск о защите чести и достоинства, но в возбуждении дела ему отказали. Драматичный уход Плющенко из мужского одиночного катания на домашних Олимпийских играх в Сочи за минуты до старта продолжил волну критики. Многие задавались вопросом, почему травмированного спортсмена, перенесшего множество операций, вообще включили в состав сборной, отодвинув молодого Максима Ковтуна.
В 2023 году Плющенко публично заявил, что его давний соперник Алексей Ягудин «не умеет кататься», и посоветовал ему заняться комментаторской деятельностью. Это вызвало резкую реакцию тренера Татьяны Тарасовой, которая встала на защиту Ягудина. И в том же году после юниорского чемпионата России Плющенко устроил эмоциональный разнос судейской бригады, обвинив их в некомпетентности. В ответ тренер-конкурент Софья Федченко назвала его поведение «истерикой и неумением признать свои тренерские ошибки».