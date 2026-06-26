Разбогател на «Слово пацана» и оконфузился перед зрительницами: за что Александр Серов послал бывшего Бузовой и засветил «любовь до слёз» в тех самых брюках

26 июня 2026, 18:28

Александр Серов Фото: РИА Новости/Алексей Курбатов)

В свои 75 лет народный артист России Александр Серов продолжает выступать на сцене, а после выхода сериала «Слово пацана» пережил неожиданный ренессанс — его песни зазвучали по-новому, а гонорары взлетели до нескольких миллионов рублей за корпоратив. Однако вместе с популярностью к нему вернулась и старая слава скандалиста: развод с женой, судебные иски о воспитании детей, конфликты на телешоу и новые подробности о внебрачных наследниках. Как сейчас живёт исполнитель хита «Ты меня любишь», расскажет «Радио 1».





Содержание Эффект «Слова пацана» для Александра Серова Серов против «стоматолога» Майами: конфликт поколений на глазах у зрителей Кто не пускает дочь эстрадного певца в шоу-бизнес Серов о «тараканах» экс-жены и своём одиночестве «Любит до слёз»: конфуз Серова, взорвавший соцсети

Эффект «Слова пацана» для Александра Серова



Игорь Крутой (Фото: Инстаграм* @igorkrutoy65)

«У Александра Серова прям ренессанс после «Слова пацана» — корпорат за корпоратом, гастроли по стране. Пару лет назад мы договаривались об интервью с его помощником, и выяснилось, что Серов предпочитает беседовать исключительно с молодыми красивыми девушками без лишнего веса и отпечатка тяжёлой судьбы на лице. С меня даже потребовали фотку в полный рост. И знаете, что? Интервью не состоялось», — написал автор телеграм-канала «Светский хроник».

«Благодаря популярности нового сериала наша с Сашей песня получила новый виток успеха», — приводит слова продюсера «7 Дней.ru».

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Олег Майами ( Фото: Инстаграм* @miamioleg_official)

«А ты кто такой, вот, в очках сидишь? Как тебя звать? А чем ты занимаешься? Профессия твоя какая?» — задал вопрос Серов в эфире.

«Какого хрена ты здесь?» — уточнил народный артист.

«Я уже сбитый лётчик. И здесь не считаюсь, потому что молодёжь набирает мощные темпы, идёт вверх. А я просто пою свои песни потихоньку, пока ещё есть время, и ни на что не претендую», — сказал маэстро.

Кто не пускает дочь эстрадного певца в шоу-бизнес



Александр Серов с дочерью (Фото: Инстаграм* @alexander_serov_official)

«Я пока не пробовала договариваться. Я человек скромный, и мне кажется, что я пока не имею права просить известных артистов записать со мной дуэт. Либо я должна буду много заплатить. Не уверена, что муж готов это проспонсировать или папа как-то помочь… Муж спонсировал мои новые треки. Я ведь не работаю, у меня двое детей. Была в затяжном декрете», — объясняла Мишель в интервью изданию NEWS.ru.

«Со временем, мне кажется, спрос упал. Появилось много других салонов. Не знаю, я уже перегорела этим. Спустя года три-четыре нашла управляющую, которая стала этим заниматься, и я отошла от дела. Оно само по себе развивалось. Не то чтобы большой доход был, всё шло ровно или с небольшим плюсом. Я сама люблю делать там какие-то процедуры, — откровенничала наследница.

«В последнее время я часто публикую кадры, на которых поёт Мишель. Мне нравится, как она поёт, и, судя по комментариям, многим из вас — тоже. Мне подписчики часто задают вопрос: «Почему Мишель нигде не видно?! Почему её нет на ТВ»? Так вот, отвечу… Мишель нигде нет, потому что некоторым не хочется, чтобы она пела. И это говорится в лицо: «Я не приглашу её на свой вечер». Я понимаю, что никто никому ничего не должен. Но и белых, и пушистых из себя тогда не нужно строить. А я всего лишь сказала правду, хотя она многим и не нравится. А шоу-бизнес он такой — «жабогадюкинский». В лицо все улыбаются, а за спиной… Насмотрелась я в своё время на этот гадюшник», — заявила Елена в интервью изданию NEWS.ru.

«Я пою с детства, а на большой сцене с 16 лет. Потом окончила МГИМО, затем Академию имени Гнесиных. Выпустила несколько песен и продолжаю развиваться. Я запела не вчера», — пояснила девушка.

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«Она единственная, но не на всю жизнь… Я доказал, что однолюб. По сей день не женат. Не могу найти человека, чтобы соприкоснуться с ним. Мне неприятно, что блогеры пишут, мол, Лена была моим администратором, делала то, сё, чуть ли не вынесла меня на руках на эстраду. Полная чушь! Лена палец о палец не ударила, чтобы мне помочь. У неё были свои тараканы по жизни. Я терпел её, потому что любил», — сказал певец во время беседы с Борисом Корчевниковым.

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Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Свой конфуз народный артист не комментирует. Телохранители ни на шаг не подпускают к нему даже поклонников. В шоу-бизнесе ходят слухи, что директор Серова в срочном порядке скупает для певца обтягивающие «боксёры», вот только народный артист не хочет расставаться с семейными трусами», — писали на официальном сайте телеканала НТВ.