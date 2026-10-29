Шесть лет битвы за 50 миллионов: за что не простила Людмилу Гурченко единственная внучка и почему продала «тайное убежище» бабушки
Звезда «Карнавальной ночи» годами скрывала от родных подмосковный дом, который называла своим убежищем. После смерти артистки дача досталась внучке, а в ноябре 2025 года Елена Королёва пришла в студию «Пусть говорят» и сообщила, что продала её за 16 миллионов. Новые хозяева не стали церемониться: снесли строение и построили на его месте кирпичный особняк. Зал ахнул, а Елена держалась так, будто ждала этой реакции. За этим решением стоит долгая история отношений с бабушкой, которая была великой актрисой, но близким человеком так и не стала. Почему девушка решилась на этот шаг и что она говорит о Гурченко сегодня, читайте в материале «Радио 1».
«Жизнь, как и река, течёт и меняется»: продажа тайного убежищаУчасток в 10 соток с домом площадью 150 квадратных метров Гурченко приобрела в 90-х годах в посёлке Глаголево, примерно в 35 километрах от МКАД. О существовании дачи не знала даже дочь кинодивы Мария — во всяком случае, так утверждает Елена.
Когда звезды не стало, имущество перешло к наследнице, а после её смерти в 2017 году — к самой Елене. Последний муж актрисы, продюсер Сергей Сенин, по словам девушки, не хотел идти на переговоры, и дочери Гурченко с трудом удалось получить дачу в наследство. Какое-то время Елена вынашивала идею сделать из дома музей, но затем передумала. В 2023 году она выставила загородный дом на продажу, а в 2025 году призналась в «Пусть говорят», что вместе с отцом продала участок с домом.
«Жизнь, как и река, течёт и меняется. Я решение поменяла», — объяснила она в эфире.Публика восприняла это как предательство памяти. Новые владельцы, семейная пара, знали, кому принадлежало имение, но всё равно приняли решение снести легендарный дом. Теперь на его месте стоит кирпичный особняк.
Суды за квартиру и обида, которая передалась по наследствуУ Гурченко была единственная дочь — Мария: девочка родилась в 1959 году в браке со сценаристом Борисом Андроникашвили. Актриса хотела, чтобы девочка пошла по её стопам, но та выбрала медицину, и на этой почве они постоянно конфликтовали. Окончательно их рассорил брак Марии с мужчиной, который матери категорически не нравился. А самый громкий скандал разразился из-за жилья. Однокомнатная квартира в центре Москвы принадлежала матери кинодивы — Елене Александровне. После её ухода в 1999 году по завещанию жилплощадь досталась Марии. Звезда «Карнавальной ночи» с этим не согласилась и подала в суд на родную дочь. Фемида постановила: две трети квартиры — Гурченко, одна треть — Марии. Наследница и внучка обиделись — настолько, что это стало одним из главных камней преткновения в их отношениях со знаменитой родственницей. Елена позже признавалась: её мать не общалась со своим отцом с восьми лет и даже не знала, когда тот ушёл из жизни, — Гурченко не простила ему измену и запретила дочери общаться с ним.
«У неё никогда не было времени ни на дочь, ни на внучку»: отношения на расстоянииВ 2007 году, когда Елене было около 20 лет, она решила не общаться со знаменитой бабушкой. Причина, по её словам, была простой: у Гурченко никогда не находилось времени ни для дочери, ни для внучки. «Люся не помогала», — говорила Елена позже, вспоминая, как умирал её родной брат Марк.
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17-летний юноша ушёл из жизни при трагических обстоятельствах, и, по словам Елены, бабушка не оказала семье поддержки. О его кончине «Примадонна отечественного кино» узнала от соседей — Мария настолько не желала иметь с матерью ничего общего, что умолчала о произошедшем. При этом Елена утверждала, что с бабушкой отношения были скорее тёплыми — во всяком случае, после её смерти она поминала актрису добрым словом. Но только на расстоянии.
«Будучи кровной родней, мы не испытываем душевной привязанности друг к другу. Мне кажется, что здесь нет моей вины. Люся сама себя дистанцировала», — говорила внучка в интервью «NEWS».А ещё развилось чувство неполноценности.
«Мы ведь были не такие, как она. Как-то гуляли, когда она была с супругом, и я слышала постоянное: «Держи спину». У меня развились комплексы. Не было у нас той талии, которой все восхищались», — признавалась Елена в программе на «Первом».
Битва за наследствоПосле ухода знаменитой бабушки и матери наследство — две квартиры в центре Москвы, загородный дом и два автомобиля общей стоимостью около 50 миллионов рублей — перешло Елене и её отцу Александру Королёву. Гурченко завещала почти всё внучке, но вписала в документы и его. Елена пыталась выселить родителя из квартиры, где жила с дочерью Таисией. Возмущалась, что тот претендует на наследство, хотя всё имущество было куплено на деньги бабушки. Говорила, что у него есть любовница из их подъезда, которая «ставит палки в колёса» и не даёт им договориться.
«С папой я не разговариваю. Хотя он пытается наладить отношения, доверия у меня к нему не осталось», — рассказывала она.Разборки длились почти шесть лет. Только в 2023 году стороны смогли договориться. Елене достались две квартиры Людмилы Марковны в центре Москвы, загородный дом и две машины.
Прохор Шаляпин и потеря, о которой не говорилиВ какой-то момент в жизни внучки народной артистки появился Прохор Шаляпин. Они дружили с детства, но потом отношения переросли во что-то большее. Поговаривали, что именно «Русский Емеля» был отцом ребёнка, которого Елена ждала. На третьем месяце беременности молодая женщина потеряла малыша.
Сам артист опровергал, что является отцом, но признавал: они с Еленой «два одиночества», которые нашли друг друга. После трагедии она впала в депрессию. Проблемы с деньгами, предательство, потеря — всё это навалилось разом. Наследница великой Гурченко практически перестала покидать дом, набрала вес, ушла в затворничество. Ходили слухи и о пристрастии к алкоголю. Елена то и дело попадала в скандалы — как-то подралась с блогером Ларой Фрост, якобы будучи нетрезвой. Инцидент произошёл в конце сентября 2020 года в московском ночном клубе. Согласно версии Королёвой, она пришла на презентацию друга-рэпера, обняла и поцеловала его в знак поздравления.
Модели, спутнице музыканта, это не понравилось, и та набросилась на соперницу. Елена получила ушибы, царапину на ухе и вывих челюсти. Сама Королёва обвинения в нетрезвости отрицала. Сейчас ей 42 года. Она редко появляется на публике и воспитывает дочь. Иногда выкладывает фотографии в соцсетях — то в кожаном плаще и с голубой помадой, то снова исчезает на месяцы. В отличие от бабушки, внучка предпочитает сдержанные образы с яркими акцентами и не афиширует личную жизнь.