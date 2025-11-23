Раскрыты темные тайны «КВН»: Как Александр Масляков наживался на проекте и манипулировал людьми
Эра телевизионного шоу «КВН» началась в 1986 году и ее бессменным ведущим стал Александр Васильевич Масляков. 24 ноября ему могло бы исполниться 84 года. Зрители и неискушенные участники обожали телеведущего. Однако есть и те, кто имеет самые разные мнения об этом человеке и не всегда лестные. О том, что творилось за кулисами проекта и почему Александра Маслякова-старшего прозвали «барином» — в материале «Радио 1».
Покушение на Александра Маслякова-старшего
Вечером 4 марта 2015 года в Москве произошло покушение на знаменитого ведущего «Клуба весёлых и находчивых». Когда Александр Васильевич садился в машину возле Дома «КВН», на него набросился неизвестный мужчина, который ударил ведущего. Масляков смог оттолкнуть его, однако преступник упал, схватив мертвой хваткой ведущего за ногу.
После задержания злоумышленника правоохранителям удалось установить, что мужчина всего лишь хотел получить от Маслякова билет на концерт «КВН». Задержанного опросили и через пару дней отпустили. Кем был нападавший, неизвестно до сих пор. Примечательно, что спустя некоторое время последовала отставка Александра Васильевича с поста директора «Планеты КВН».
Скандальное увольнение
В 2017 году на всю страну прогремела новость о том, что Александр Масляков вынужден уйти с поста директора «КВН». Якобы был инициирован ряд проверок финансового состояния компаний, связанных с группой «КВН», в результате которого было установлено, что ведущий от имени центра «Планета КВН» передал своему же творческому объединению «АМиК» кинотеатр «Гавана» в Марьиной роще в Москве. Изначально прокуратура Москвы не выявила нарушения. Но позже Transparency International оспорила это решение в Генеральной прокуратуре.
По словам самого ведущего, над уходом с поста директора задумывался уже давно. 1 декабря 2017 года пресс-служба «КВН» опровергла увольнение, заявив, что Масляков ушёл по собственному желанию.
Как Масляковым досталось 2 миллиарда
Александр Масляков-старший вложил в «КВН» практически всю жизнь, поэтому старался получить здание в центре Москвы для Дома «КВН». В январе 2015 года бывшее здание кинотеатра Гавана было передано государством во владение ООО «Дом КВН».
Уточняется, что 51% акций фирмы принадлежит Маслякову и его жене Светлане. Эксперты по недвижимости оценили здание почти в 2 млрд рублей. Примечательно, что сын Александра Васильевича с супругой открыл поблизости ресторан.
Как Нагиев поссорился с Масляковым
В 2016 году российский шоумен Дмитрий Нагиев в эфире «пошутил» на тему внутренних процессов проекта. По его словам, все оценки заранее выставлены и якобы никакой честной игры никогда в «Клубе весёлых и находчивых» не было. Масляков, естественно, разозлился и сказал, что из этого эфира ничего не вырежут и не замажут.
После чего Нагиев решил проверить слова ведущего и из принципа поднял совершенно другие оценки, не такие, как у остальных судей. После эфира Масляков имел личную беседу с Нагиевым, пообещав тому, что если еще раз он позволит себе подобное, то Нагиеву закроют вход не только в «КВН», но и в другие телевизионные проекты.
Жесткая цензура
В 2017 году экс-редактор КВН, Дмитрий Колчин выпустил видеообращение к зрителям проекта. Он рассказал, что на самом деле творится за кулисами игры и кто дергает за ниточки.
Колчин сообщил, что любая шутка проходит целую систему фильтров, сначала у редакторов игры, затем у руководства «Первого канала», а иногда шутки снимают и вырезают уже из готового к запуску в эфир материала. По его словам, сценаристам якобы приходится работать из принципа между «нельзя шутить про эту фамилию» и «не смешно, давайте что-то актуальное».
Масляков в ответ на это заявление бывшего сотрудника сказал, что это все абсолютная неправда.
Черная метка для Николая Фоменко
В 2014 году советский и российский актёр Николай Фоменко позволил себе критику в адрес команд «КВН», когда ему как члену жюри дали слово.
«Дорогие друзья, очень плохо, я хочу вам сказать. Вы как пони бегаете по кругу ... Ждешь от вас, мучаешься, приходишь, а вы разочаровываете. Хотелось бы разнообразия вашего творчества ...» — сказал тогда Фоменко.
После этой речи актера перестали приглашать в жюри проекта.
Влияние Александра Маслякова-младшего
Бывшие квнщики, ставшие известными людьми, время от времени разрешают себе высказаться о проекте и царившей там атмосфере. По словам некоторых, за кулисами игры всем заправляют «старики и семьи», а молодежь выпускают на сцену лишь для выступлений по строго утвержденной программе. Когда-то шутки писали сами участники проекта, сейчас же предусмотрен целый штат сценаристов, которые пишут то, «что надо».
Многие бывшие сотрудники «Планеты КВН» и участники команд утверждают, что Масляков-младший удачно «присосался» к славе отца, но если популярность Маслякова-старшего им заслужена — он вел программу несколько десятилетий, то сын «является лишним» в этой схеме.
Судя по отзывам бывших участников Масляков-младший нередко позволял себе высокомерие по отношению к ним. А отец всегда выбирал сторону родного сына.