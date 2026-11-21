Разочарование в кино, пауза в музыке и рождение третьего ребенка: чем сейчас занимается звезда «Интернов» Александр Ильин-младший?
Актеру Александру Ильину-младшему, известному зрителям по роли вечного интерна Семена Лобанова, 22 ноября исполняется 43 года. Этот представитель актерской династии прошел путь от мальчика, случайно выбежавшего на сцену Театра Маяковского, до фронтмена сатирической панк-группы «План Ломоносова» и известного артиста. Его карьера — это история о том, как один яркий образ может стать и трамплином, и проклятием, а личная жизнь — сознательным отказом от штампов. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Александра Ильина-младшегоАлександр Александрович Ильин появился на свет 22 ноября 1983 года в Москве в семье, где вопрос «кем быть?» даже не стоял. Его отец — Александр Адольфович Ильин, заслуженный артист РФ, служил в Театре имени Владимира Маяковского. Дядя — Владимир Ильин народный артист РФ , а дед — заслуженный артист РСФСР Адольф Ильин. Также актёрские профессии выбрали его старшие братья — Илья и Алексей.
Саша был обречен на сцену, хотя первый выход на нее получился комичным. В четырехлетнем возрасте он играл в прятки за кулисами во время спектакля с участием старшего брата Алексея. Когда брата не могли найти, актриса Людмила Нильская вытащила на сцену маленького Сашу.
«Все очень смеялись, потому что Леха играл мальчика Павлика, вернувшегося из детского лагеря, где очень подрос за лето. А тут появился я — четырехлетний карапуз в валенках», — цитирует артиста издание Eg.ru.Окончив Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, Ильин-младший не стал сразу покорять кинематограф. Он служил в Театре Российской армии и РАМТе, однако, по собственному признанию, быстро понял, что театральная рутина его тяготит.
«Я остро ощущал, что попусту теряю здесь время», — признавался актер, в итоге уволившись «по собственному желанию» ради съемок.Судьбоносным стал 2010 год. Тогда 27-летний выпускник «Щепки» получил роль самоуверенного, но обаятельного интерна Семена Лобанова в комедийном сериале «Интерны». Проект мгновенно стал хитом, а Ильин проснулся знаменитым. Сегодня на его счету более полусотни киноработ, но тень Лобанова преследует его до сих пор.
Параллельно с актерством, в том же 2010-м, в жизни Ильина произошел крутой поворот, о котором он сам поначалу не помышлял. Актер стал вокалистом и автором текстов панк-группы «План Ломоносова».
«Никогда не думал, что стану музыкантом. Может это судьба или случай? Ведь у меня даже образования соответствующего нет», — признавался артист журналистам издания Starhit.ru.Коллектив исполняет сатирический панк-рок, его песни звучат на «Нашем радио», а в 2018 году трек группы возглавил «Чартову дюжину». К 2025 году «План Ломоносова» отметил 15-летие масштабным гастрольным туром перед объявленной годовой паузой.
Гражданский брак, дети и нежелание надевать кольцоЛичная жизнь Ильина-младшего складывается не по голливудским лекалам, но от этого кажется только прочнее. Уже много лет он состоит в фактическом браке с пиар-менеджером Юлией Мартыновой, которую знает с детства. Пара воспитывает троих детей: Александр родился в марте 2018 года и был назван в честь отца и деда, Ярослав появился на свет в апреле 2021-го, а в марте 2026 года семья пережила долгожданное пополнение — на свет появилась дочь.
«Это было капец как смело. Добро пожаловать, малышка-богатырша», — написала Юлия в соцсетях, подтвердив рождение девочки.Беременность супруга артиста тщательно скрывала, избегая публичных выходов, поэтому новость стала сюрпризом даже для некоторых родственников.
Однако, несмотря на наличие троих детей и многолетнюю совместную жизнь, актер не спешит вести возлюбленную в ЗАГС.
«Сейчас существуем в мире и комфорте, и для этого совсем необязателен штамп в паспорте. Конечно, когда-нибудь мы поженимся, но пока я не готов делать громких заявлений», — объяснял свою позицию Ильин.
Конфликты из-за образа ЛобановаНесмотря на внешнюю невозмутимость, Ильин-младший известен своей резкостью в оценках. Главным раздражителем для него остаются поклонники, которые забывают о личных границах.
«Если на улице подлетают со словами „Эй, Лобанов!“ — это из разряда какой-то быдло-гопнической фигни, которая достойна только очень резкого ответа. Я не поддерживаю, когда забываются в разговоре с людьми», — отрезал актер в одном из интервью.Сам сериал, принесший ему славу, он сегодня воспринимает философски:
«"Интерны" — это просто часть моей жизни, которая была уже столько лет назад. То, что это до сих пор крутят по телевизору, не значит, что я какое-то к этому имею отношение».
Как сейчас живет артистСегодня Александр Ильин-младший — это бородатый мужчина с татуировками, мало напоминающий наивного доктора из телевизора. Более десяти лет назад он отказался от мяса, серьезно увлекся боксом и сменил имидж, органично вписавшись в панк-среду. Что касается кинокарьеры, то после ухода из «Интернов» он продолжает сниматься, хотя и признает, что современный российский кинематограф оценивает неоднозначно:
«В основном не очень, но бывают проблески».В 2025 году актер продолжил активно появляться на экранах. В его фильмографии появились проекты «Дорогой родственник», «Жар», «Знакомство родителей» и «Холмы». Что касается 2026 года, то здесь Ильин отметился сразу несколькими заметными проектами. В мае стартовали съемки детективного сериала «Община», где артист исполняет главную роль — следователя Константина Рогачева, которого вызывают на место трагедии в последний день перед отпуском.
«Мой герой — человек непростой, со своими внутренними травмами и надломами, этим он и интересен. Ему предстоит не просто расследование, а дело, которое либо исцелит, либо окончательно добьёт его», — рассказал Ильин о своем персонаже.Кроме того, в августе 2026 года начались съемки масштабного исторического фильма «Александр III», в котором Ильину-младшему досталась роль самого императора — с густой бородой и залысиной артиста практически не узнать в гриме. Точные даты премьер этих проектов пока не известны, однако сам артист неоднократно подчеркивал, что съемки для него — лишь одна из граней жизни, а главный кайф он получает от сцены и музыки.