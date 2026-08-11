11 августа 2026, 16:38

Lizer (Фото: Instagram*@ lizer)

Рэперу, известному своими депрессивными хитами и мрачным стилем, Арсену Магомадову, более известному как Lizer, 12 августа исполняется 27 лет. Этот московский исполнитель прошёл тернистый путь: от перспективного спортсмена-вольника до одного из самых ярких представителей новой школы русского рэпа. Его карьера, полная творческих взлётов, неразрывно связана с громкими конфликтами, разрывами с близкими и болезненным одиночеством. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Арсена Магомадова Творческий путь Lizer’а Личная жизнь и разрыв с семьёй Противоречивая репутация Lizer сейчас



Биография Арсена Магомадова

Творческий путь Lizer’а

Lizer (Фото: Instagram*@ lizer)

Личная жизнь и разрыв с семьёй

Lizer (Фото: Instagram*@ lizer)

Противоречивая репутация

Lizer (Фото: Instagram*@ lizer)

Lizer сейчас