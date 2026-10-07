Сдали отца в «богодельню», а теперь делят наследство: кому достались 100 млн Леонида Куравлёва и какими выросли его дети
Дочь ушла из профессии, сын выбрал бизнес, а сам Леонид Куравлёв последние годы жил в пансионате — вдали от камер и посторонних глаз. После смерти артиста вокруг семьи разгорелись споры: наследство в 100 миллионов, обвинения в адрес детей и отсутствие наследницы на похоронах. Как поделили имущество «Афони» и что на самом деле произошло в семье звезды фильма «Иван Васильевич меняет профессию», расскажет «Радио 1».
1952 год и любовь на всю жизнь: как это былоЛеонид Вячеславович, несмотря на свою всенародную славу, был человеком крайне закрытым, почти аскетичным. Он не любил тусовок, не водил дружбы с «нужными» людьми и оберегал свою семью от вспышек фотокамер. Его единственная любовь, жена Нина, была для него центром вселенной. Она, простая учительница английского, а позже директор школы, была опорой для семьи: и быт, и воспитание двоих детей лежали на ней. Артист нашёл свою родственную душу в 1952 году.
«Папе было 16, маме — 13, почти 14, наверное. Они встретились на катке. Каток тогда был центром притяжения юношей и девушек», — рассказывал сын «Курта Айсмана» из «Семнадцати мгновений весны».После знакомства они ещё несколько лет просто дружили и встречались, вместе ходили на лёд. Поженились возлюбленные только в 1960 году, когда Леонид окончил ВГИК. На тот момент начинающему артисту было 24 года, избраннице — 21. В этом браке родились двое детей: дочь Екатерина в 1962 году и сын Василий в 1978 году.
Дочь Екатерина Куравлева: быстрый старт и внезапное исчезновениеЕкатерина родилась 6 марта 1962 года. После школы она поступила в Щукинское училище и начала сниматься практически сразу. Дебютом стал фильм «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), где она сыграла соседку главной героини — Ларису. В одной из сцен дочь и отец появились вместе в кадре, однако мало кто обратил на это внимание. В 1986 году наследница «Афони» снялась в фильмах «Где ваш сын?» и «Ягуар», а год спустя исполнила роль прохожей в ленте «Где находится нофелет?».
Артистке казалось, что в ней видят не личность, а всего лишь отпрыска знаменитого отца — «дочку Куравлёва». От таких мыслей становилось горько и обидно. После этого она появилась ещё в паре картин и исчезла с экранов. Главных ролей Катя так и не дождалась, поэтому перестала ходить на пробы.
Поняв, что ей никогда не удастся затмить отца, Екатерина занялась дубляжом, но потом оставила и эту работу. В начале 2000-х годов артистка круто поменяла жизнь — ушла из профессии и стала психотерапевтом. А вот устроить личную жизнь не получилось: Катя так и не вышла замуж и не родила детей. После смерти матери в 2012 году женщина переехала к отцу, чтобы присматривать за ним.
Сын Василий: бизнес вместо сценыМладший наследник родился в 1978 году и был назван в честь любимого писателя отца — Василия Шукшина. Юноша не пошёл по стопам родителей: получил экономическое образование, некоторое время преподавал в университете, а затем занялся бизнесом. Отец всегда гордился успехами сына. В отличие от сестры, он сумел построить крепкую семью. Его жена Мария, по профессии фотограф, подарила Леониду Куравлёву троих внуков — Степана, Федора и Григория. Сам Василий сторонится шоу-бизнеса, не участвует в развлекательных телепередачах и крайне редко даёт интервью.
Пансионат и наследствоВ 2021 году в средствах массовой информации появились сведения о том, что Леонид Куравлёв проживает в частном пансионате для пожилых людей. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс: в прессе и социальных сетях развернулась кампания по травле детей актёра, которых обвиняли в помещении отца в «богадельню» с целью завладения его квартирой. Фактической причиной переезда актёра в специализированное учреждение стало критическое состояние его здоровья.
После смерти супруги Нины Васильевны вдовец впал в тяжёлую депрессию, на фоне которой у него начали прогрессировать деменция и нарушения мозгового кровообращения. По словам родственников, артист находился в крайне тяжёлом эмоциональном состоянии, проявлял агрессию, отказывался от еды и не подпускал к себе нанятых сиделок.
Дочь актёра Екатерина, проживавшая с отцом в одной квартире, оказалась на грани психологического истощения, и семья была вынуждена искать профессиональный медицинский уход. По инициативе наследников, Екатерины и Василия, Леонид Вячеславович был помещён в московский частный пансионат «Идиллия», расположенный на Большой Филёвской улице. Данное учреждение являлось элитным реабилитационным центром с современным оборудованием и квалифицированным персоналом.
«Дети поняли, что сами не справляются, хотели ему помочь, вернуть в реальность, чтобы он хоть с кем-то контактировал», — рассказали «СтарХиту» в пресс-службе социального учреждения.Стоимость проживания актёра в одноместной палате составляла 7100 рублей в сутки. Лечение оплачивали родные и благотворительный фонд «Артист». Сотрудники здравницы отмечали, что смена обстановки и профессиональный уход положительно сказались на состоянии исполнителя роли Жоржа Милославского: звезда кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» стал спокойнее, начал выходить на прогулки и общаться с персоналом.
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В январе 2022 года актёр был экстренно госпитализирован из дома милосердия в клиническую больницу в Коммунарке с диагнозом «воспаление лёгких» и подозрением на коронавирусную инфекцию. 30 января 2022 года Леонид Куравлёв скончался на 86-м году жизни.
Последние проводы и общественная реакцияОтсутствие дочери актёра, Екатерины Куравлёвой, на официальной церемонии прощания с отцом, состоявшейся 1 февраля 2022 года, вызвало широкий общественный резонанс и волну критики со стороны коллег покойного. В средствах массовой информации и социальных сетях начали распространяться неподтверждённые слухи о том, что причиной отсутствия стал семейный конфликт, а именно — якобы лишение Екатерины наследства. В некоторых публикациях утверждалось, что актёр «обидел дочь в завещании», из-за чего та отказалась приехать на похороны.
«Лёня всегда с теплотой говорил о сыне. Катя была в немилости. Есть такое предположение. Когда Леонид составлял завещание, то обделил Екатерину. В жилплощади. И, может, это стало обидой. Почему он отворачивался от неё? Почему она с ним не разговоривала? Всё может оказаться проще и меркантильнее», — цитирует актёра Пяткова «ЭГ».Данные предположения были официально опровергнуты друзьями артиста. Из информации, которую они сообщили «Комсомольской правде», стало известно, что Леонид Куравлёв составил завещание задолго до своей смерти, и его имущество, оцениваемое более чем в 100 миллионов рублей, в равной степени было завещано обоим детям — сыну и дочери. Брат Екатерины, Василий, в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» объяснил реальную причину отсутствия сестры на траурных мероприятиях.
По его словам, 59-летняя женщина находилась в тяжелейшем стрессовом состоянии на фоне смерти отца, у неё поднялась высокая температура, и врачи заподозрили коронавирусную инфекцию, из-за чего родственница физически не могла присутствовать на панихиде. Екатерина Леонидовна в свои 64 года ведёт максимально закрытый образ жизни, не общается с прессой и сосредоточена на работе психотерапевта.