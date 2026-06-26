26 июня 2026, 12:00

Виктор Дробыш (фото: Instagram* / vdrobysh)

Российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш известен как автор десятков популярных песен для ведущих исполнителей отечественной эстрады, продюсер «Фабрики звезд» и наставник многих известных артистов. Именно он стал одним из авторов композиции Party for Everybody, с которой коллектив «Бурановские бабушки» занял второе место на конкурсе «Евровидение-2012». За годы карьеры имя Дробыша неоднократно оказывалось в центре внимания не только благодаря музыкальным достижениям, но и из-за громких конфликтов. Наибольший резонанс получили судебное разбирательство с Настасьей Самбурской, многолетние разногласия с Филиппом Киркоровым и резкие высказывания продюсера в адрес молодых исполнителей, в том числе Акмаля. 27 июня Виктор Дробыш отмечает 60-летний юбилей. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктора Дробыша: детствр и начало музыкальной карьеры Работа в Германии, Финляндии и возвращение в Россию «Фабрика звезд» и успех на «Евровидении» Личная жизнь Виктора Дробыша Скандал Виктора Дробыша и Настасьи Самбурской Конфликт Виктора Дробыша, Дмитрия Колдуна и Филиппа Киркорова Конфликт Виктора Дробыша и Прохора Шаляпина Конфликт Виктора Дробыша и Филиппа Киркорова Скандал Виктора Дробыша и Акмаля Виктор Дробыш сегодня

Биография Виктора Дробыша: детствр и начало музыкальной карьеры

Виктор Дробыш (фото: Instagram* / vdrobysh)

Работа в Германии, Финляндии и возвращение в Россию

Виктор Дробыш (фото: Instagram* / vdrobysh)

«Фабрика звезд» и успех на «Евровидении»

Виктор Дробыш и Стас Пьеха (фото: Instagram* / vdrobysh)

Личная жизнь Виктора Дробыша

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«Мы решили пожениться, потренироваться в Лас-Вегасе. Приехали в Америку, и оказалось, что это полное вранье во всех фильмах, когда мужчина и женщина встречаются, бухают и просыпаются утром в постели уже как муж и жена. Полное вранье, нет такого. Для того, чтобы так пожениться, мы полдня провели в муниципалитете, нужно было отстоять очередь», — рассказывал композитор.

Виктор Дробыш с женой (фото: Instagram* / vdrobysh)

Скандал Виктора Дробыша и Настасьи Самбурской

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«Суд вынес решение по делу, в рамках которого обязал продюсера представить мне отчет о работе за несколько лет, — казалось бы, чего сложного и зачем для этого решения суда? Ответ очевиден — нечего написать в отчете, работа в объеме, определенном в договоре, не велась. Также скажу, что договор суд не признал прекратившим действие, то есть иск мой удовлетворил частично», — написала Самбурская.

«Мне обидно, она сегодня могла бы быть гораздо популярнее. И это не связано ни с чем, кроме того, что она неработоспособная. Она человек, который живет сегодняшними эмоциями. А для того чтобы быть популярной и это поддерживать, нужно очень много работать», — заявил продюсер.

Конфликт Виктора Дробыша, Дмитрия Колдуна и Филиппа Киркорова

Виктор Дробыш (фото: Instagram* / vdrobysh)

«Это сложный период, потому что были ссоры, склоки и прочие недоразумения. У меня был контракт с Виктором Дробышем, а на Евровидение я съездил с Филиппом Киркоровым. Они стали ссориться из-за того, с кем я должен остаться. Я не остался ни с кем, в итоге испортил отношения со всеми», — рассказывал Дмитрий Колдун.

Конфликт Виктора Дробыша и Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

«Виктор Дробыш не стал заниматься моей карьерой и выбрал артистов, за которых внесли оплату. Я негативно отношусь к подобным двойным стандартам. Следовало бы прямо заявить: "За этого человека заплатили, а за тебя нет, поэтому я не стал с тобой работать"», — заявил Шаляпин.

Виктор Дробыш (фото: Instagram* / vdrobysh)

«Я даже не понимаю, о чем он говорит. Знаете, все написано в баснях Крылова уже давно: "Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона". Вот Слон и Моська прямо… Ну еще какие-то психические расстройства. Больше не вижу в этом ничего», — отметил композитор.

«Я всегда очень хорошо относился к Виктору, с любовью. Мы сотрудничаем действительно 19 лет, что мы можем друг другу сказать? Он все время ко мне цепляется, я просто не знаю для чего. Ну хорошо, я Моська. Зачем вы обо мне тогда говорите, о недостойной Моське? Не надо, пожалуйста, живите своей жизнью. Если вы Слон, так в слонярне и сидите своей. Чего вы к нам, Моськам, лезете, к маленьким людям? Я никого не вспоминаю, никого не осуждаю. Все живите, как хотите. Я добрый человек, сею вокруг себя добро, позитив. Знаете, есть такая пословица: "Зло сожрет само себя, но только без меня". Я всем желаю добра!» — заявил исполнитель.

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* / shalyapin_official)

Конфликт Виктора Дробыша и Филиппа Киркорова

Скандал Виктора Дробыша и Акмаля

Акмаль (фото: Instagram* / akmalsvami)

«Я с большим уважением отношусь к тебе, жених. Знаю твое творчество и считаю тебя одним из самых талантливых молодых артистов. Просто не понимаю смысла полотенца, которое ты повесил. У Стивена Тайлера понимаю, у Константина Кинчева понимаю — у всех, но здесь такое ощущение, будто уборщица забыла убрать», — сказал продюсер.

«Я сейчас объясню, и вам станет стыдно. Этот платок — дань моей покойной бабушке, которая всю жизнь была со мной. Благодаря ей я пошел в музыку. Также это атрибут национального характера. Он всегда со мной», — ответил Акмаль.

«Мне не должно быть стыдно. Я не знал. Бразер, прости, я не могу все предусмотреть», — сказал продюсер.

Виктор Дробыш (фото: Instagram* / vdrobysh)

Виктор Дробыш сегодня