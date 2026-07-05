Расставание с Павловец, тайный роман с актрисой на 24 года младше и амплуа злодея: что известно о жизни Ивана Шибанова в 2026 году?
Актеру, известному зрителям по ярким ролям в сериалах «Обратная сторона Луны», «Практика» и «Шифр», Ивану Шибанову 6 июля исполняется 50 лет. Этот заслуженный артист России прошел долгий путь: от дебюта на сцене новосибирского театра «Глобус» до статуса одного из самых востребованных актеров театра и кино. Его карьера, начавшаяся в 90-е, была насыщена не только триумфами, но и громкими скандалами, драматическими поворотами в личной жизни и болезненным одиночеством, которое он сам себе создавал. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Ивана ШибановаИван Шибанов родился 6 июля 1976 года в Новосибирске, и его детство трудно было назвать безоблачным. Он рос без отца, с матерью, женщиной с тонким художественным вкусом, в скромных условиях — долгое время они ютились в тесной полуподвальной комнате. Мать привила сыну любовь к искусству: мальчик занимался бальными танцами, музыкой, посещал художественную школу и всерьез готовился стать дизайнером. Однако судьба распорядилась иначе. В 13 лет он начал заниматься в студии при театре «Глобус», и это увлечение перевернуло его жизнь. Поступление в театральное училище стало для его мамы шоком — Иван признавался, что между ними разгорелся страшный скандал, который до сих пор отзывается в нем чувством вины.
Новосибирский период стал для Шибанова фундаментом. За десять лет он сыграл множество ярких ролей, включая главную в постановке «Мы» по Замятину, и заслужил репутацию одного из ведущих актеров. Поворотным моментом стало приглашение от Сергея Яшина, худрука Московского театра имени Гоголя, который заметил талантливого сибиряка. Переезд в Москву в 1999 году открыл новую главу в его карьере. В столице он быстро стал востребованным: служба в Театре Гоголя принесла ему премию Иннокентия Смоктуновского за спектакль «История солдата», а в 2005 году, в возрасте 29 лет, он получил звание Заслуженного артиста России.
В 2007 году последовал новый виток — приглашение в легендарную «Табакерку» от самого Олега Табакова, где Шибанов играл до недавнего времени.
В кино актер дебютировал еще в 1992 году в эпизоде фильма «Безумный рейс». Сейчас его фильмография насчитывает более 60 проектов. Среди них — «Кодекс чести», «Государственная защита», «Слуга Государев» и «Коридор бессмертия». Особую популярность ему принесла роль в сериале «Обратная сторона Луны», но этот успех стал ловушкой: режиссеры стали видеть в нем только злодеев, что самого актера со временем начало утомлять.
Личная жизнь артистаАмурные дела Ивана Шибанова всегда были не менее драматичными, чем роли на сцене. Первый серьезный роман случился у него еще в Новосибирске. Девушка по имени Света уехала с ним в Москву, они жили вместе, но однажды актер понял, что «идти домой совсем не хочется». Не в силах найти причину, он предложил Свете расстаться, и, когда она ушла, почувствовал пугающее облегчение. Он даже испугался, что по своей природе он «волк-одиночка».
Гораздо более известной и скандальной стала его связь с актрисой Ольгой Павловец. Их отношения, продлившиеся почти десять лет, так и не были официально зарегистрированы. Для Ольги этот роман стал спасением после трагической гибели старшего сына Прохора, и Иван сделал всё, чтобы поддержать ее. В 2010 году у пары родился общий сын Макар, но счастье длилось недолго. Причиной разрыва в начале 2017 года стали постоянные разъезды, работа в разных городах и бесконечная занятость. Расставание, по слухам, прошло тихо, но в жизни Шибанова снова наступила полоса одиночества.
Долгое время личная жизнь Ивана Шибанова оставалась загадкой для публики. Актер, известный своей закрытостью, не спешил делиться подробностями нового романа. Однако в 2022 году он все же раскрыл тайну — его избранницей оказалась молодая актриса Полина Доманова, которая почти на 24 года младше него. На момент начала отношений ей был всего 21 год, тогда как Шибанову — 45 лет.
Их знакомство произошло задолго до того, как отношения стали достоянием общественности. Когда Полина училась, Шибанов был её мастером курса в театральной школе. Но настоящая искра вспыхнула на съемках фильма «Поезд идёт на восток». Как рассказывал сам актер в интервью, Полина пришла на пробы первой и получила роль, а он появился в проекте позже, когда уже искали исполнителей второстепенных персонажей.
«Никто в группе не знал о нас, и это было трогательно», — делился Шибанов в интервью с WomanHit, вспоминая о начале их отношений.Свою возлюбленную актер описывает с нежностью и восхищением, которых не было в его рассказах о прошлых романах. Полина, по его словам, не просто яркая и талантливая актриса, но и «очень уютная и домашняя». Шибанов отмечает, что у нее есть удивительное качество: попадая в новый коллектив, она моментально становится всеобщей любимицей, и при этом остается «манкой» — той, к кому тянет снова и снова.
«Она и домашняя, уютная, и манкая. Это, конечно, очень будоражит», — признавался актер.
Как сейчас живет ШибановВ 2026 году Иван Шибанов остается одним из самых занятых актеров. Его фильмография пополнилась сразу несколькими громкими премьерами. В мае 2026 года на экраны вышел остросюжетный боевик НТВ «Извозчик», в котором Шибанов исполнил одну из главных ролей. Однако критики встретили сериал прохладно, назвав его «поездкой в один конец», отметив, что даже мастерство Шибанова не спасает вторичный сценарий и слабый каст. Не менее интересным проектом стал комедийный детектив «Кукушонок», также вышедший в 2026 году.
Однако самой значимой и трагической работой уходящего полугодия стал фильм «1812. Охота на императора», премьера которого запланирована на 10 сентября 2026 года. Это последняя работа режиссера Алексея Пиманова, который ушел из жизни 23 апреля 2026 года. Шибанов, исполнивший роль в этой исторической драме, с теплотой вспоминает о работе с мэтром. В интервью РЕН ТВ актер поделился, что Пиманов, даже получив тяжелую травму рук, продолжал приезжать на площадку и поддерживать команду.
«Перед началом съемок он нам сказал: "Я понимаю, что сложно, понимаю, что на французском, что это историческое кино, но вы ничего не бойтесь, я буду с вами". Алексей не нарушил свое слово», — цитирует слова Шибанова издание.Актер также отметил, что их встреча перед съемками продлилась два часа и пролетела как десять минут: «Казалось, он знал каждый кирпич Кремлевской стены».
Помимо этих проектов, в планах на 2026 год у Шибанова значатся съемки в картинах «Любовь преодолеет всё. Продолжение» и «Стюардесса».