Расстался со «старухой» и нашел пассию на 20 лет моложе: почему Александр Макогон скрывает жену и как выглядят его дети
17-летний парень из Донецка с одним чемоданом приехал покорять Москву — и поступил в ГИТИС с первого раза. Он выходил на одну сцену с Гундаревой и Джигарханяном, но настоящая слава пришла к нему только через годы. Звезда фильма «Светофор» Александр Макогон прошёл через бедность, развод и депрессию, прежде чем нашёл своё счастье. Как складывалась судьба актёра и почему «Сева Баранов» скрывает свою молодую жену — читайте в материале «Радио 1».
Путь из Донецка в Москву: с чемоданом и мечтойАлександр Макогон родился 8 февраля 1973 года в Донецке. Его родители, люди простых профессий, мечтали для сына о надёжном и стабильном будущем, а не о богемной жизни артиста. Однако с самого детства Саша не отличался тихим нравом: он самостоятельно освоил гитару, сколотил с друзьями музыкальную группу и стал неизменным участником всех школьных вечеров. Учился он плохо. К десятому классу педагоги посмотрели на оценки, вспомнили про его вечное увлечение сценой и единогласно вынесли вердикт: «Тебе, Саша, только в артисты». Сам он позже говорил, что воспринял это как руководство к действию.
«Я спросил: «И куда мне?» Сказали, что в Москве есть ГИТИС, куда я поехал и… поступил», — приводит воспоминания актёра «КП».В 1990 году, сразу после получения аттестата, 17-летний Александр с одним чемоданом отправился покорять столицу. Юноша был наивно уверен, что ГИТИС — это единственный театральный вуз в городе, даже не подозревая о существовании «Щуки», «Щепки» или МХАТа. Несмотря на огромный конкурс и заметный провинциальный акцент, парень из Донецка с первой попытки покорил приёмную комиссию и был зачислен на курс легендарного режиссёра Андрея Гончарова. Учёба пришлась на лихие девяностые: денег катастрофически не хватало. Однако педагог разглядел в студенте настоящий талант и уже с первого курса начал вводить его в спектакли. Вчерашний школьник выходил на одну сцену с такими мэтрами, как Наталья Гундарева, Армен Джигарханян и Светлана Немоляева.
В 1995 году, сразу после получения диплома, Макогона официально приняли в труппу «Маяковки». В кино Александр дебютировал ещё студентом: в 1992 году он исполнил главную роль Виктора в одном из первых российских сериалов «Азбука любви». Однако проект не стал хитом, и актёр надолго застрял во втором плане — эпизоды, небольшие роли, ничего серьёзного. Настоящий прорыв случился лишь в 2005 году после выхода комедийного сериала «Туристы», где Макогон сыграл одну из ключевых ролей.
Режиссёры наконец разглядели в нём харизматичного лидера, способного одинаково убедительно играть как в комедии, так и в драме. Закрепить успех помогла роль Влада Кольцова в детективе Алексея Пиманова «Александровский сад». Огромная популярность пришла к нему с ролью Севы в сериале «Светофор». Артист играл в нём несколько сезонов подряд. Позже Александр блестяще сменил амплуа, воплотив образ майора ФСБ Бориса Ненашева в сериале «Ищейка». Сегодня Александр Макогон входит в число самых узнаваемых и востребованных актёров российского телевидения.
«Тайна старого шкафа»: испытания любовью и бытомПервая серьёзная любовь настигла Сашу в начале 90-х годов, ещё во время учёбы в ГИТИСе. Однокурсница Ольга Кузина покорила студента мгновенно. Двое молодых, влюблённых и полных амбиций людей были уверены, что им по плечу любые вершины. Они скромно поженились, а в 1996 году у пары родился сын Павел.
Однако суровые будни быстро развеяли романтический флёр. Молодой семье было негде жить, и их мастер, Андрей Гончаров, по доброте душевной разрешил им поселиться на своей даче в Серебряном Бору, которая превратилась в «мини-общежитие для приезжих актёров», где они и ютились. Денег катастрофически не хватало, и Саша брался за любую подработку: таскал тяжести, мыл полы — лишь бы жена и ребёнок были сыты. Но быт и постоянная нужда сделали своё чёрное дело. Когда Паше исполнилось четыре года, супруги развелись. Макогон переживал разрыв крайне тяжело: он впал в глубокую депрессию и, чтобы заглушить боль, с головой ушёл в работу. Александр сутками пропадал в театре. На репетициях детского спектакля «Тайна старого шкафа» мужчина сблизился с коллегой — заслуженной артисткой Татьяной Аугшкап. Она вскоре открыла собственное театральное агентство «АртКиТ-2000» и пригласила Александра на главную роль в своём первом спектакле.
Между ними вспыхнул роман. Макогон был младше возлюбленной на 12 лет, но это не стало препятствием. В творческом тандеме всё складывалось превосходно, однако общих детей у пары так и не появилось. Со временем, чем чаще артиста приглашали на съёмки, тем сильнее расходились их с Татьяной графики: он пропадал на киноплощадках, а она работала в театре. Встречи становились всё реже, и близкие люди постепенно отдалились друг от друга. Через семь лет совместной жизни они расстались.
Что за чудо ждало звезду «Светофора» после двух лет надеждыРазрыв отношений с Татьяной дался ему тяжело: во всех неудачах он винил только себя и решил, что серьёзные чувства в его жизни больше не появятся. Именно в таком состоянии он прибыл на съёмки продолжения сериала «Александровский сад». Там судьба свела его с Александрой Михеевой — молодой, хрупкой девушкой, работавшей ассистентом режиссёра по актёрам. Она была младше его почти на 20 лет, но поразила его своей не по годам зрелостью и удивительно лёгким характером.
Макогон меньше всего на свете планировал начинать что-то новое: душа была выжжена, а раны от прошлого романа ещё не затянулись. Но стоило увидеть её, как земля ушла из-под ног. Александру казалось, что он сам когда-то придумал этот идеал.
«Тогда не собирался начинать новые отношения — едва закончились прежние. И никак не мог понять, что же такое со мной произошло: будто я Сашку себе придумал, и она вдруг воплотилась наяву», — рассказывал артист в интервью «Экспресс-газете».Они начали жить вместе, и внушительная разница в возрасте совершенно не мешала их гармонии. Однако на пути к полному семейному счастью встало испытание: Александра не могла зачать целых два года. Оба тяжело переживали этот период, поддерживали друг друга и ждали чуда, как спасения. И оно произошло: 30 октября 2011 года на свет появился сын Степан. У актёра уже был взрослый наследник от первого брака, но теперь он с головой окунулся в отцовство с совершенно новыми, трепетными эмоциями. Отец не отходил от детской кроватки, сам пеленал и нянчил малыша. А через два года супруга снова забеременела.
Это ожидание крохи они решили провести вдали от московской суеты и стресса: несколько месяцев будущая мать прожила в Таиланде. Александр метался между съёмками и домом — выкраивал дни, чтобы прилететь к ней. В июле 2013 года в Москве родилась дочь Мария. С появлением погодков жизнь «Ищейки» перевернулась с ног на голову.
Сдали отца в «богодельню», а теперь делят наследство: кому достались 100 млн Леонида Куравлёва и какими выросли его дети
Если раньше они обожали спонтанные поездки и шумные компании, то теперь всё было подчинено строгому распорядку дня малышей. Чтобы дети росли на свежем воздухе, звезда «Светофора» вложил все свои гонорары в строительство большого загородного дома в Чехове. «Сева Баранов» лично контролировал каждый этап стройки и обустраивал участок. Традиция зимовать в тёплых краях сохранилась: каждую зиму жена увозит наследников в тропический рай, а Александр присоединяется к ним в свободное от работы время.
«Мы влюбились в эту страну, завели друзей из местных. Климат, природа, кухня — они нам очень нравятся. И то, что все просто и незатейливо, — мы никогда не гнались за роскошью», — цитирует дончанина «КП».Свою семью артист принципиально оберегает от чужих глаз. Его третья жена никогда не стремилась к славе, а ковровые дорожки, вспышки камер и статус «звёздной супруги» ей абсолютно чужды. Она посвящает время детям и своему небольшому делу — шьёт на заказ манжеты для тренировок на тренажёрах (тяги, кроссовера, МТБ) и занятий кинезитерапией. Старший наследник Александра от первого брака Павел получил профессию звукорежиссёра и успешно работает в этой сфере.
Сам артист продолжает активно сниматься и остаётся одним из самых востребованных актёров на телевидении. Его фильмография насчитывает больше 100 ролей. Среди недавних проектов — драма «Спасение капитана Максимова» (2025 г.), а также фильмы «Счастье с доставкой» и «Операция «Престол» (2026 г.).