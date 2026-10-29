29 октября 2026, 10:15

Людмила Гурченко (Фото: кадр из фильма «Люблю»)

Звезда «Карнавальной ночи» годами скрывала от родных подмосковный дом, который называла своим убежищем. После смерти артистки дача досталась внучке, а в ноябре 2025 года Елена Королёва пришла в студию «Пусть говорят» и сообщила, что продала её за 16 миллионов. Новые хозяева не стали церемониться: снесли строение и построили на его месте кирпичный особняк. Зал ахнул, а Елена держалась так, будто ждала этой реакции. За этим решением стоит долгая история отношений с бабушкой, которая была великой актрисой, но близким человеком так и не стала. Почему девушка решилась на этот шаг и что она говорит о Гурченко сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Жизнь, как и река, течёт и меняется»: продажа тайного убежища Суды за квартиру и обида, которая передалась по наследству «У неё никогда не было времени ни на дочь, ни на внучку»: отношения на расстоянии Битва за наследство Прохор Шаляпин и потеря, о которой не говорили

«Жизнь, как и река, течёт и меняется»: продажа тайного убежища

«Жизнь, как и река, течёт и меняется. Я решение поменяла», — объяснила она в эфире.

Суды за квартиру и обида, которая передалась по наследству



Мария (Фото: кадр из передачи «Пусть говорят»)

«У неё никогда не было времени ни на дочь, ни на внучку»: отношения на расстоянии

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«Будучи кровной родней, мы не испытываем душевной привязанности друг к другу. Мне кажется, что здесь нет моей вины. Люся сама себя дистанцировала», — говорила внучка в интервью «NEWS».

«Мы ведь были не такие, как она. Как-то гуляли, когда она была с супругом, и я слышала постоянное: «Держи спину». У меня развились комплексы. Не было у нас той талии, которой все восхищались», — признавалась Елена в программе на «Первом».

Битва за наследство



Елена Королёва (Фото: кадр из передачи «Пусть говорят»)

«С папой я не разговариваю. Хотя он пытается наладить отношения, доверия у меня к нему не осталось», — рассказывала она.

Прохор Шаляпин и потеря, о которой не говорили