Сдали отца в «богодельню», а теперь делят наследство: кому достались 100 млн Леонида Куравлёва и какими выросли его дети

07 октября 2026, 13:53

Леонид Куравлёв (Фото: кадр «Иван Васильевич меняет профессию»)

Дочь ушла из профессии, сын выбрал бизнес, а сам Леонид Куравлёв последние годы жил в пансионате — вдали от камер и посторонних глаз. После смерти артиста вокруг семьи разгорелись споры: наследство в 100 миллионов, обвинения в адрес детей и отсутствие наследницы на похоронах. Как поделили имущество «Афони» и что на самом деле произошло в семье звезды фильма «Иван Васильевич меняет профессию», расскажет «Радио 1».





Содержание 1952 год и любовь на всю жизнь: как это было Дочь Екатерина Куравлева: быстрый старт и внезапное исчезновение Сын Василий: бизнес вместо сцены Пансионат и наследство Последние проводы и общественная реакция

1952 год и любовь на всю жизнь: как это было

«Папе было 16, маме — 13, почти 14, наверное. Они встретились на катке. Каток тогда был центром притяжения юношей и девушек», — рассказывал сын «Курта Айсмана» из «Семнадцати мгновений весны».



Леонид Куравлев в роли Айсмана (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Дочь Екатерина Куравлева: быстрый старт и внезапное исчезновение

Сын Василий: бизнес вместо сцены



Василий (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Пансионат и наследство



Леонид Куравлёв (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Дети поняли, что сами не справляются, хотели ему помочь, вернуть в реальность, чтобы он хоть с кем-то контактировал», — рассказали «СтарХиту» в пресс-службе социального учреждения.

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Последние проводы и общественная реакция



Леонид Куравлёв (Фото: кадр «Иван Васильевич меняет профессию»)

«Лёня всегда с теплотой говорил о сыне. Катя была в немилости. Есть такое предположение. Когда Леонид составлял завещание, то обделил Екатерину. В жилплощади. И, может, это стало обидой. Почему он отворачивался от неё? Почему она с ним не разговоривала? Всё может оказаться проще и меркантильнее», — цитирует актёра Пяткова «ЭГ».