05 июля 2026, 13:19

Иван Шибанов (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Актеру, известному зрителям по ярким ролям в сериалах «Обратная сторона Луны», «Практика» и «Шифр», Ивану Шибанову 6 июля исполняется 50 лет. Этот заслуженный артист России прошел долгий путь: от дебюта на сцене новосибирского театра «Глобус» до статуса одного из самых востребованных актеров театра и кино. Его карьера, начавшаяся в 90-е, была насыщена не только триумфами, но и громкими скандалами, драматическими поворотами в личной жизни и болезненным одиночеством, которое он сам себе создавал. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ивана Шибанова Личная жизнь артиста Как сейчас живет Шибанов



Биография Ивана Шибанова

Иван Шибанов (Фото: скриншот т/с «Обратная сторона Луны»)

Личная жизнь артиста

Полина Доманова (Фото: Instagram*@polikdomik)

«Никто в группе не знал о нас, и это было трогательно», — делился Шибанов в интервью с WomanHit, вспоминая о начале их отношений.

«Она и домашняя, уютная, и манкая. Это, конечно, очень будоражит», — признавался актер.

Как сейчас живет Шибанов

Иван Шибанов (Фото: скриншот т/с «Семейный альбом»)

«Перед началом съемок он нам сказал: "Я понимаю, что сложно, понимаю, что на французском, что это историческое кино, но вы ничего не бойтесь, я буду с вами". Алексей не нарушил свое слово», — цитирует слова Шибанова издание.