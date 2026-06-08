Разочаровалась в Даве и вышла замуж за молодого хоккеиста: из-за чего звезда интернета Карина Кросс попала в СИЗО?
Сегодня Карина Кросс входит в число самых узнаваемых блогеров России. Она сумела превратить небольшие юмористические ролики в масштабный медиабизнес, добиться многомиллионной аудитории и занять место среди самых популярных российских интернет-звезд. Однако путь к успеху оказался долгим и далеко не безоблачным. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Карины Кросс: развод родителей и первые успехи в спортеНастоящая фамилия Карины Кросс — Лазарьянц. Будущая звезда социальных сетей появилась на свет в 1992 году в Москве. Ее отец работал юристом, а мать посвятила себя тренерской деятельности в конном спорте.
Когда Карина была совсем маленькой, родители приняли решение расстаться. Несмотря на развод, отец не исчез из жизни дочери и продолжал принимать участие в ее судьбе. Однако из-за постоянной занятости обоих родителей девочка несколько лет жила вместе с бабушкой и дедушкой.
С раннего детства Карина отличалась активностью и большим количеством увлечений. Благодаря матери она начала заниматься конным спортом. При этом театральную студию и секцию бокса выбрала самостоятельно.
Особенно заметных результатов ей удалось добиться именно в боксе. Карина получила второй взрослый разряд и всерьез задумывалась о спортивной карьере. Однако серьезная травма заставила отказаться от этих планов. После этого девушка сосредоточилась на другой мечте — стать профессиональной актрисой.
Еще в подростковом возрасте Карина начала самостоятельно зарабатывать деньги. Она расклеивала рекламные объявления, принимала участие в съемках рекламы и работала моделью на показах.
Не поступила в Щукинское училище и первые роли в киноОна поступила в московский филиал Ярославского театрального института. Во время учебы Карина продолжала активно искать возможности заявить о себе в индустрии развлечений. Периодически ей доставались небольшие роли в популярных проектах. Она появилась в сериалах «Интерны» и «Универ», участвовала в различных телевизионных съемках и пробовала силы в качестве ведущей.
В числе ее профессиональных попыток было участие в кастинге на роль соведущей одного из проектов телеканала РТР. Кроме того, Карина появлялась в программе «Давай поженимся» и рассматривала самые разные варианты развития карьеры. Однако серьезного прорыва тогда добиться не удалось. Известность пришла к ней позже.
Как Карина Кросс стала популярным блогеромНастоящий рост популярности начался после того, как Карина решила развивать собственный блог. Она начала публиковать короткие юмористические видеоролики. Формат быстро привлек внимание аудитории, а количество подписчиков стало стремительно увеличиваться. Именно в этот период Карина взяла творческий псевдоним Кросс.
Карину начали приглашать на телевизионные проекты, она получила более заметные роли в кино, попробовала себя в музыкальной сфере и занялась развитием собственного бизнеса.
Почему Карина Кросс оказалась в СИЗО вместе с ДавойОдним из самых обсуждаемых эпизодов в биографии Карины Кросс стала история с арестом во время съемок вайнов. На тот момент блогер тесно сотрудничала с рэпером Давидом Манукяном, известным широкой аудитории как Дава. Вместе они регулярно записывали короткие юмористические ролики и активно развивали свои аккаунты.
Карина много помогала коллеге и участвовала в создании контента. Со временем популярность Давы начала стремительно расти, а многие пользователи стали утверждать, что его ролики интереснее и смешнее. При этом далеко не все знали, что сценарии для значительной части вайнов писала именно Карина Кросс.
В 2019 году блогеры снимали очередной ролик на Арбате. Ради съемочного процесса они перекрыли часть улицы, не получив необходимых разрешений. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников съемок. В результате Карине и Даве назначили наказание в виде административного ареста сроком на пятнадцать суток за хулиганские действия.
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По словам Карины, она провела в изоляторе весь назначенный срок. А вот Дава покинул учреждение уже на следующий день после вмешательства своей матери. Позже блогер признавалась, что именно тогда серьезно пересмотрела отношение к своему коллеге. Ее неприятно удивило, что после освобождения Дава даже не попытался помочь Карине и просто занялся собственными делами.
Брак Карины Кросс и Евгения Ершова: почему распалась семья блогеровИменно благодаря совместной работе с Давой Карина познакомилась с блогером Евгением Ершовым. На тот момент Ершов также участвовал в съемках контента вместе с Давидом Манукяном. Во время работы над одним из роликов и произошло знакомство будущих супругов.
Карине и Евгению долгое время удавалось скрывать от публики не только романтические отношения, но и свадьу. О том, что пара зарегистрировала отношения еще в конце 2019 года, поклонники узнали только после развода.
Позже Карина признавалась, что с самого начала понимала возможные сложности, связанные с разницей в возрасте. На момент женитьбы ей исполнилось 27 лет, тогда как ее избраннику было всего 20. По словам блогерши, проблема заключалась не только в возрасте. Спустя некоторое время после расставания она призналась, что причины развода оказались гораздо серьезнее.
«Когда я принимала решение выйти замуж за этого человека, то понимала, с чем мне придется столкнуться. Изначально были моменты, которые мне не нравились. Женя знает причину расставания. Мы очень тяжело расходились, полгода я пыталась собрать это все, исправить один момент, который меня не устраивал. Пыталась ему помочь, но ничего не поменялось, человек сделал свой выбор. И если он захочет рассказать об этом, то расскажет», — поделилась Кросс.Поклонники пары после многочисленных обсуждений предположили, что одной из причин кризиса могли стать увлечения Евгения ставками на спорт. Сама Карина крайне негативно относится к подобным способам заработка. Она рассказывала, что однажды отказалась от рекламного контракта стоимостью пять миллионов рублей, который предполагал публикацию нескольких рекламных сторис для букмекерской компании.
Несмотря на развод, бывшие супруги не устраивали публичных конфликтов и не выносили личные претензии на широкое обсуждение. Их брак просуществовал около трех лет. Карина позже признавалась, что переживала расставание очень тяжело.
Сам Евгений Ершов также комментировал причины развода.
«Все банально — я просто был ребенком. И просто лгал в определенном моменте. И на одном и том же моменте попадался. Нет, это не измены. Но доверие ушло», — заявил он.
Новый муж Карины КроссВесной 2026 года Кросс вышла замуж за хоккеиста Марка Рудаковского. Примечательно, что разница в возрасте между супругами оказалась еще больше, чем в первом браке. Марк младше своей избранницы на одиннадцать лет.
Знакомство пары произошло во время съемок романтического проекта, в рамках которого блогер выбирала одного из нескольких претендентов на роль будущего спутника жизни.
Отношения развивались стремительно. Впервые вместе Карину и Марка заметили осенью 2025 года во время отдыха в Египте. Уже в марте 2026 года хоккеист решил сделать возлюбленной предложение: во время матча между минским и московским «Динамо» на «ВТБ-Арене» Карину пригласили выйти на лед. Перед многотысячной аудиторией Марк опустился на одно колено и попросил ее стать его женой.
В апреле 2026 года пара сначала обвенчалась в храме святителя Николая Японского в Минске, а спустя несколько дней официально зарегистрировала брак в Москве.
Карина убеждена, что встретила человека, с которым хочет провести всю жизнь. По словам блогера, ей не требуются годы отношений, чтобы понять серьезность намерений партнера. Она уверена, что Марк доказал свое отношение не красивыми словами, а конкретными поступками.
Сегодня Карине Кросс 33 года, а Марку Рудаковскому — 22. Однако блогер неоднократно подчеркивала, что возраст не определяет зрелость человека. По ее словам, супруг окружает ее заботой, берет на себя ответственность за многие вопросы и постоянно подтверждает серьезность своих намерений вниманием, поддержкой и поступками.
Карина уверена, что Марк станет хорошим отцом. Сама блогер уже давно говорит о желании создать большую семью и надеется, что в будущем в их доме появятся дети.