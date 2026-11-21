21 ноября 2026, 16:43

Александр Ильин-младший (Фото: скриншот т/с «Закрыть гештальт»)

Актеру Александру Ильину-младшему, известному зрителям по роли вечного интерна Семена Лобанова, 22 ноября исполняется 43 года. Этот представитель актерской династии прошел путь от мальчика, случайно выбежавшего на сцену Театра Маяковского, до фронтмена сатирической панк-группы «План Ломоносова» и известного артиста. Его карьера — это история о том, как один яркий образ может стать и трамплином, и проклятием, а личная жизнь — сознательным отказом от штампов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Ильина-младшего Гражданский брак, дети и нежелание надевать кольцо Конфликты из-за образа Лобанова Как сейчас живет артист



Биография Александра Ильина-младшего

Актеры Александр Ильин и Александр Ильин-младший (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

«Все очень смеялись, потому что Леха играл мальчика Павлика, вернувшегося из детского лагеря, где очень подрос за лето. А тут появился я — четырехлетний карапуз в валенках», — цитирует артиста издание Eg.ru.

«Я остро ощущал, что попусту теряю здесь время», — признавался актер, в итоге уволившись «по собственному желанию» ради съемок.

Александр Ильин-младший (Фото: скриншот т/с «Интерны»)

«Никогда не думал, что стану музыкантом. Может это судьба или случай? Ведь у меня даже образования соответствующего нет», — признавался артист журналистам издания Starhit.ru.

Гражданский брак, дети и нежелание надевать кольцо

«Это было капец как смело. Добро пожаловать, малышка-богатырша», — написала Юлия в соцсетях, подтвердив рождение девочки.

Александр Ильин-младший и Юлия Мартынова (Фото: Instagram* @yul_yash_ka)

«Сейчас существуем в мире и комфорте, и для этого совсем необязателен штамп в паспорте. Конечно, когда-нибудь мы поженимся, но пока я не готов делать громких заявлений», — объяснял свою позицию Ильин.

Конфликты из-за образа Лобанова

«Если на улице подлетают со словами „Эй, Лобанов!“ — это из разряда какой-то быдло-гопнической фигни, которая достойна только очень резкого ответа. Я не поддерживаю, когда забываются в разговоре с людьми», — отрезал актер в одном из интервью.

«"Интерны" — это просто часть моей жизни, которая была уже столько лет назад. То, что это до сих пор крутят по телевизору, не значит, что я какое-то к этому имею отношение».

Как сейчас живет артист

«В основном не очень, но бывают проблески».

Александр Ильин-младший (Фото: Instagram* @alexandrilyinjr)

«Мой герой — человек непростой, со своими внутренними травмами и надломами, этим он и интересен. Ему предстоит не просто расследование, а дело, которое либо исцелит, либо окончательно добьёт его», — рассказал Ильин о своем персонаже.