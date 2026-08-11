Разрыв с отцом, слухи о зависимостях и неоднозначная репутация: как Lizer превратил личную драму в искусство?
Рэперу, известному своими депрессивными хитами и мрачным стилем, Арсену Магомадову, более известному как Lizer, 12 августа исполняется 27 лет. Этот московский исполнитель прошёл тернистый путь: от перспективного спортсмена-вольника до одного из самых ярких представителей новой школы русского рэпа. Его карьера, полная творческих взлётов, неразрывно связана с громкими конфликтами, разрывами с близкими и болезненным одиночеством. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Арсена МагомадоваАрсен Эльдарович Магомадов родился 12 августа 1998 года в Москве, в районе Измайлово. По национальности он лезгин, и это определило строгость воспитания в семье. Отец, человек суровых правил, воспитывал в сыне «настоящего мужчину», который является опорой для близких и отвечает за сказанные слова. Будущий артист учился в гимназии № 1508, где увлёкся спортом и хип-хопом. Интересно, что в детстве он грезил не о сцене, а об олимпийских медалях и серьёзно занимался вольной борьбой, став кандидатом в мастера спорта.
В 2014 году отец отправил Арсена в Дагестан к своему другу, тренеру Рамису Гусейнову. Период жизни в Махачкале и сборы в горах сформировали его характер, привив уважение к труду и старшим. Однако, несмотря на успехи в спорте, в 17 лет Арсен принял решение оставить борьбу ради музыки. Это вызвало резкое неодобрение отца, что ввергло парня в депрессию. Именно в тот момент он взял псевдоним Lizer и начал творить.
Творческий путь Lizer’аТворческий путь Lizer’а начался в 2015 году с создания объединения «Закат 99.1» вместе с рэперами GUERLAIN, FLESH и THRILL PILL. Название передавало идею о том, что за закатом начинается что-то новое. Первым релизом группы стал альбом «Frozen», который принёс им первую известность. Затем последовали «So Web» и «Sci-Fi», после которых Арсен начал экспериментировать со стилем, выпустив мрачный «Damn Garden».
Пиком популярности того периода стал трек «Пачка сигарет», выпущенный в 2018 году, который не имел ничего общего с хитом Виктора Цоя, но при этом стал визитной карточкой исполнителя. В том же году «Закат 99.1» распался из-за внутренних конфликтов, но Lizer не пропал: он успешно начал сольную карьеру, выпустив альбом «My soul» и отправившись в первый концертный тур. Позже, в 2020-х, он порадовал поклонников альбомом «Молодость, Ч.1», где рассуждал о взрослении, друзьях и самоопределении. Его последующие работы, включая трек «Некуда бежать», стали саундтреками к рекламным кампаниям, а его спортивное прошлое даже обыграли в ролике для кроссовок Puma.
Личная жизнь и разрыв с семьёйО личной жизни рэпера известно немного, но то, что он рассказывает, вызывает неоднозначную реакцию. В одном из интервью Lizer признался, что не общается с родителями так, как это делают нормальные люди. Причиной тому стали его отношения с отцом, который не принял его выбора стать музыкантом. Более того, сам Арсен признавался, что его не принимают на исторической родине — в Дагестане — из-за внешнего вида и творчества. Эта отчуждённость от семьи и корней стала одной из главных причин его депрессивного состояния в юности.
Что касается романов, артист не распространяется о своих отношениях, предпочитая держать личную жизнь в тени. Известно лишь, что, по его собственному признанию, если бы от него зависело спасение жизни фаната, он бы отдал все свои деньги, что говорит о глубокой эмоциональной связи с аудиторией, заменяющей ему семейное тепло.
Противоречивая репутацияКарьера Lizer’а не обошлась без скандалов. Самый громкий из них связан с его первым псевдонимом и употреблением наркотиков в прошлом. В 2017 году он говорил, что пробовал запрещённые вещества, но смог вовремя остановиться. Это принесло ему не только славу «плохого парня», но и проблемы с восприятием в обществе.
После релиза альбома My Soul в начале 2018 года он стал объектом многочисленных репостов в социальной сети «ВКонтакте», набирая более 10 тысяч упоминаний в сутки. Многие пользователи выразили сомнения в том, что такой ажиотаж был вызван исключительно искренним интересом, подозревая искусственное увеличение популярности.
Также Лизер известен своими конфликтами с представителями старой школы рэпа и неоднозначными высказываниями. Например, в интервью 2018 года он заявил, что его коллега Pharaoh круче его самого. Это вызвало волну обсуждений и хейта в социальных сетях, но, по мнению критиков, подобные заявления — лишь грамотный пиар-ход. Его откровенность в интервью, где он не боится говорить о сложных отношениях с миром, постоянно подливают масла в огонь его неоднозначной репутации.
Lizer сейчасВ конце 2025 года стартовал его масштабный тур «Восход», охватывающий 18 городов России, включая Москву. 18 января он выступил в клубе «1930 Moscow», где представил публике как старые хиты («Пачка сигарет», «Корабли»), так и новый материал. Также в этом году у артиста запланированы концерты в Москве на площадке «Территория Open Air Club» и в Барнауле на площадке Lil Brazi.
Сейчас Lizer живет и работает в Москве, постепенно отходя от имиджа «потерянного подростка» в сторону осмысленного творчества. Он всё ещё далёк от семейной жизни и продолжает искать себя в музыке, доказывая, что даже через скандалы и одиночество можно оставаться услышанным. Его будущее в индустрии остается открытым, но одно можно сказать точно — этот рэпер научился превращать свои личные драмы в искусство, которое находит отклик у тысяч поклонников.