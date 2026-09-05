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Леня из «Ворониных» сбросил почти 100 килограммов — фото

Актер Станислав Дужников похудел почти на 100 килограммов
Станислав Дужников (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Поклонники и коллеги обсуждают резкую перемену во внешности 53-летнего актера Станислава Дужникова, известного по роли Лени Воронина. Фотографии обновленного артиста появились в Telegram-канале МХТ имени Чехова.



Снимки сделали 2 сентября во время традиционного сбора труппы перед стартом нового сезона. На одном из кадров знаменитость запечатлели вместе с актрисой Наталией Швец. Именно на этом официальном мероприятии коллеги и зрители смогли воочию оценить результаты масштабной трансформации звезды.

Наталия Швец и Станислав Дужников (Фото: телеграм/@mxatchekhova)

Широкую популярность Станиславу принесла роль в комедийном сериале «Воронины». Кроме того, зрители помнят его по работам в фильме «ДМБ» и детективном проекте «Каменская».

Ранее Дужников почтил память Нины Гуляевой. Подробности — в нашем материале.

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