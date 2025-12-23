Достижения.рф

Разрушенный алкоголем первый брак и порицаемый публикой роман со Збруевым: как сейчас живет звезда «Юноны и Авось» Елена Шанина?

Елена Шанина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Елену Шанину зрители помнят как первую и самую пронзительную Кончиту из легендарной «Юноны и Авось», а в кино — как Эллочку-людоедку из фильма Марка Захарова. Но за этим блестящим фасадом скрывается другая история — о роли «второй женщины» для звездного любовника и тихом одиночестве, которое она называет свободой. Подробности — в материале «Радио 1».




Биография Елена Шаниной

Елена Шанина родилась 24 декабря 1952 года в Саратове. В детстве она мечтала о балете, но врачи обнаружили у девочки порок сердца. Однако тяга к сцене была сильнее. Уже в подростковом возрасте, приехав в Ленинград поступать в ЛГИТМиК, она столкнулась с первой в жизни мистификацией. Два молодых человека, представившись режиссёрами, повели её есть мороженое и слушали её стихи. Как позже выяснилось, это были Михаил Боярский со своим другом Жорой.

Елена Шанина и Николай Караченцов (Фото: скриншот спектакля «Юнона и Авось»)
Успешно окончив институт (курс Игоря Владимирова), она была на пороге кинодебюта у самого Андрея Кончаловского в «Романсе о влюблённых». Но роль в последний момент ушла к другой актрисе — Елене Кореневой, которая вскоре стала пассией режиссёра. В качестве своеобразной компенсации Шанину пообещали показать Марку Захарову. Маэстро, увидев её, коротко бросил: «Артистка нервная, наверное, хорошая». Этой фразы хватило для приглашения в «Ленком» в 1975 году.

Звёздный час Шаниной наступил в 1981-м, когда она стала первой Кончитой в рок-опере «Юнона и Авось». Спектакль сделал её не просто знаменитой, а культовой. Она блистала в Париже, получала букеты от Мирей Матьё и одежду от Пьера Кардена. В кино же ей доставались яркие, но немногочисленные роли: от пронзительной Кимы в «Аты-баты, шли солдаты…» Леонида Быкова до запоминающейся Эллочки-людоедки в «12 стульях» Марка Захарова.

Не сложившийся брак актрисы

Елена Шанина (Фото: скриншот к/ф «12 стульев»)
Её первым мужем был актёр Михаил Поляк (первый супруг Людмилы Поргиной). Брак, поначалу счастливый, разрушила алкогольная зависимость Поляка.

«Он был интеллигентным, тонким, умным. Но именно для таких людей 70-е годы были ужасными: они либо уходили в диссидентство, либо спивались», — вспоминала актриса.

По словам актрисы, она пыталась спасти мужа, но ни просьбы, ни слёзы не помогли изменить ситуацию. Единственным выходом тогда был развод.

«Я думаю, пьянство — это болезнь души. К сожалению, Миши уже нет в живых», — цитирует актрису издание KP.ru.

«Две семьи» Александра Збруева

Александр Збруев (Фото: скриншот к/ф «Два билета на дневной сеанс»)
Работая в «Ленкоме», Шанина влюбилась в коллегу, обаятельного и популярного Александра Збруева. Проблема была в том, что он уже двадцать лет был счастливо женат на звезде «Войны и мира» Людмиле Савельевой и воспитывал дочь. Их роман, по свидетельствам, длился много лет. Для театральной богемы это не было секретом, но тщательно скрывалось от общественности.

Скандал стал достоянием гласности лишь в начале 1990-х, когда Шанина забеременела. В 1992 году, почти в 40 лет, она родила дочь Татьяну. Это событие обрушило на пару шквал общественного осуждения: «…общественность набросилась на актеров с такой яростью, будто они совершили самое кровавое преступление». Сама Шанина пыталась представить ситуацию как романтическую драму.

«Я никогда не была собственницей. Для меня важнее любить самой… Когда я поняла, что Саша не решится уйти из семьи, я его отпустила», — говорила она.

Однако в одном из редких интервью Людмила Савельева намекнула на степень своей боли, сказав, что для сохранения брака нужно «любить и прощать… Но прощение должно быть с обеих сторон». Роман с Збруевым стал для неё главным чувством. Несмотря на рождение дочери, Александр Викторович так и не оставил законную семью. Шанина осталась матерью-одиночкой. Ей удалось сохранить с дочерью дружеские, доверительные отношения, честно объяснив ей сложившуюся ситуацию.

«Ленком» без Шаниной и роль бабушки

Елена Шанина (Фото: скриншот т/п «Мой герой»)
Сегодня карьера Шаниной в её родном «Ленкоме», судя по всему, завершена. На официальном сайте театра в её репертуаре уже несколько лет не значится ни одного спектакля. Однако актриса не сидит без дела. Елена Юрьевна нашла себя в педагогике, уже более десяти лет преподавая актёрское мастерство в ГИТИСе. Она продолжает играть в антрепризе и сотрудничает с другими площадками. В 2023 году она вместе с дочерью участвовала в спектакле «Старый дом» в Центре драматургии и режиссуры, а также получила «Золотую маску» за роль второго плана в «Кабаре» Театра Наций.

Актриса живёт одна в квартире на улице Фадеева в Москве, философски замечая:

«Когда ты одна, жизнь становится свободнее… Благодаря профессии я не обделена обожанием, мне этого хватает».

Главной радостью и смыслом для неё стала дочь Татьяна Збруева. Чтобы та смогла поступить в труппу «Ленкома», Шаниной пришлось пойти на символическую уступку: дочь сменила фамилию с материнской на отцовскую, так как Марк Захаров «любил династии». Татьяна стала успешной актрисой, вышла замуж, а в 2024 году сделала Елену Юрьевну бабушкой — у неё родился внук Лев.

Елена Генералова

