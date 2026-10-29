«Разрешите мне, Оля, закурить»: получила букет от Сталина и потеряла малыша в чудовищной давке на похоронах. Трагедия, о которой Ольга Аросева говорила буднично
На авиационном параде в Тушино в 1935 году девятилетняя Оля Аросева получила букет из рук Сталина, а вождь галантно попросил у неё разрешения закурить. Спустя два года её отца арестуют, и девочка напишет письмо с мольбой о помиловании. Народная артистка, подарившая стране ироничную пани Монику, пережила расстрел родного человека, трагедию, случившуюся в толпе на похоронах «кремлёвского горца», и четыре неудачных брака. Почему звезда «Берегись автомобиля» никогда не жаловалась на судьбу, читайте в материале «Радио 1».
«Разрешите мне, Оля, закурить»: когда вождь попросил согласияВстреча произошла в 1935 году на авиационном параде в Тушино. Отец, крупный дипломат Александр Аросев, взял с собой на шествие дочерей — Ольгу и Елену. Сёстры оказались в толпе позади взрослых и ничего не видели. И тогда, по воспоминаниям самой Аросевой, рядом раздался голос с сильным восточным акцентом: «Что же вы, большие, встали, а маленьким девочкам ничего не видно? Чьи это девочки? Аросева?». Человек в солдатской шинели вывел сестёр в первый ряд.
Сталин, как вспоминала актриса, был «насмешливо церемонен» и называл девятилетнего ребёнка на «вы». Он поинтересовался, когда у них день рождения, и выяснилось, что Оля родилась с вопрошавшим в один день — 21 декабря. «Кремлёвский горец» в шутку предложил праздновать вместе. Однако маленькая Аросева юмор приняла всерьёз. В дату именин в 1935 году она купила в цветочном магазине голубую гортензию в горшке — на деньги, сэкономленные от школьных завтраков, — и отправилась к Кремлю. Охрана забрала цветок, тщательно осмотрела, выворачивая корни из земли, потом один из часовых позвонил секретарю. Ответ был вежливым: Иосиф Виссарионович благодарит за поздравление, но сегодня очень занят и принять не сможет.
Пощёчина сестре и отказ от комсомолаЧерез два года привычный мир рухнул. В 1937 году Александра Аросева арестовали, а в 1938 году расстреляли. Близкие люди в одночасье превратились в «членов семьи врага народа». Оля написала письмо Сталину с просьбой вернуть отца, но ответа не получила. Старшую сестру Наташу, уже комсомолку, заставили публично отречься от главы семьи. Она сильно переживала, плакала, но отреклась. Когда вернулась домой и рассказала обо всём, младшая сестра кинулась на неё с кулаками.
Оля била старшую, а та не сопротивлялась. Сама Аросева вспоминала этот момент без надрыва, но с предельной ясностью: девушка не могла простить предательства — даже под страхом смерти. Когда через два года пришла её очередь вступать в комсомол, условия были те же — отрекись от родителя. Младшая Аросева твёрдо сказала: не буду. Ольгу не приняли, но, что удивительно, не тронули. Наследница заклеймённого дипломата осталась «неблагонадёжной», закрыв себе дорогу в вуз.
Диплом старшей сестры и курсы водителя троллейбусаВысшего образования она так и не получила. Сначала поступила в цирковое училище — мечтала о манеже, изучала жонглирование, эквилибристику, ходила на занятия гимнастикой. Но выяснилось, что у неё страх высоты, и цирк пришлось оставить. Потом было театральное училище, которое будущая звезда тоже не окончила.В 1946 году, когда труппа Ленинградского театра комедии гастролировала в Москве, Ольга устроилась туда. И совершила подлог — предъявила в отделе кадров диплом старшей сестры Елены. Так началась официальная карьера звезды «Стариков-разбойников». А ещё был случай, о котором она любила рассказывать с улыбкой.
Эльдар Рязанов пригласил её на роль лихачки Любы в «Берегись автомобиля», но для этого нужны были водительские права на троллейбус. Аросева окончила курсы и потом шутила, что это единственное её законченное образование.
Пани Моника и Театр сатирыВ 1950 году Аросева поступила в Театр сатиры — и осталась верна сцене на долгие годы. Младшая из сестёр со временем стала ведущей актрисой труппы, играла в десятках спектаклей. Но всенародная любовь пришла через телевидение — «Кабачок «13 стульев», где Ольга Александровна 15 лет играла пани Монику, даму бальзаковского возраста, измученную мужем, которая отчаянно следила за своей внешностью. Этот образ стал культовым.
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Коллега по театру Татьяна Егорова отмечала, что Аросева «с помощью незатейливого «Кабачка» вышла в дамки и стала любимицей всей страны». А ещё были фильмы — «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Интервенция», «Трембита».
Давка на похоронах вождя и трагедияОфициально «Королева интриг» была замужем четыре раза. Среди её мужей — актёр Владимир Сошальский, музыкант Константин Жуков, коллега по театру сатиры Юрий Хлопецкий и певец Аркадий Погодин. Она шутила, что все её браки были удачными, но за этой иронией пряталось много боли. Самой страшной страницей биографии стала потеря ребёнка. В марте 1953 года, в дни прощания со Сталиным, беременная Аросева возвращалась из театра и попала в чудовищную давку. Толпа сжала актрису так, что та не могла вздохнуть. Женщина выбралась едва живая, но сохранить малыша не удалось. По словам актрисы, после того случая она больше не могла иметь детей. Аросева говорила об этом спокойно, почти буднично — как о факте биографии. Она не позволила трагедии определить всю свою жизнь. Пошла дальше.
Философия иронии: «пессимист страдает дважды»Аросева обожала одну поговорку: «Пессимист страдает дважды — сначала, когда ждёт плохого, а потом, когда оно случается». Сама народная артистка, по словам близкого окружения, судя по всему, решила не страдать заранее и не мучиться потом.
Она пережила арест и расстрел отца, отказ от комсомола, потерю ребёнка, крушение четырёх браков. И при этом до последних дней выходила на сцену. В одном из интервью кинодива сказала, что не чувствует старости и ей многое интересно до сих пор, не меньше, чем в молодости. Ольга Александровна Аросева ушла из жизни 13 октября 2013 года в возрасте 87 лет.