Раскрыты темные тайны «КВН»: Как Александр Масляков наживался на проекте и манипулировал людьми

23 ноября 2025, 10:49

Александр Масляков (Фото: kremlin.ru)

Эра телевизионного шоу «КВН» началась в 1986 году и ее бессменным ведущим стал Александр Васильевич Масляков. 24 ноября ему могло бы исполниться 84 года. Зрители и неискушенные участники обожали телеведущего. Однако есть и те, кто имеет самые разные мнения об этом человеке и не всегда лестные. О том, что творилось за кулисами проекта и почему Александра Маслякова-старшего прозвали «барином» — в материале «Радио 1».





Содержание Покушение на Александра Маслякова-старшего Скандальное увольнение Как Масляковым досталось 2 миллиарда Как Нагиев поссорился с Масляковым Жесткая цензура Черная метка для Николая Фоменко Влияние Александра Маслякова-младшего

Покушение на Александра Маслякова-старшего

Скандальное увольнение





В 2017 году на всю страну прогремела новость о том, что Александр Масляков вынужден уйти с поста директора «КВН». Якобы был инициирован ряд проверок финансового состояния компаний, связанных с группой «КВН», в результате которого было установлено, что ведущий от имени центра «Планета КВН» передал своему же творческому объединению «АМиК» кинотеатр «Гавана» в Марьиной роще в Москве. Изначально прокуратура Москвы не выявила нарушения. Но позже Transparency International оспорила это решение в Генеральной прокуратуре.

Александр Масляков (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Как Масляковым досталось 2 миллиарда

Чужие в России: из-за чего отвернулись от Брыльской и Ахеджаковой, и почему «Иронию судьбы» ждал провал

Как Нагиев поссорился с Масляковым

Жесткая цензура

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Черная метка для Николая Фоменко

«Дорогие друзья, очень плохо, я хочу вам сказать. Вы как пони бегаете по кругу ... Ждешь от вас, мучаешься, приходишь, а вы разочаровываете. Хотелось бы разнообразия вашего творчества ...» — сказал тогда Фоменко.

Влияние Александра Маслякова-младшего