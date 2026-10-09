Расстался со «старухой» и нашел пассию на 20 лет моложе: почему Александр Макогон скрывает жену и как выглядят его дети

09 октября 2026, 11:54

Александр Макогон (Фото: кадр из фильма «Спасская-3»)

17-летний парень из Донецка с одним чемоданом приехал покорять Москву — и поступил в ГИТИС с первого раза. Он выходил на одну сцену с Гундаревой и Джигарханяном, но настоящая слава пришла к нему только через годы. Звезда фильма «Светофор» Александр Макогон прошёл через бедность, развод и депрессию, прежде чем нашёл своё счастье. Как складывалась судьба актёра и почему «Сева Баранов» скрывает свою молодую жену — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь из Донецка в Москву: с чемоданом и мечтой «Тайна старого шкафа»: испытания любовью и бытом Что за чудо ждало звезду «Светофора» после двух лет надежды

Путь из Донецка в Москву: с чемоданом и мечтой

«Я спросил: «И куда мне?» Сказали, что в Москве есть ГИТИС, куда я поехал и… поступил», — приводит воспоминания актёра «КП».



Александр Макогон (Фото: кадр из фильма«Дикий-2»)

«Тайна старого шкафа»: испытания любовью и бытом



Александр Макогон (Фото: кадр из фильма «Аварийное состояние»)

Что за чудо ждало звезду «Светофора» после двух лет надежды

«Тогда не собирался начинать новые отношения — едва закончились прежние. И никак не мог понять, что же такое со мной произошло: будто я Сашку себе придумал, и она вдруг воплотилась наяву», — рассказывал артист в интервью «Экспресс-газете».



Александр Макогон (Фото: кадр из фильма «Андреевский флаг»)

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«Мы влюбились в эту страну, завели друзей из местных. Климат, природа, кухня — они нам очень нравятся. И то, что все просто и незатейливо, — мы никогда не гнались за роскошью», — цитирует дончанина «КП».