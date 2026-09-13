Разлад с сыном, смерть жены и поздний брак с молодой уроженкой Молдавии: почему на могиле Игоря Кириллова до сих пор нет памятника?
Игорь Кириллов — человек, чей голос знал каждый житель огромной страны. Диктор Центрального телевидения, более двадцати лет читавший главную информационную программу «Время», он был не просто ведущим — он был символом эпохи, лицом и голосом целой державы. Именно Кириллов первым сообщил миру о полёте Юрия Гагарина в космос, а несколько лет подряд вместо Леонида Брежнева зачитывал новогодние обращения к народу. 14 сентября он мог бы отпраздновать своё 94-летие. О творческом пути, личной драме и наследии легендарного диктора читайте в материале «Радио 1».
Биография Игоря КирилловаИгорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего Леонида Михайловича и библиотекаря Ревекки Вениаминовны. Казалось бы, ничего не предвещало, что мальчик из обычной московской семьи станет голосом целой эпохи. В 1950 году он поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии, но уже через год перевёлся в Высшее театральное училище имени Щепкина, которое окончил в 1955-м. Два года молодой актёр служил в Московском театре драмы и комедии, том самом, что позже станет легендарной Таганкой.
Судьба сделала крутой поворот в июле 1957 года. Кириллов пришёл на Шаболовский телецентр помощником режиссёра Музыкальной редакции и вовсе не мечтал о карьере диктора. Однако уже через два с половиной месяца, 27 сентября 1957 года, он вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов.
«Я собирался стать режиссёром, и для этого пришёл на телевидение», — признавался позже Кириллов.
Более тридцати лет Игорь Леонидович оставался диктором программы «Время». Последний раз он вёл её 30 декабря 1989 года. Но одним лишь информационным вещанием его работа не ограничивалась. «Голубые огоньки», «Песни года», «Кинопанорама», трансляции парадов на Красной площади — везде звучал его голос. С 1968 по 1989 год он возглавлял дикторский отдел Центрального телевидения. В 1977 году Кириллов стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1988-м получил звание народного артиста СССР, в 1998-м — премию «ТЭФИ» за личный вклад в развитие отечественного телевидения, а в 2001-м получил почётный титул «Человек-эпоха».
Сам он относился к своей славе с удивительной скромностью.
«Я не дотягиваю до героев! И считаю себя не героем! Я считаю себя солдатом просто телевидения! И не генералом даже! И даже не полковником!» — говорил Кириллов в одном из интервью.Эта самоирония, помноженная на безупречный профессионализм, делала его по-настоящему народным.
Любовь, потери и позднее счастье КирилловаЗа внешним благополучием телевизионной звезды скрывалась непростая личная жизнь. Первой женой Кириллова стала Ирина — звукорежиссёр Центрального телевидения. Их брак продлился пять десятилетий, до самой её смерти в 2004 году. В этом союзе родились двое детей: дочь Анна и сын Всеволод.
Однако отношения с наследниками складывались драматично. Всеволод, ставший предпринимателем и организатором сафари-туров по Африке, находился с отцом в холодных отношениях. Что стало причиной разлада, доподлинно неизвестно, но сын буквально вычеркнул родителей из своей жизни. Всеволод проигнорировал церемонию прощания с матерью, а на отцовские приглашения в гости отвечал грубостями. В 2011 году сын Игоря Леонидовича скончался от внезапного приступа панкреатита в возрасте сорока лет. После его смерти вдова Всеволода Дарья восстановила отношения со свёкром. Кириллов души не чаял в четырёх внуках.
Дочь звезды эфира Анна уже более тридцати лет живёт в Германии, в городе Дессау, где работает музыкальный ассистент режиссера в немецком театре. Общение с отцом ограничивалось видеозвонками — вживую они не виделись долгие годы. Она не приехала ни на похороны матери, ни на похороны отца, сославшись сначала на травму и курс лечения, затем на пандемийные ограничения.
Вытащить диктора из глубокой депрессии после смерти супруги помогла простая женщина по имени Татьяна. Она работала продавцом в продовольственном магазине и поначалу просто дала совет, как сварить макароны. Потом стала приходить в дом Кириллова наводить порядок и готовить. Когда Татьяну уволили и ей стало негде жить, Кириллов предложил ей пожить у него. В 2012 году они официально зарегистрировали отношения — разница в возрасте составляла 34 года.
«Она стала мне самым близким человеком!» — не уставал повторять Кириллов.
Последние годы и наследство КирилловаИгорь Кириллов ушёл из жизни 30 октября 2021 года на 90-м году жизни. Перед смертью у Кириллова были серьёзные проблемы со здоровьем, вызванные тромбозом нижних конечностей, из-за чего ему потребовалась ампутация ноги. В клинике он заразился коронавирусом, который и стал причиной смерти. Его похоронили на Новодевичьем кладбище — как и подобает легенде отечественного телевидения.
Однако спустя почти пять лет после смерти диктора разразился скандал, который сам Кириллов, при всей своей деликатности, наверняка счёл бы унизительным. Весной 2026 года журналисты обнаружили, что на могиле народного артиста СССР до сих пор нет постоянного памятника. На месте захоронения — лишь деревянный крест, фотография в рамке и цветы, которые приносят посетители. Благоустройство могилы и установка надгробия были обязанностью вдовы Татьяны, однако она в течение нескольких лет отвечала на вопросы журналистов: «в процессе», «в работе», «всё делается».
Ситуация вызвала бурную реакцию в прессе. Общественность недоумевала: как могло случиться, что человек, десятилетиями олицетворявший главное телевидение страны, оказался забыт на собственном месте упокоения. По данным СМИ, по завещанию Кириллова трёхкомнатная квартира на Смоленской набережной и дача перешли именно второй супруге.
Анна Шатилова, коллега и близкий человек, в интервью NEWS.ru выступила в защиту вдовы, опровергнув обвинения в запустении могилы:
«Памятник будет. Первый канал всё делает, было несколько проектов, но они это не утвердили. Я знаю тех, кто делает памятник, скоро будет. Делается очень серьёзно».Шатилова подчеркнула, что Татьяна, приехавшая в Москву из Молдавии, заботилась о Кириллове искренне и самоотверженно, и обвинения в её адрес несправедливы.