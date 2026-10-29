29 октября 2026, 11:37

Ольга Аросева (Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской)

На авиационном параде в Тушино в 1935 году девятилетняя Оля Аросева получила букет из рук Сталина, а вождь галантно попросил у неё разрешения закурить. Спустя два года её отца арестуют, и девочка напишет письмо с мольбой о помиловании. Народная артистка, подарившая стране ироничную пани Монику, пережила расстрел родного человека, трагедию, случившуюся в толпе на похоронах «кремлёвского горца», и четыре неудачных брака. Почему звезда «Берегись автомобиля» никогда не жаловалась на судьбу, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Разрешите мне, Оля, закурить»: когда вождь попросил согласия Пощёчина сестре и отказ от комсомола Диплом старшей сестры и курсы водителя троллейбуса Пани Моника и Театр сатиры Давка на похоронах вождя и трагедия Философия иронии: «пессимист страдает дважды»

«Разрешите мне, Оля, закурить»: когда вождь попросил согласия



Иосиф Сталин (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Пощёчина сестре и отказ от комсомола

Диплом старшей сестры и курсы водителя троллейбуса



Ольга Аросева (Фото: кадр из фильма «Гость с Кубани»)

Пани Моника и Театр сатиры

Шесть лет битвы за 50 миллионов: за что не простила Людмилу Гурченко единственная внучка и почему продала «тайное убежище» бабушки

Давка на похоронах вождя и трагедия

Ольга Аросева (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Философия иронии: «пессимист страдает дважды»