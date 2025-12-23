Разрушенный алкоголем первый брак и порицаемый публикой роман со Збруевым: как сейчас живет звезда «Юноны и Авось» Елена Шанина?
Елену Шанину зрители помнят как первую и самую пронзительную Кончиту из легендарной «Юноны и Авось», а в кино — как Эллочку-людоедку из фильма Марка Захарова. Но за этим блестящим фасадом скрывается другая история — о роли «второй женщины» для звездного любовника и тихом одиночестве, которое она называет свободой. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Елена ШанинойЕлена Шанина родилась 24 декабря 1952 года в Саратове. В детстве она мечтала о балете, но врачи обнаружили у девочки порок сердца. Однако тяга к сцене была сильнее. Уже в подростковом возрасте, приехав в Ленинград поступать в ЛГИТМиК, она столкнулась с первой в жизни мистификацией. Два молодых человека, представившись режиссёрами, повели её есть мороженое и слушали её стихи. Как позже выяснилось, это были Михаил Боярский со своим другом Жорой.
Успешно окончив институт (курс Игоря Владимирова), она была на пороге кинодебюта у самого Андрея Кончаловского в «Романсе о влюблённых». Но роль в последний момент ушла к другой актрисе — Елене Кореневой, которая вскоре стала пассией режиссёра. В качестве своеобразной компенсации Шанину пообещали показать Марку Захарову. Маэстро, увидев её, коротко бросил: «Артистка нервная, наверное, хорошая». Этой фразы хватило для приглашения в «Ленком» в 1975 году.
Звёздный час Шаниной наступил в 1981-м, когда она стала первой Кончитой в рок-опере «Юнона и Авось». Спектакль сделал её не просто знаменитой, а культовой. Она блистала в Париже, получала букеты от Мирей Матьё и одежду от Пьера Кардена. В кино же ей доставались яркие, но немногочисленные роли: от пронзительной Кимы в «Аты-баты, шли солдаты…» Леонида Быкова до запоминающейся Эллочки-людоедки в «12 стульях» Марка Захарова.
Не сложившийся брак актрисыЕё первым мужем был актёр Михаил Поляк (первый супруг Людмилы Поргиной). Брак, поначалу счастливый, разрушила алкогольная зависимость Поляка.
«Он был интеллигентным, тонким, умным. Но именно для таких людей 70-е годы были ужасными: они либо уходили в диссидентство, либо спивались», — вспоминала актриса.
По словам актрисы, она пыталась спасти мужа, но ни просьбы, ни слёзы не помогли изменить ситуацию. Единственным выходом тогда был развод.
«Я думаю, пьянство — это болезнь души. К сожалению, Миши уже нет в живых», — цитирует актрису издание KP.ru.
«Две семьи» Александра ЗбруеваРаботая в «Ленкоме», Шанина влюбилась в коллегу, обаятельного и популярного Александра Збруева. Проблема была в том, что он уже двадцать лет был счастливо женат на звезде «Войны и мира» Людмиле Савельевой и воспитывал дочь. Их роман, по свидетельствам, длился много лет. Для театральной богемы это не было секретом, но тщательно скрывалось от общественности.
Скандал стал достоянием гласности лишь в начале 1990-х, когда Шанина забеременела. В 1992 году, почти в 40 лет, она родила дочь Татьяну. Это событие обрушило на пару шквал общественного осуждения: «…общественность набросилась на актеров с такой яростью, будто они совершили самое кровавое преступление». Сама Шанина пыталась представить ситуацию как романтическую драму.
«Я никогда не была собственницей. Для меня важнее любить самой… Когда я поняла, что Саша не решится уйти из семьи, я его отпустила», — говорила она.
Однако в одном из редких интервью Людмила Савельева намекнула на степень своей боли, сказав, что для сохранения брака нужно «любить и прощать… Но прощение должно быть с обеих сторон». Роман с Збруевым стал для неё главным чувством. Несмотря на рождение дочери, Александр Викторович так и не оставил законную семью. Шанина осталась матерью-одиночкой. Ей удалось сохранить с дочерью дружеские, доверительные отношения, честно объяснив ей сложившуюся ситуацию.
«Ленком» без Шаниной и роль бабушкиСегодня карьера Шаниной в её родном «Ленкоме», судя по всему, завершена. На официальном сайте театра в её репертуаре уже несколько лет не значится ни одного спектакля. Однако актриса не сидит без дела. Елена Юрьевна нашла себя в педагогике, уже более десяти лет преподавая актёрское мастерство в ГИТИСе. Она продолжает играть в антрепризе и сотрудничает с другими площадками. В 2023 году она вместе с дочерью участвовала в спектакле «Старый дом» в Центре драматургии и режиссуры, а также получила «Золотую маску» за роль второго плана в «Кабаре» Театра Наций.
Актриса живёт одна в квартире на улице Фадеева в Москве, философски замечая:
«Когда ты одна, жизнь становится свободнее… Благодаря профессии я не обделена обожанием, мне этого хватает».
Главной радостью и смыслом для неё стала дочь Татьяна Збруева. Чтобы та смогла поступить в труппу «Ленкома», Шаниной пришлось пойти на символическую уступку: дочь сменила фамилию с материнской на отцовскую, так как Марк Захаров «любил династии». Татьяна стала успешной актрисой, вышла замуж, а в 2024 году сделала Елену Юрьевну бабушкой — у неё родился внук Лев.