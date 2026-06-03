Развелась в тайне от мужа и уехала в Турцию работать аниматором: почему дочь Владимира Винокура ушла из семьи и морила себя голодом
Единственная дочь и поздний ребёнок народного артиста России Владимира Винокура, Анастасия, появилась на свет, когда отцу уже исполнилось 37, а матери — 32. Будучи свидетельницей безоблачного совместного пути родителей, проживших душа в душу всю жизнь, она была твёрдо убеждена: её ждёт аналогичный сценарий личного счастья. Однако всё обернулось иначе. Какие испытания выпали на долю наследницы легенды юмористического жанра и как сложилась ее личная жизнь, расскажет «Радио 1».
Как дочь Владимира Винокура добилась места в Большом театре и чем за это заплатилаАнастасия Винокур росла в атмосфере всеобщего обожания. С ранних лет девочка оказалась погружена в закулисный мир театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, где работала её мать-балерина. Фактически детство Анастасии прошло за кулисами: она впитывала репетиционную атмосферу, наблюдая за игрой артистов. В пять лет состоялся первый выход на сцену — в образе крошечной Эсмеральды. Казалось, профессиональное будущее было предопределено с пелёнок.
Однако сама Анастасия долго колебалась. В разные годы дочь знаменитого юмориста серьёзно пробовала себя в фигурном катании, большом теннисе и гимнастике. Тем не менее каждый вечер, по возвращении домой, наследница известного артиста испытывала неодолимую тягу к танцу. В итоге девочку решили отдать в школу хореографии. Три года подготовительных курсов, затем восемь лет в Московской государственной академии хореографии. Эти одиннадцать лет стали для неё настоящим испытанием.
Проблемы со здоровьемВ студенческие годы Анастасия Винокур была буквально помешана на похудении. Ежегодные медосмотры с контрольным взвешиванием становились для всех девушек настоящим стрессом. Любимица главного пародиста страны морила себя голодом: сбросив несколько килограммов, будущая балерина не останавливалась — всё было мало. Она изнуряла себя тренировками, сауной, обёртываниями, носила резиновые штаны и пояса. В ход шли мочегонные и слабительные препараты. Борьба с весом превратилась для пуантовой феи в ежедневный ритуал: весы стали главным судьёй, а каждая крупица пищи и глоток жидкости немедленно заносились в строгий учёт.
Железная дисциплина в итоге привела к цели, о которой мечтают тысячи, — место в легендарной труппе Большого театра досталось именно Анастасии. Однако у этой победы была и оборотная сторона. В интервью «СтарХиту» дочь короля пародии открыто говорила о проблемах молодых девчонок, столкнувшихся с подобной ситуацией. Анастасия предостерегла девушек, стремящихся к идеальным параметрам в балете, и подчеркнула, что в экстремальном похудении нет ничего хорошего. По её словам, к вопросу снижения веса нужно подходить очень грамотно и обязательно советоваться со специалистами, поскольку самостоятельные жёсткие методы неизбежно губят здоровье.
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Танцовщица с аристократической выправкой перечислила возможные последствия: гормональный сбой, нарушение цикла, проблемы с зачатием — и добавила, что потом приходится долгие годы расхлёбывать последствия. Винокур считает, что об этом нужно открыто говорить, и выразила надежду, что современные ученицы обращаются к профессионалам. Она с облегчением отметила, что сейчас в училище появился специалист (психолог и нутрициолог), который отвечает за правильное питание и здоровое похудение. При этом артистка балета признала, что многие по-прежнему скрывают свои проблемы и обманывают. Балерина напомнила о грустных случаях, когда отец и мать не замечали, что происходит с ребёнком, и всё заканчивалось летальным исходом. Хореограф подчеркнула, что в балетной среде распространены анорексия, булимия и дистрофия.
Почему Владимир Винокур отпустил 19-летнюю дочь в Турцию на три месяца и чем это обернулосьРодители с самого начала выстроили с дочерью отношения на взаимном доверии, давая ей достаточно самостоятельности. Поэтому, когда в 19 лет Анастасия внезапно собралась в Турцию — устраиваться аниматором, — Владимир Винокур и его супруга не стали чинить препятствий. Целых три месяца девушка без устали занималась с малышами, пропадая на работе с раннего утра до позднего вечера. В первой половине дня она ставила малышам незамысловатые цирковые номера и разучивала с ними гимнастические движения, а ближе к вечеру перевоплощалась в артистку зажигательных представлений у воды.
Анастасия поднималась над сценой в амплуа воздушной гимнастки, исполняя рискованные трюки на пятиметровой высоте и без какой-либо подстраховки. Вернувшись в Москву, балерина всерьёз увлеклась цирковым искусством — настолько, что начала заниматься с педагогами циркового училища индивидуально. Звёздная дочь упорно осваивала базовые навыки и даже успела выйти на сцену с авторскими постановками, лишний раз подтвердив многогранность своего таланта.
«Решила и решила»: почему Анастасия Винокур не стала предупреждать супруга о разводеЦелых шесть лет солистка Большого прожила в законном союзе с Григорием Матвеевичевым — продюсером, чьё имя в российском шоу-бизнесе хорошо известно. Почти сразу после торжественной церемонии на свет появился наследник — сын Фёдор. Однако посвящать себя исключительно материнству Анастасия не планировала и в декретном отпуске надолго не задержалась. Внешне всё выглядело безоблачно, но за этим фасадом семейного счастья скрывалась совсем иная реальность. В 2019 году Анастасия Винокур инициировала бракоразводный процесс втайне от супруга — он даже не подозревал о её намерениях. Поскольку заседание было открытым, скандальная новость мигом разлетелась. Григорий узнал, что его брак фактически расторгнут, накануне своего дня рождения не от жены, а из новостных таблоидов. Позднее сама Анастасия признавалась: решение далось ей с огромным трудом, однако иного пути она не находила.
«Не сошлись характерами... какое-то взаимное недопонимание, недосказанность», — заявила Винокур в интервью на YouTube-канале «Центральное телевидение».Говорить с супругом заранее не стала, поскольку не сомневалась: тот просто не воспримет слова о разводе всерьёз и никогда не поверит, что она действительно отважится на такое.
«Я его не обсуждала, потому что не люблю лишних разговоров. Решила и решила. Он всё равно бы меня не отговорил», — поделилась Винокур.Общественность встретила решение наследницы артистической династии шквалом критики и назвала поступок балерины бессердечным и безжалостным. В недавнем интервью на YouTube-канале бывшая супруга продюсера призналась, что сейчас они сохраняют уважительные отношения ради сына. Упомянула экс-солистка Большого и об отношениях дедушки и внука.
«Владимир Винокур души не чает в маленьком Фёдоре, вместе с мальчиком проводит много времени», — рассказала дочь юмориста.По словам Анастасии, несмотря на сложные жизненные испытания, она продолжает двигаться вперёд, воспитывая сына и находя новые пути самореализации вне Большого театра.