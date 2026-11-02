02 ноября 2026, 16:35

Евгений Плющенко (Фото: Instagram*@plushenkoofficial)

Евгений Плющенко — один из самых титулованных фигуристов в истории, чья карьера является эталоном спортивного долголетия и воли к победе. За блеском олимпийского золота и множеством наград скрывается непростая история, в которой было место и судебным разбирательствам, и конфликтам с близкими. О жизни чемпиона за пределами льда — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и начало пути: биография Евгения Плющенко Восхождение к спортивному Олимпу Ранний брак Евгения Плющенко: история любви, закончившаяся скандалом Союз с Яной Рудковской Академия, гранты и новые горизонты



Детство и начало пути: биография Евгения Плющенко

Восхождение к спортивному Олимпу

Евгений Плющенко (Фото: Instagram*@plushenkoofficial)

Ранний брак Евгения Плющенко: история любви, закончившаяся скандалом

Егор Ермак и Евгений Плющенко (Фото: Instagram*@plushenkoofficial)

«Я устал от лжи, от грязи», — говорил Егор, вспоминая обещания, которые так и не были выполнены.

«Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда».

Союз с Яной Рудковской

Яна Рудковская и Евгений Плющенко (Фото: Instagram*@plushenkoofficial)

«Здесь он никому не нужен. Ему надо выходить на международную арену. Потому что, конечно, у нас здесь идёт деградация».

Академия, гранты и новые горизонты