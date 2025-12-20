20 декабря 2025, 17:18

Ольга Аросева — легендарная советская и российская актриса, чей жизненный путь был таким же ярким и драматичным, как её сценические роли. Она стала олицетворением искромётной комедии для миллионов зрителей, подарив им неподражаемую пани Монику из «Кабачка "13 стульев"» и запоминающихся героинь в фильмах Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» и «Старики-разбойники». Но за маской весёлой, эксцентричной артистки скрывалась женщина с невероятно сильным характером, прошедшая через испытания эпохи и личные трагедии. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Биография Ольги Аросевой

Личная жизнь: четыре брака, романы и отсутствие детей

«Обычно я от всех уходила, но только один мужчина бросил меня. И это — Сошальский», — говорила актриса в одном из интервью.

«Она их не щадила: сначала притягивала к себе, а потом губила. Ее напора и сильного характера не выдерживал никто — по какой-то непонятной причине все ее мужчины сначала спивались, а потом умирали. Мы как-то посчитали — набралось девять человек».

Скандалы с актрисой

«Актер имеет право на эмоциональность. Профессия вынуждает быть взрывным, но это не значит, что перед вами плохой человек. Вспыльчивость — пожалуй, актерское достоинство. В театре сплошь и рядом: играешь сцену, а за кулисами кто-то шумит, или не ту декорацию дали — тут можно убить, правда? Заорать, матом послать, но это ничего не значит», — цитирует артистку Sb.by.

Последние годы жизни и смерть Аросевой

Наследство и память

«В театре я сейчас менее уверена в себе, менее довольна собой, чем в молодые годы. Может быть, оттого, что теперь больше умею, больше видела и стала во много крат требовательней».