Леня из «Ворониных» сбросил почти 100 килограммов — фото
Поклонники и коллеги обсуждают резкую перемену во внешности 53-летнего актера Станислава Дужникова, известного по роли Лени Воронина. Фотографии обновленного артиста появились в Telegram-канале МХТ имени Чехова.
Снимки сделали 2 сентября во время традиционного сбора труппы перед стартом нового сезона. На одном из кадров знаменитость запечатлели вместе с актрисой Наталией Швец. Именно на этом официальном мероприятии коллеги и зрители смогли воочию оценить результаты масштабной трансформации звезды.
Широкую популярность Станиславу принесла роль в комедийном сериале «Воронины». Кроме того, зрители помнят его по работам в фильме «ДМБ» и детективном проекте «Каменская».
Ранее Дужников почтил память Нины Гуляевой. Подробности — в нашем материале.
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