Елена Шанина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Елену Шанину зрители помнят как первую и самую пронзительную Кончиту из легендарной «Юноны и Авось», а в кино — как Эллочку-людоедку из фильма Марка Захарова. Но за этим блестящим фасадом скрывается другая история — о роли «второй женщины» для звездного любовника и тихом одиночестве, которое она называет свободой. Подробности — в материале «Радио 1».





Биография Елена Шаниной

Елена Шанина и Николай Караченцов (Фото: скриншот спектакля «Юнона и Авось»)

Не сложившийся брак актрисы

Елена Шанина (Фото: скриншот к/ф «12 стульев»)

«Он был интеллигентным, тонким, умным. Но именно для таких людей 70-е годы были ужасными: они либо уходили в диссидентство, либо спивались», — вспоминала актриса.

«Я думаю, пьянство — это болезнь души. К сожалению, Миши уже нет в живых», — цитирует актрису издание KP.ru.

«Две семьи» Александра Збруева

Александр Збруев (Фото: скриншот к/ф «Два билета на дневной сеанс»)

«Я никогда не была собственницей. Для меня важнее любить самой… Когда я поняла, что Саша не решится уйти из семьи, я его отпустила», — говорила она.

«Ленком» без Шаниной и роль бабушки

Елена Шанина (Фото: скриншот т/п «Мой герой»)

«Когда ты одна, жизнь становится свободнее… Благодаря профессии я не обделена обожанием, мне этого хватает».