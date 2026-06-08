08 июня 2026, 15:00

Карина Кросс (фото: Instagram* / karinakross)

Сегодня Карина Кросс входит в число самых узнаваемых блогеров России. Она сумела превратить небольшие юмористические ролики в масштабный медиабизнес, добиться многомиллионной аудитории и занять место среди самых популярных российских интернет-звезд. Однако путь к успеху оказался долгим и далеко не безоблачным. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Карины Кросс: развод родителей и первые успехи в спорте Не поступила в Щукинское училище и первые роли в кино Как Карина Кросс стала популярным блогером Почему Карина Кросс оказалась в СИЗО вместе с Давой Брак Карины Кросс и Евгения Ершова: почему распалась семья блогеров Новый муж Карины Кросс

Биография Карины Кросс: развод родителей и первые успехи в спорте

Карина Кросс с мамой (фото: Instagram* / karinakross)

Не поступила в Щукинское училище и первые роли в кино

Карина Кросс и Дава (фото: Instagram* / karinakross)

Как Карина Кросс стала популярным блогером

Почему Карина Кросс оказалась в СИЗО вместе с Давой

Карина Кросс и Дава (фото: Instagram* / karinakross)

Двадцать лет винил дядю в гибели отца: трагические подробности жизни Азамата Мусагалиева. Из-за чего у него инвалидность?

Брак Карины Кросс и Евгения Ершова: почему распалась семья блогеров

Карина Кросс и Евгений Ершов (фото: Instagram* / karinakross)

«Когда я принимала решение выйти замуж за этого человека, то понимала, с чем мне придется столкнуться. Изначально были моменты, которые мне не нравились. Женя знает причину расставания. Мы очень тяжело расходились, полгода я пыталась собрать это все, исправить один момент, который меня не устраивал. Пыталась ему помочь, но ничего не поменялось, человек сделал свой выбор. И если он захочет рассказать об этом, то расскажет», — поделилась Кросс.

Карина Кросс (фото: Instagram* / karinakross)

«Все банально — я просто был ребенком. И просто лгал в определенном моменте. И на одном и том же моменте попадался. Нет, это не измены. Но доверие ушло», — заявил он.

Новый муж Карины Кросс