05 июля 2026, 15:20

Евгения Лоза (Фото: Instagram*@loza_jenya)

Евгения Лоза — актриса, которую зрители знают по ролям в сериалах «Герой нашего времени», «Закрытая школа», «Восток-Запад», 6 июля отмечает свой 42-й день рождения. Эта заслуженная «королева сериалов» прошла долгий путь от самодеятельности в шахтёрском городке до статуса одной из самых востребованных актрис, при этом так и не получив актёрского диплома. Её карьера складывалась блестяще, но личная жизнь оказалась полна драм, слухов и болезненных расставаний. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Евгении Лозы Работа в кино Личная жизнь Как сейчас живет Лоза

Биография Евгении Лозы

Работа в кино

Евгения Лоза (Фото: Telegram @Loza_Evgeniya)

Личная жизнь

Евгения Лоза (Фото: Telegram @Loza_Evgeniya)

Евгения Лоза и Антон Батырев (Фото: скриншот т/с «На качелях судьбы»)

«Развод был тяжелым. Мне кажется, что он таковой для всех и всегда. Нельзя сказать, что мы просто взяли и развелись внезапно. Тут был целый ряд причин. Сейчас с Антоном я не общаюсь», — признавалась Евгения в соцсетях.

«Для меня изначально ребенок — это в первую очередь плод любви двух людей, понимающих и чувствующих друг друга. Просто родить его для себя, на мой взгляд, не совсем правильно. Я не эгоистка, не хочу, чтобы ребенок жил в неполной семье», — цитирует актрису издание Еg.ru.

Как сейчас живет Лоза

«Думаю, своего будущего мужа я ещё не встретила. А может, встретила, но пока не в курсе», — рассуждает она в сети.