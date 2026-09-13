13 сентября 2026, 15:35

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/ Владимир Трефилов)

Игорь Кириллов — человек, чей голос знал каждый житель огромной страны. Диктор Центрального телевидения, более двадцати лет читавший главную информационную программу «Время», он был не просто ведущим — он был символом эпохи, лицом и голосом целой державы. Именно Кириллов первым сообщил миру о полёте Юрия Гагарина в космос, а несколько лет подряд вместо Леонида Брежнева зачитывал новогодние обращения к народу. 14 сентября он мог бы отпраздновать своё 94-летие. О творческом пути, личной драме и наследии легендарного диктора читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Игоря Кириллова Любовь, потери и позднее счастье Кириллова Последние годы и наследство Кириллова



Биография Игоря Кириллова

«Я собирался стать режиссёром, и для этого пришёл на телевидение», — признавался позже Кириллов.

Игорь Кириллов и Нонна Бодрова (Фото: РИА Новости/ А. Агеев)

«Я не дотягиваю до героев! И считаю себя не героем! Я считаю себя солдатом просто телевидения! И не генералом даже! И даже не полковником!» — говорил Кириллов в одном из интервью.

Любовь, потери и позднее счастье Кириллова

Игорь Кириллов с супругой Татьяной (Фото: скриншот д/ф «Как молоды мы были...» Первый канал)

«Она стала мне самым близким человеком!» — не уставал повторять Кириллов.

Последние годы и наследство Кириллова

Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь!» ТК «НТВ»

«Памятник будет. Первый канал всё делает, было несколько проектов, но они это не утвердили. Я знаю тех, кто делает памятник, скоро будет. Делается очень серьёзно».