Развелась в тайне от мужа и уехала в Турцию работать аниматором: почему дочь Владимира Винокура ушла из семьи и морила себя голодом

03 июня 2026, 18:19

Владимир Винокур с дочерью Анастасией (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Единственная дочь и поздний ребёнок народного артиста России Владимира Винокура, Анастасия, появилась на свет, когда отцу уже исполнилось 37, а матери — 32. Будучи свидетельницей безоблачного совместного пути родителей, проживших душа в душу всю жизнь, она была твёрдо убеждена: её ждёт аналогичный сценарий личного счастья. Однако всё обернулось иначе. Какие испытания выпали на долю наследницы легенды юмористического жанра и как сложилась ее личная жизнь, расскажет «Радио 1».





Содержание Как дочь Владимира Винокура добилась места в Большом театре и чем за это заплатила Проблемы со здоровьем Почему Владимир Винокур отпустил 19-летнюю дочь в Турцию на три месяца и чем это обернулось «Решила и решила»: почему Анастасия Винокур не стала предупреждать супруга о разводе

Как дочь Владимира Винокура добилась места в Большом театре и чем за это заплатила



Анастасия Винокур (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

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Почему Владимир Винокур отпустил 19-летнюю дочь в Турцию на три месяца и чем это обернулось



Владимир Винокур с супругой Тамарой (справа) и дочерью Анастасией (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Решила и решила»: почему Анастасия Винокур не стала предупреждать супруга о разводе



Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Не сошлись характерами... какое-то взаимное недопонимание, недосказанность», — заявила Винокур в интервью на YouTube-канале «Центральное телевидение».

«Я его не обсуждала, потому что не люблю лишних разговоров. Решила и решила. Он всё равно бы меня не отговорил», — поделилась Винокур.

«Владимир Винокур души не чает в маленьком Фёдоре, вместе с мальчиком проводит много времени», — рассказала дочь юмориста.