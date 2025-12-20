Расстрел отца, гибель ребенка на похоронах Сталина и бесконечные скандалы: тайны и трагедии звезды «Берегись автомобиля» Ольги Аросевой
Ольга Аросева — легендарная советская и российская актриса, чей жизненный путь был таким же ярким и драматичным, как её сценические роли. Она стала олицетворением искромётной комедии для миллионов зрителей, подарив им неподражаемую пани Монику из «Кабачка "13 стульев"» и запоминающихся героинь в фильмах Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» и «Старики-разбойники». Но за маской весёлой, эксцентричной артистки скрывалась женщина с невероятно сильным характером, прошедшая через испытания эпохи и личные трагедии. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Ольги АросевойОльга Аросева родилась 21 декабря 1925 года в Москве в семье известного большевика и дипломата Александра Аросева и Ольги Гоппен, происходившей из польских дворян. Значительную часть детства она провела за границей — в Париже, Стокгольме и Праге, где работал отец. Одно из самых ранних и ярких воспоминаний — встреча с Иосифом Сталиным на авиационном параде в Тушино в 1935 году. Вождь лично подвёл девятилетнюю Олю с сестрой к первому ряду и подарил ей букет цветов. Эта история попала на страницы газет, но уже через два года жизнь семьи трагически изменилась, отца арестовали, а в 1938 году расстреляли. Мужественная девочка даже написала письмо Сталину, пытаясь защитить честь отца, но ответа не получила.
Стремление к сцене проявилось у неё рано. Ещё в школе она занималась в драмкружке и театральной студии. С началом войны поступила в цирковое училище, а затем — в Московское городское театральное училище. Окончить его она не успела, так как в 1946 году, проявив смекалку, предъявила диплом старшей сестры и была принята в гастролировавший в Москве Ленинградский театр комедии под руководством Николая Акимова. В 1950 году она вернулась в Москву и связала свою судьбу с Московским академическим театром сатиры, который стал её творческим домом до конца жизни.
Ольга Аросева начала свой путь к славе в кинематографе в конце 1940-х годов. Её дебют состоялся в 1946 году, когда она появилась в фильме «Во имя жизни», сыграв небольшую, эпизодическую роль. Более заметной считается роль Надежды в киноповести «Драгоценные зерна» (1948 год), повествующей о послевоенном восстановлении сельского хозяйства. Однако и после этого в течение почти двадцати лет Аросевой доставались преимущественно роли второго плана или эпизоды.
Настоящая всесоюзная слава пришла к Ольге Аросевой в середине 1960-х годов, когда ей уже было за сорок. Именно в этот период она создала образы невесты Деточкина в «Берегись автомобиля», Анны Павловны в «Стариках‑разбойниках» и пани Моники в «Кабачке "13 стульев"».
Личная жизнь: четыре брака, романы и отсутствие детейЛичная жизнь Ольги Аросевой была насыщенной, но не принесла ей простого женского счастья. Официально она была замужем четыре раза. По некоторым данным, её первым супругом был актёр Владимир Сошальский, но этот союз, заключённый в Ленинграде, продлился менее года. После чего Владимир увлекся новой пассией и бросил актрису.
«Обычно я от всех уходила, но только один мужчина бросил меня. И это — Сошальский», — говорила актриса в одном из интервью.
Вторым мужем Ольги Александровны стал музыкант Константин Жуков, который был старше ее на 11 лет. Они познакомились в Ленинграде, когда актрисе было всего 19 лет, а ему — почти 30. Аросева вспоминала эти годы как счастливые и признавалась, что была безумно влюблена в мужа. Однако когда в 1950 году она решила переехать в Москву и покинуть Театр комедии, Константин отказался следовать за ней, и пара рассталась.
Третьим избранником актрисы стал коллега по Театру Сатиры актер Юрий Хлопецкий, за которого она вышла замуж в 1952 году. Этот брак принес Аросевой самую большую трагедию в жизни — в 1953 году она потеряла ребенка, попав в давку на похоронах Сталина. Трагедия оставила актрису навсегда бесплодной. Юрий, тяжело пережив утрату, начал злоупотреблять алкоголем, что привело к разводу.
Четвертым спутником жизни Аросевой стал прославленный джазовый певец и тенор Аркадий Погодин, который был старше актрисы на 24 года. Ради молодой Ольги он развелся со своей предыдущей женой. Несмотря на значительную разницу в возрасте, их отношения были романтичными и страстными. Но счастье закончилось, когда у Погодина начались проблемы со здоровьем. Ольга Аросева до последнего момента делала всё, чтобы помочь мужу, но в 1975 году её супруга не стало.
После Погодина Аросева ещё не раз начинала новые отношения с артистами, художниками и музыкантами, но предпочитала оставлять их в тени. Её сильный, порой тяжёлый характер не каждому был под силу. Коллега Зоя Зелинская отмечала:
«Она их не щадила: сначала притягивала к себе, а потом губила. Ее напора и сильного характера не выдерживал никто — по какой-то непонятной причине все ее мужчины сначала спивались, а потом умирали. Мы как-то посчитали — набралось девять человек».
Сама Аросева говорила, что все её мужчины были слабее её, а ей так хотелось опереться на сильное плечо.
Скандалы с актрисойЗа свою долгую карьеру Аросева не раз оказывалась в центре конфликтов. Самый серьёзный внутритеатральный скандал связан с её отношениями с главным режиссёром Театра сатиры Валентином Плучеком. После конфликта актрису почти на десять лет отлучили от сцены, не давая ролей. Для неё, жившей театром, это было тяжелейшим испытанием, но покидать родные стены она не стала и в итоге смогла вернуться.
Некоторые коллеги жаловались на её сложный характер и «умение плести в театре интриги». Жёсткость и принципиальность Аросевой, её нежелание мириться с непрофессионализмом часто воспринимались окружением как склочность.
«Актер имеет право на эмоциональность. Профессия вынуждает быть взрывным, но это не значит, что перед вами плохой человек. Вспыльчивость — пожалуй, актерское достоинство. В театре сплошь и рядом: играешь сцену, а за кулисами кто-то шумит, или не ту декорацию дали — тут можно убить, правда? Заорать, матом послать, но это ничего не значит», — цитирует артистку Sb.by.
Последние годы жизни и смерть АросевойДо последних дней Ольга Александровна оставалась востребованной актрисой, играла в театре и снималась в кино. Среди ее последних работ — сериал «Сваты», «Старики» и «Женщины на грани». Она жила одна в своей московской квартире, но её поддерживали близкие друзья — Вера Васильева, Александр Ширвиндт, Фёдор Добронравов.
Многие годы она мужественно боролась с онкологическим заболеванием (рак крови), скрывая диагноз от публики. Врачи уговаривали её беречь силы, но она считала работу лучшим лекарством. Когда у актрисы обнаружили рак, она слезно просила режиссеров не снимать ее с ролей. Работала до тех пор, пока могла вставать с кровати.
Ольга Аросева скончалась 13 октября 2013 года в Москве в возрасте 87 лет. Она была похоронена на Головинском кладбище в Москве.
Наследство и памятьПоскольку своих детей у актрисы не было, наследство, включая квартиру в Москве и дачу в подмосковном Абабурово, по закону перешло её ближайшим родственникам — племянникам и племянницам. Ольга Аросева, помимо своего большого творческого наследия в кинематографе, оставила и литературные труды. В её библиографии значатся мемуары «Без грима» и «Прожившая дважды», а также сборник рецептов «Кулинарные путешествия». В своих воспоминаниях она как-то сказала:
«В театре я сейчас менее уверена в себе, менее довольна собой, чем в молодые годы. Может быть, оттого, что теперь больше умею, больше видела и стала во много крат требовательней».
Эта требовательность к себе и верность своему делу навсегда останутся главными чертами великой актрисы Ольги Аросевой.