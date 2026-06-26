Суд с Самбурской, конфликт с Киркоровым и многолетняя ссора с Шаляпиным: громкие скандалы Виктора Дробыша
Российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш известен как автор десятков популярных песен для ведущих исполнителей отечественной эстрады, продюсер «Фабрики звезд» и наставник многих известных артистов. Именно он стал одним из авторов композиции Party for Everybody, с которой коллектив «Бурановские бабушки» занял второе место на конкурсе «Евровидение-2012». За годы карьеры имя Дробыша неоднократно оказывалось в центре внимания не только благодаря музыкальным достижениям, но и из-за громких конфликтов. Наибольший резонанс получили судебное разбирательство с Настасьей Самбурской, многолетние разногласия с Филиппом Киркоровым и резкие высказывания продюсера в адрес молодых исполнителей, в том числе Акмаля. 27 июня Виктор Дробыш отмечает 60-летний юбилей. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Биография Виктора Дробыша: детствр и начало музыкальной карьерыВиктор Дробыш родился 27 июня 1966 года в Санкт-Петербурге. Его отец работал токарем, а мать посвятила себя медицине. Интерес к музыке у будущего композитора проявился еще в детстве. Уже в 11 лет он начал обучение в музыкальной школе.
После окончания музыкальной школы Дробыш поступил в Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. Именно в этот период на молодого музыканта обратил внимание известный гитарист Игорь Романов. Услышав его музыкальные работы, он пригласил Виктора присоединиться к группе «Земляне».
Некоторое время Дробыш гастролировал вместе с коллективом, однако вскоре группа прекратила существование. После распада «Землян» он вместе с Игорем Романовым перешел в группу «Союз». В составе этого коллектива музыкант на протяжении четырех лет играл на клавишных инструментах. Позже они создали еще один совместный проект — группу «Санкт-Петербург», для которой Виктор Дробыш писал песни.
Работа в Германии, Финляндии и возвращение в РоссиюПозднее Виктор Дробыш переехал в Германию, где несколько лет занимался продюсированием музыкальных коллективов No Angels, Culture Beat и BG The Prince Of Rap.
В конце 1990-х годов композитор перебрался в Финляндию. Там он начал сотрудничать с местной группой Pets. Композиция DaDiDam быстро приобрела популярность и стала одним из главных музыкальных хитов того времени, а самому Дробышу принесла несколько престижных наград. Одновременно он работал на финско-российской радиостанции «Спутник».
В 2002 году Виктор Дробыш вернулся в Россию и сосредоточился на сотрудничестве с известными отечественными исполнителями. Практически сразу его авторские композиции стали популярными. Среди наиболее известных работ того периода — песня «Часики» для Валерии, а также композиции «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», которые исполнили Кристина Орбакайте и Авраам Руссо.
Эти работы принесли композитору несколько престижных российских музыкальных наград, а также признание в рамках телевизионных проектов «Песня года» и «Золотой граммофон».
«Фабрика звезд» и успех на «Евровидении»В 2004 году Виктор Дробыш стал сопродюсером четвертого сезона музыкального проекта «Фабрика звезд». Именно тогда началось его многолетнее сотрудничество со Стасом Пьехой. Уже в августе того же года «Продюсерский центр Виктора Дробыша» приступил к работе и с другими участниками проекта.
Через год композитор вместе с Натальей Подольской записал песню Nobody Hurt No One. Композиция победила в национальном отборе на конкурс «Евровидение». Спустя семь лет Дробыш вновь стал одним из авторов песни, представлявшей Россию на международном конкурсе. Вместе с коллективом «Бурановские бабушки» он занял второе место на «Евровидении».
Сегодня Виктор Дробыш продолжает сотрудничать с ведущими артистами России и Белоруссии. Он написал множество популярных песен для Валерии, Стаса Пьехи, Дмитрия Колдуна, Натальи Подольской, группы «Челси» и других исполнителей.
Личная жизнь Виктора ДробышаПервой супругой Виктора Дробыша стала поэтесса Елена Стюф, которая работала с ним над созданием текстов песен. В этом браке появились на свет двое сыновей — Валерий и Иван. Несмотря на совместную творческую работу и семью, отношения супругов завершились разводом.
Во второй раз композитор женился летом 2008 года. Его избранницей стала бывшая модель Татьяна Нусинова. В семье родились дочь Лидия, появившаяся на свет в 2010 году, и сын Даниил, который родился в 2011-м. Кроме того, супруги воспитывают сына Татьяны от предыдущего брака.
Сам Виктор Дробыш рассказывал, что они с супругой сыграли сразу две свадьбы. Первая церемония состоялась в Лас-Вегасе.
«Мы решили пожениться, потренироваться в Лас-Вегасе. Приехали в Америку, и оказалось, что это полное вранье во всех фильмах, когда мужчина и женщина встречаются, бухают и просыпаются утром в постели уже как муж и жена. Полное вранье, нет такого. Для того, чтобы так пожениться, мы полдня провели в муниципалитете, нужно было отстоять очередь», — рассказывал композитор.Позже супруги организовали вторую свадебную церемонию уже в России для родственников и друзей. Сегодня Виктор Дробыш продолжает счастливую семейную жизнь, активно участвует в воспитании детей и регулярно появляется вместе с супругой на различных мероприятиях. В одном из интервью композитор также признался, что хотел бы стать отцом еще раз.
Скандал Виктора Дробыша и Настасьи СамбурскойОдним из самых громких конфликтов последних лет стало судебное разбирательство между Виктором Дробышем и актрисой, а также певицей Настасьей Самбурской.
Исполнительница заявила, что продюсер не выполнил условия заключенного между ними договора, после чего потребовала досрочно расторгнуть контракт. В ответ представители продюсерского центра заявили, что полностью исполнили все обязательства перед артисткой и представили соответствующие доказательства.
В июне 2022 года суд завершил рассмотрение дела. Настасья Самбурская проиграла процесс. Суд обязал артистку выплатить Виктору Дробышу 2,7 миллиона рублей в качестве компенсации за досрочное прекращение действия контракта.
«Суд вынес решение по делу, в рамках которого обязал продюсера представить мне отчет о работе за несколько лет, — казалось бы, чего сложного и зачем для этого решения суда? Ответ очевиден — нечего написать в отчете, работа в объеме, определенном в договоре, не велась. Также скажу, что договор суд не признал прекратившим действие, то есть иск мой удовлетворил частично», — написала Самбурская.Сам Виктор Дробыш позже прокомментировал ситуацию.
«Мне обидно, она сегодня могла бы быть гораздо популярнее. И это не связано ни с чем, кроме того, что она неработоспособная. Она человек, который живет сегодняшними эмоциями. А для того чтобы быть популярной и это поддерживать, нужно очень много работать», — заявил продюсер.
Конфликт Виктора Дробыша, Дмитрия Колдуна и Филиппа КиркороваДмитрий Колдун одержал победу в шестом сезоне музыкального проекта «Фабрика звезд», где его наставником выступал Виктор Дробыш. Во время участия в шоу певец исполнил композицию Still Loving You вместе с группой Scorpions.
Позже музыканту предложили принять участие в гастрольном туре Scorpions по России, однако Виктор Дробыш не дал согласия на эти выступления. Продюсер объяснял свою позицию тем, что вложил много сил в развитие артиста, однако Дмитрий Колдун покинул группу «К.Г.Б.», участниками которой также являлись Александра Гуркова и Роман Барсуков.
Окончательно отношения между композитором и исполнителем испортились во время подготовки к «Евровидению-2007». Виктор Дробыш предлагал Колдуну исполнить песню Get Up, которую ранее представила финская группа The Ratzz. Однако Филипп Киркоров рекомендовал композицию Work Your Magic. В итоге Дмитрий Колдун выбрал именно этот вариант, после чего сотрудничество с Виктором Дробышем завершилось.
Позже сам исполнитель вспоминал, что тот период оказался для него крайне тяжелым.
«Это сложный период, потому что были ссоры, склоки и прочие недоразумения. У меня был контракт с Виктором Дробышем, а на Евровидение я съездил с Филиппом Киркоровым. Они стали ссориться из-за того, с кем я должен остаться. Я не остался ни с кем, в итоге испортил отношения со всеми», — рассказывал Дмитрий Колдун.
Конфликт Виктора Дробыша и Прохора ШаляпинаПротивостояние Виктора Дробыша и Прохора Шаляпина продолжается почти два десятилетия. Разногласия между продюсером и исполнителем начались еще во время шестого сезона проекта «Фабрика звезд» и периодически вспыхивают с новой силой.
Осенью 2023 года Прохор Шаляпин рассказал, почему после окончания «Фабрики звезд» Виктор Дробыш отказался продолжать работу с ним. По словам певца, продюсер предпочитал развивать карьеры тех артистов, которых финансово поддерживали состоятельные родственники или спонсоры.
«Виктор Дробыш не стал заниматься моей карьерой и выбрал артистов, за которых внесли оплату. Я негативно отношусь к подобным двойным стандартам. Следовало бы прямо заявить: "За этого человека заплатили, а за тебя нет, поэтому я не стал с тобой работать"», — заявил Шаляпин.В 2025 году конфликт между артистами вновь получил продолжение. В одном из интервью Прохор Шаляпин рассказал, что очередная ссора произошла совершенно неожиданно. По его словам, бывшие участники «Фабрики звезд» спокойно общались в общем чате, однако затем к разговору подключился Виктор Дробыш, который начал отпускать в адрес певца язвительные замечания.
Шаляпин признался, что не смог сдержать эмоций и в ходе перепалки резко ответил продюсеру, предложив ему отправиться по известному адресу, состоящему из трех букв русского алфавита. Позже исполнитель не скрывал, что во время конфликта испытывал настолько сильное раздражение, что ему хотелось схватить Дробыша за одежду и ударить о стену.
Сам Виктор Дробыш в комментарии для «СтарХита» не стал подробно развивать тему конфликта. Продюсер сравнил оппонента с Моськой из знаменитой басни Ивана Крылова и заявил, что объясняет подобное поведение психологическими проблемами.
«Я даже не понимаю, о чем он говорит. Знаете, все написано в баснях Крылова уже давно: "Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона". Вот Слон и Моська прямо… Ну еще какие-то психические расстройства. Больше не вижу в этом ничего», — отметил композитор.В свою очередь, Прохор Шаляпин признался, что, несмотря на постоянные конфликты, испытывает сожаление из-за испортившихся отношений с наставником шестой «Фабрики звезд». В беседе со «СтарХитом» артист подчеркнул, что именно Виктор Дробыш регулярно становится инициатором подобных перепалок. Певец также призвал продюсера уделять больше внимания собственной жизни и людям, которых он считает равными себе.
«Я всегда очень хорошо относился к Виктору, с любовью. Мы сотрудничаем действительно 19 лет, что мы можем друг другу сказать? Он все время ко мне цепляется, я просто не знаю для чего. Ну хорошо, я Моська. Зачем вы обо мне тогда говорите, о недостойной Моське? Не надо, пожалуйста, живите своей жизнью. Если вы Слон, так в слонярне и сидите своей. Чего вы к нам, Моськам, лезете, к маленьким людям? Я никого не вспоминаю, никого не осуждаю. Все живите, как хотите. Я добрый человек, сею вокруг себя добро, позитив. Знаете, есть такая пословица: "Зло сожрет само себя, но только без меня". Я всем желаю добра!» — заявил исполнитель.
Виктор Дробыш неоднократно объяснял свое отношение к бывшему подопечному. По словам продюсера, Прохор Шаляпин сам нанес серьезный ущерб собственной репутации, когда вместо музыкальной карьеры начал регулярно появляться в скандальных телевизионных ток-шоу. Именно поэтому, считает композитор, публика перестала воспринимать артиста исключительно как певца.
Шаляпин, в свою очередь, не оставил эти слова без ответа. Он заявил, что Виктор Дробыш также не относится к числу великих музыкантов, чьи фотографии будут висеть в Консерватории, а имя войдет в учебники истории. По мнению певца, они оба находятся «в одной лодке».
Конфликт Виктора Дробыша и Филиппа КиркороваВ конце 2021 года между Виктором Дробышем и Филиппом Киркоровым вспыхнула громкая публичная перепалка. Причиной конфликта стало участие певицы Манижи в международном конкурсе «Евровидение».
Виктор Дробыш открыто поддержал исполнительницу, тогда как Филипп Киркоров подверг ее выступление резкой критике. Обмен колкими заявлениями быстро перерос в публичное противостояние. В ходе конфликта Киркоров заявил, что после произошедшего человек по имени Виктор Дробыш для него «перестал существовать».
Скандал Виктора Дробыша и АкмаляЛетом 2025 года Виктор Дробыш вновь оказался в центре общественного внимания после эфира музыкального шоу «Соль. Легенда». Во время обсуждения номера 22-летнего певца Акмаля продюсер обратил внимание на платок, который артист традиционно использует как часть своего сценического образа.
Несмотря на теплые слова в адрес творчества исполнителя, Дробыш позволил себе ироничное замечание относительно аксессуара.
«Я с большим уважением отношусь к тебе, жених. Знаю твое творчество и считаю тебя одним из самых талантливых молодых артистов. Просто не понимаю смысла полотенца, которое ты повесил. У Стивена Тайлера понимаю, у Константина Кинчева понимаю — у всех, но здесь такое ощущение, будто уборщица забыла убрать», — сказал продюсер.Высказывание вызвало неоднозначную реакцию как среди присутствующих в студии, так и среди зрителей. Позже выяснилось, что этот платок имеет для Акмаля глубокое личное значение.
Артист объяснил, что аксессуар напоминает ему о покойной бабушке, которая всегда поддерживала его увлечение музыкой и верила в будущий успех внука еще до того, как он приобрел известность. Кроме того, платок символизирует национальные традиции исполнителя.
«Я сейчас объясню, и вам станет стыдно. Этот платок — дань моей покойной бабушке, которая всю жизнь была со мной. Благодаря ей я пошел в музыку. Также это атрибут национального характера. Он всегда со мной», — ответил Акмаль.После этих слов Виктор Дробыш признал, что не знал всей истории, связанной с аксессуаром.
«Мне не должно быть стыдно. Я не знал. Бразер, прости, я не могу все предусмотреть», — сказал продюсер.
Виктор Дробыш сегодняВ настоящее время Виктор Дробыш живет в России. Основную часть времени он проводит в Подмосковье, где расположены его загородный дом и собственная студия звукозаписи.
Продюсер продолжает активно работать в музыкальной индустрии, сотрудничает с российскими исполнителями, занимается продюсерской деятельностью и регулярно принимает участие в телевизионных проектах, а также остается заметной фигурой в российском медиапространстве.