20 января 2026, 21:43

Софья Пилявская (Фото: скриншот д/ф «Дань восхищения. Софья Пилявская»)

Софья Пилявская — женщина, чья жизнь стала отражением целой эпохи. Актриса, чья аристократическая красота и несгибаемое достоинство не вписывались в простые рамки, ученица Станиславского, прослужившая во МХАТе почти 70 лет. 21 января 2000 года её не стало, но её история — о верности, потере и стойкости — осталась. Сегодня, в день её памяти, «Радио 1» вспоминает драматичный путь женщины, пережившей отца-«врага народа», раннюю смерть любимого мужа и 46 лет одиночества, но сохранившей веру в искусство и честь.





Содержание Красноярская ссыльная, покорившая Москву: путь на сцену Софьи Пилявской Клеймо «дочери врага народа» и спасение Станиславского Одна любвь и долгое вдовство актрисы Последние годы, болезнь и одинокая кончина Пилявской Наследие и память актрисы



Красноярская ссыльная, покорившая Москву: путь на сцену Софьи Пилявской

Клеймо «дочери врага народа» и спасение Станиславского

Софья Пилявская (Фото: скриншот т/п «Чтобы Помнили»)

«Очевидно, меня оставили в театре, не желая спорить со Станиславским», — вспоминала она.

«Когда на спектакль приезжало правительство, ... "штатские" перед моим выходом на сцену проводили руками по бокам (нет ли оружия?)».

Одна любвь и долгое вдовство актрисы

Николай Дорохин и Софья Пилявская (Фото: скриншот т/п «Чтобы Помнили»)

«С моим Коленькой никто не сравнится», — говорила она.

Последние годы, болезнь и одинокая кончина Пилявской

Софья Пилявская (Фото: скриншот т/п «Чтобы Помнили»)

«Я так не хотела дожить до столетия МХАТа. А вот дожила. Я так одинока», — писала она в мемуарах в 1998 году.

«Мне стыдно жить. Все ушли, одна я для чего-то живу…».

Наследие и память актрисы