«Здесь идёт деградация»: смена гражданства сына и «убыточные» академии с прибылью в сотни миллионов. Во что превратилась империя Плющенко?
Евгений Плющенко — один из самых титулованных фигуристов в истории, чья карьера является эталоном спортивного долголетия и воли к победе. За блеском олимпийского золота и множеством наград скрывается непростая история, в которой было место и судебным разбирательствам, и конфликтам с близкими. О жизни чемпиона за пределами льда — в материале «Радио 1».
Детство и начало пути: биография Евгения ПлющенкоБудущий чемпион родился 3 ноября 1982 года в посёлке Джамку в Хабаровском крае. Когда ему было три года, семья переехала в Волгоград. В четыре года мама, желая укрепить здоровье сына, привела его на каток. Первым тренером Плющенко стала Татьяна Скала. Когда Евгению было 11 лет, ледовая арена в Волгограде закрылась. Чтобы не прерывать тренировки, мама отправилась с ним в Санкт-Петербург, где его взял в свою группу знаменитый тренер Алексей Мишин. Этот переезд стал судьбоносным для спортсмена.
Восхождение к спортивному ОлимпуУже в 14 лет Плющенко выиграл Чемпионат мира среди юниоров, став самым молодым его победителем в истории. В 15 лет он завоевал бронзу на взрослом Чемпионате мира, громко заявив о себе. Расцвет карьеры фигуриста пришёлся на 2000-е годы. Он стал доминировать на мировой арене, выиграв три чемпионата мира подряд (2001, 2003, 2004) и установив множество рекордов. Кульминацией этого периода стала золотая медаль на Олимпиаде-2006 в Турине, где Евгений выступил с двумя безупречными программами и установил новый мировой рекорд по набранным очкам.
Плющенко был настоящим революционером в фигурном катании. Он стал первым фигуристом, исполнившим на соревнованиях каскад четверной тулуп – тройной тулуп – тройной риттбергер, а также каскад тройной аксель – ойлер – тройной флип. Евгений также был одним из первых мужчин, кто стабильно включал в свои программы сверхсложные четверные прыжки. Кроме того, фигурист прославился тем, что был одним из немногих мужчин, кто выполнял изящное и сложное вращение Бильманн.
Ранний брак Евгения Плющенко: история любви, закончившаяся скандаломПервый брак Евгения Плющенко с Марией Ермак стал ярким, но коротким эпизодом в жизни фигуриста. Они познакомились в 2005 году в Санкт-Петербурге. Плющенко тогда находился на пике карьере и не смог пройти мимо девушки в роскошном автомобиле. По словам матери спортсмена, он практически сразу решил жениться на Марии — дочери известного петербургского бизнесмена.
Изначально отношения складывались идеально: Мария проявляла заботу, создавала уют в доме и поддерживала Плющенко на соревнованиях. Однако после свадьбы ситуация резко изменилась. По утверждениям близких фигуриста, супруга начала демонстрировать патологическую ревность, которая распространялась даже на его друзей, мать и спортивную карьеру. Мария настаивала на завершении выступлений Плющенко, что приводило к постоянным скандалам.
Кризис в отношениях совпал с беременностью Марии. По информации из источников, Плющенко несколько месяцев терпел давление, но в итоге принял решение о разводе, когда супруга ещё была беременна.
После рождения сына в июне 2006 года конфликт усугубился. Мария зарегистрировала ребёнка под именем Егор (вместо ранее выбранного имени Кристиан) и дала ему свою фамилию — Ермак. Бракоразводный процесс завершился только в 2008 году, при этом суд отказал Плющенко в опеке над сыном. По словам матери фигуриста, несмотря на юридические трудности, Плющенко продолжал финансово поддерживать сына и старался наладить с ним отношения. В 2017 году взаимоотношения Ермак и Плющенко улучшились, и у спортсмена появилась возможность чаще общаться с сыном. Сейчас Егору уже исполнилось 19 лет. Однако отношения между отцом и сыном по-прежнему остаются неоднозначными.
Весной 2026 года старший сын Егор дал откровенное интервью, в котором заявил, что не считает Плющенко отцом и называет его просто «Женей». По словам молодого человека, отец годами не уделял ему внимания, не помогал финансово и даже присылал поношенные вещи детей Рудковской.
«Я устал от лжи, от грязи», — говорил Егор, вспоминая обещания, которые так и не были выполнены.Реакция Плющенко была сдержанной, но запоздалой: он написал в соцсетях, что готов ответить на вопросы сына лично, без камер:
«Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда».Однако еще больше огня подлил младший сын Александр, записавший видеообращение, в котором обвинил брата в том, что тот «клянчит деньги» и не заслуживает фамилию Плющенко. Этот семейный конфликт, развернувшийся на глазах у всей страны, обнажил глубокие трещины в образе «идеальной семьи».
Союз с Яной РудковскойВо втором браке с продюсером Яной Рудковской Евгений Плющенко обрел не только семейное счастье, но и надежного партнера в бизнесе и творчестве. Они поженились 12 сентября 2009 года. Вместе пара построила настоящую ледовую империю: создала масштабные шоу, которые посетили миллионы зрителей по всему миру, и открыла международную академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». В 2017 году, после восьми лет брака, они обвенчались в московском храме.
У пары двое общих сыновей — Александр (род. 2013) и Арсений (род. 2020). На протяжении 15 лет совместной жизни Плющенко и Рудковская остаются одной из самых крепких и успешных пар в мире спорта и шоу-бизнеса.
Отдельной строкой стоит скандал вокруг смены спортивного гражданства старшего сына звездной пары. В 2026 году ISU разрешил Алесандру выступать за Азербайджан, что вызвало бурю негодования в патриотически настроенных кругах. Сам Плющенко объяснил это решение отсутствием перспектив в России:
«Здесь он никому не нужен. Ему надо выходить на международную арену. Потому что, конечно, у нас здесь идёт деградация».Эти слова вызвали резкую критику депутата Виталия Милонова, назвавшего спортсмена «приспособленцем».
Академия, гранты и новые горизонтыСегодня Плющенко сосредоточен на бизнесе и тренерской деятельности, хотя и здесь не обходится без споров. Он развивает сеть академий «Ангелы Плющенко», которые, по его словам, являются убыточными, несмотря на многомиллионные выручки и государственные контракты. В 2026 году фигурист запросил у государства грант в 24,1 миллиона рублей на новое шоу «Снежная королева», что вызвало вопросы у общества: почему коммерческий проект с участием его же детей должен финансироваться из бюджета. При этом финансовые отчеты одной из его академий показывают чистую прибыль в сотни миллионов рублей за пять лет, что плохо вяжется с разговорами о нерентабельности.
Живет Плющенко с семьей в подмосковной Рублевке, где, по данным СМИ, стоимость недвижимости исчисляется миллиардами. Он не оставляет попыток расширить империю: в планах — открытие теннисной академии и школы паддл-спорта, который фигурист считает перспективным олимпийским видом спорта. Плющенко в настоящее время является фигурой, которая вызывает полярные мнения: для одних он — легенда, вытащившая российское фигурное катание на недосягаемую высоту, для других — человек, чьи слова расходятся с делами, а его семейные драмы слишком публичны, чтобы их игнорировать.