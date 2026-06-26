Разбогател на «Слово пацана» и оконфузился перед зрительницами: за что Александр Серов послал бывшего Бузовой и засветил «любовь до слёз» в тех самых брюках
В свои 75 лет народный артист России Александр Серов продолжает выступать на сцене, а после выхода сериала «Слово пацана» пережил неожиданный ренессанс — его песни зазвучали по-новому, а гонорары взлетели до нескольких миллионов рублей за корпоратив. Однако вместе с популярностью к нему вернулась и старая слава скандалиста: развод с женой, судебные иски о воспитании детей, конфликты на телешоу и новые подробности о внебрачных наследниках. Как сейчас живёт исполнитель хита «Ты меня любишь», расскажет «Радио 1».
Эффект «Слова пацана» для Александра СероваАлександр Серов был востребованным артистом задолго до выхода популярного сериала. По данным концертных агентств, певец стабильно входил в топ-20 самых популярных звёзд России. Гонорар за одно выступление мог достигать трёх миллионов рублей. Это весьма солидные суммы, учитывая насыщенную гастрольную программу артиста по всей стране. В 2023 году на экраны вышел сериал «Слово пацана», который побил все рейтинги и стал самым успешным проектом за последние пять лет.
В нескольких эпизодах прозвучали песни секс-символа 90-х, которые в те годы пользовались огромной популярностью. Особый резонанс вызвала композиция «Как быть», исполненная главным героем в пятой серии. Поскольку основную аудиторию многосерийной драмы составила молодёжь, многие зрители открыли для себя музыку Александра Серова и стали приглашать его на свои мероприятия. По слухам, гонорар певца достигал 15 миллионов рублей за выступление.
«У Александра Серова прям ренессанс после «Слова пацана» — корпорат за корпоратом, гастроли по стране. Пару лет назад мы договаривались об интервью с его помощником, и выяснилось, что Серов предпочитает беседовать исключительно с молодыми красивыми девушками без лишнего веса и отпечатка тяжёлой судьбы на лице. С меня даже потребовали фотку в полный рост. И знаете, что? Интервью не состоялось», — написал автор телеграм-канала «Светский хроник».Автор хита Игорь Крутой в соцсетях поблагодарил режиссёра Жору Крыжовникова и продюсера Фёдора Бондарчука за то, что использовали его песню в саундтреке.
«Благодаря популярности нового сериала наша с Сашей песня получила новый виток успеха», — приводит слова продюсера «7 Дней.ru».Певец, в свою очередь, выразил признательность создателям и актёрам за их блестящую работу и точную передачу атмосферы эпохи. Народный артист России с радостью принимает участие в мероприятиях вместе со звёздами сериала. Например, в соцсетях не раз появлялись видео, на которых Рузиль Минекаев танцует с женой Азизой Бекмановой под исполнение хита «Как быть». Исполнитель роли Марата рассказывал, что Серов был впечатлён результатом и не скрывал своей радости.
«Он нам сказал: Спасибо, у меня никогда не было столько концертов», — передаёт слова артиста «СтарХит».
Серов против «стоматолога» Майами: конфликт поколений на глазах у зрителейАлександр Серов — легенда. При этом певец остался самим собой: при всей своей популярности продолжает активно общаться с молодёжью и участвовать в телепрограммах. В 2024 году знаменитость принял участие в проекте «Любимые песни». Однако выпуск запомнился не музыкой, а конфликтом, который разгорелся между Серовым и Олегом Майами. По правилам проекта Серов должен был выступить перед членами жюри, в состав которого входили молодые артисты. Исполнитель хита «Как быть?» не сдержал эмоций и заявил, что не знает никого из присутствующих. В ходе своего монолога он обратился к Олегу Майами.
«А ты кто такой, вот, в очках сидишь? Как тебя звать? А чем ты занимаешься? Профессия твоя какая?» — задал вопрос Серов в эфире.Майами, известный по нескольким хитам и неоднозначным отношениям с Ольгой Бузовой, решил перевести всё в шутку. Он заявил, что пришёл в проект не как артист, а как… стоматолог. Певец юмора не оценил.
«Какого хрена ты здесь?» — уточнил народный артист.Майами продолжил в том же духе и иронично заявил: «Не знаю, я им то же самое говорил. Я же совершенно не имею никакого отношения к музыке. Они: „Ну, посмотришь на их зубы хотя бы“». Серов, по всей видимости, осознал, что его разыгрывают, и решил не продолжать спор. Певец ответил лаконично: «Хорошо, я просто уточнил».
После исполнения своих хитов и получения высоких оценок от членов жюри, Серов высказал мнение, что ему следует уступить сцену молодым исполнителям.
«Я уже сбитый лётчик. И здесь не считаюсь, потому что молодёжь набирает мощные темпы, идёт вверх. А я просто пою свои песни потихоньку, пока ещё есть время, и ни на что не претендую», — сказал маэстро.
Кто не пускает дочь эстрадного певца в шоу-бизнесАлександр Серов известен не только хитами, но и бурной личной жизнью. Слухи о его романах не утихают годами, а о количестве детей поговаривают разное. Наиболее известна широкой публике дочь Мишель, которая всегда была на виду. Отношения между ними были непростыми, но сейчас отец души в ней не чает.
Он даже построил дом для наследницы и её избранника, лишь бы те были рядом. Мишель пыталась идти по стопам отца, но пока без особых успехов. Многие поклонники удивлялись, почему любимица не просит помощи знаменитого родителя.
«Я пока не пробовала договариваться. Я человек скромный, и мне кажется, что я пока не имею права просить известных артистов записать со мной дуэт. Либо я должна буду много заплатить. Не уверена, что муж готов это проспонсировать или папа как-то помочь… Муж спонсировал мои новые треки. Я ведь не работаю, у меня двое детей. Была в затяжном декрете», — объясняла Мишель в интервью изданию NEWS.ru.При том что девушка пока не может похвастаться успехами на музыкальном поприще, она не унывает. Мишель записывает подкасты и развивает небольшой бизнес в сфере красоты. Однако из-за экономического кризиса этот проект временно пришлось поставить на паузу.
«Со временем, мне кажется, спрос упал. Появилось много других салонов. Не знаю, я уже перегорела этим. Спустя года три-четыре нашла управляющую, которая стала этим заниматься, и я отошла от дела. Оно само по себе развивалось. Не то чтобы большой доход был, всё шло ровно или с небольшим плюсом. Я сама люблю делать там какие-то процедуры, — откровенничала наследница.По словам бывшей жены Серова Елены Стебеневой, артист никак не помогает дочери в карьере.
«В последнее время я часто публикую кадры, на которых поёт Мишель. Мне нравится, как она поёт, и, судя по комментариям, многим из вас — тоже. Мне подписчики часто задают вопрос: «Почему Мишель нигде не видно?! Почему её нет на ТВ»? Так вот, отвечу… Мишель нигде нет, потому что некоторым не хочется, чтобы она пела. И это говорится в лицо: «Я не приглашу её на свой вечер». Я понимаю, что никто никому ничего не должен. Но и белых, и пушистых из себя тогда не нужно строить. А я всего лишь сказала правду, хотя она многим и не нравится. А шоу-бизнес он такой — «жабогадюкинский». В лицо все улыбаются, а за спиной… Насмотрелась я в своё время на этот гадюшник», — заявила Елена в интервью изданию NEWS.ru.Мишель не осталась в стороне и дала свой ответ.
«Я пою с детства, а на большой сцене с 16 лет. Потом окончила МГИМО, затем Академию имени Гнесиных. Выпустила несколько песен и продолжаю развиваться. Я запела не вчера», — пояснила девушка.
Серов о «тараканах» экс-жены и своём одиночествеОтношения Александра Серова с женщинами всегда были непростыми. Вокруг певца постоянно ходили слухи об изменах и мимолетных романах. Его супруга Елена Стебенева долго терпела и прощала мужу эти увлечения. Однако со временем их брак всё же дал трещину и распался.
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По словам близких, артист быстро осознал свою ошибку. Мужчина умолял любимую женщину вернуться в семью. Но Елена ответила категорическим отказом. Несмотря на это, исполнитель хита «Я люблю тебя до слёз» до сих пор признается, что именно Елена была любовью всей его жизни. В эфире шоу «Судьба человека» певец откровенно высказался о бывшей жене.
«Она единственная, но не на всю жизнь… Я доказал, что однолюб. По сей день не женат. Не могу найти человека, чтобы соприкоснуться с ним. Мне неприятно, что блогеры пишут, мол, Лена была моим администратором, делала то, сё, чуть ли не вынесла меня на руках на эстраду. Полная чушь! Лена палец о палец не ударила, чтобы мне помочь. У неё были свои тараканы по жизни. Я терпел её, потому что любил», — сказал певец во время беседы с Борисом Корчевниковым.В настоящее время экс-супруги больше не общаются. Елена полностью погрузилась в заботу о внуках. Она старается во всем помогать своей дочери Мишель.
«Любит до слёз»: конфуз Серова, взорвавший соцсетиИмпозантность Александра Серова сомнению не подлежит, а вот о его главном «сюрпризе» знают единицы. в 2024 году в соцсетях завирусилось видео с одного из его концертов. Пользователи шутили, что артист на сцене буквально «любит до слёз» каждую зрительницу. Дамы в зале не могли отвести глаз от его слишком узких брюк. Эта история мгновенно облетела всю звёздную тусовку. Реакция коллег оказалась разной. Певица Анита Цой отнеслась к ситуации с юмором и в программе «Ты не поверишь!» пошутила, что всему виной просто узкие брюки, и предложила маэстро сменить стилиста. Коллеги по цеху Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук уверены, что для мужчины старше семидесяти лет Серов сохранился просто прекрасно. Сам кумир 90-х случившееся никак не комментирует. Тем временем в окружении звёзд уже вовсю поползли забавные слухи.
«Свой конфуз народный артист не комментирует. Телохранители ни на шаг не подпускают к нему даже поклонников. В шоу-бизнесе ходят слухи, что директор Серова в срочном порядке скупает для певца обтягивающие «боксёры», вот только народный артист не хочет расставаться с семейными трусами», — писали на официальном сайте телеканала НТВ.В 2026 году на фоне проблем со здоровьем врачи запретили Александру Серову дальние перелёты, поэтому 75-летний певец отменил концерты в Таиланде и других странах. При этом артист оказался в центре скандала, заявив, что президента Молдавии Майю Санду «надо сжечь на костре» из-за внесения российских исполнителей в «чёрный список». Несмотря на резонанс, легендарный певец продолжает выступать в России, точечно выбирая интересные предложения.