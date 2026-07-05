Ультиматум Райкина, 9 месяцев брака с Батыревым и слухи о романе с Жидковым: как сложилась жизнь «лермонтовской барышни» Евгении Лозы?
Евгения Лоза — актриса, которую зрители знают по ролям в сериалах «Герой нашего времени», «Закрытая школа», «Восток-Запад», 6 июля отмечает свой 42-й день рождения. Эта заслуженная «королева сериалов» прошла долгий путь от самодеятельности в шахтёрском городке до статуса одной из самых востребованных актрис, при этом так и не получив актёрского диплома. Её карьера складывалась блестяще, но личная жизнь оказалась полна драм, слухов и болезненных расставаний. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Евгении ЛозыБудушая актрисв появилась на свет 6 июля 1984 года в городе Антрацит Луганской области. Родители-инженеры и представить не могли, что их дочь выберет творческую стезю. С детства Женя удивляла окружающих разносторонними талантами. Помимо успехов в художественной гимнастике, она освоила игру на деревянных ложках, блистала в школьных постановках и даже получала первые актёрские гонорары в местной театральной студии.
В подростковом возрасте жизнь семьи Лоза круто изменилась. В 1999 году они перебрались в Москву, где глава семейства получил выгодное предложение по работе. Столица открыла перед одарённой девушкой новые возможности: окончив школу, она, вопреки родительским ожиданиям, твёрдо решила посвятить себя актёрской профессии.
В 2001 году Евгения с блеском прошла отбор сразу в два легендарных театральных вуза: Школу-студию МХАТ (на курс к самому Константину Райкину) и ВГИК. Послушав совета мастера, выбрала МХАТ, но студенческая жизнь быстро омрачилась конфликтом. Уже на первом курсе начинающая актриса, нарушая строгие правила института и начала сниматься в кино.
Её кинодебют состоялся в 2002 году в популярном сериале «Марш Турецкого», где Лоза получила небольшую роль. Однако настоящим прорывом стала драматическая роль девушки-инвалида в «Каменской-3», после которой на неё обратили внимание ведущие режиссёры. Когда Райкин узнал о съёмочной деятельности студентки, он поставил жёсткий ультиматум: либо театральное образование, либо кинокарьера. После мучительных раздумий Евгения сделала выбор в пользу кинематографа, навсегда покинув стены вуза.
Работа в киноПосле ухода из МХАТа Лоза быстро стала востребованной актрисой. Первая популярность ее настигла после роли княжны Мери в сериале «Герой нашего времени», за которую её прозвали «лермонтовской барышней». Затем она закрепила свой успех в картинах «Закрытая школа» и «Восток-Запад». Сейчас фильмография Евгении Лозы насчитывает более 80 работ, в том числе в картинах «След саламандры», «Варенье из сакуры», «Вчера. Сегодня. Навсегда», «Пиковая дама: Черный обряд» и «Пианистка», где она сыграла главные роли.
Параллельно с киносъемками Лоза появлялась в музыкальных клипах. Она снялась в видео Владимира Назарова «Ретро-трамвай» (2002), группы «Звери» («Я с тобой», 2008), а в 2011 году выпустила собственный клип «Адреналин».
Личная жизньАктриса Евгения Лоза всегда тщательно оберегала свою личную жизнь от посторонних глаз, но некоторые моменты её биографии стали достоянием общественности. В начале карьеры ей приписывали роман с футболистом Маратом Измайловым, который сама актриса категорически опровергла, объяснив это случайной встречей на вечеринке. Позже ходили слухи о её отношениях с коллегами по съёмочной площадке — Иваном Жидковым и Игорем Томилиным, но ни один из этих слухов не получил подтверждения.
Настоящей неожиданностью для поклонников стал её брак с актёром Антоном Батыревым в 2019 году. Их знакомство произошло на съёмочной площадке мелодрамы «На качелях судьбы», где между коллегами вспыхнули романтические чувства. Казалось, перед нами идеальная актёрская пара, но их союз распался через 9 месяцев.
Официально причина развода не называлась, но в редких интервью оба артиста намекали на серьёзные разногласия. В кулуарах же ходили разные версии: кто-то винил в разрыве ревнивый характер Батырева, другие утверждали, что Лоза не готова была жертвовать карьерой ради семьи. Истинные мотивы так и остались за кадром.
«Развод был тяжелым. Мне кажется, что он таковой для всех и всегда. Нельзя сказать, что мы просто взяли и развелись внезапно. Тут был целый ряд причин. Сейчас с Антоном я не общаюсь», — признавалась Евгения в соцсетях.После болезненного развода судьбы бывших супругов сложились по-разному. В то время как Батырев уже через месяц появился на светских мероприятиях с новой спутницей, Лоза выбрала иной путь и полностью погрузилась в профессию. Сейчас актриса сознательно остается вне серьезных отношений, хотя в откровенных беседах с журналистами признается, что мечта о крепкой семье и детях для нее по-прежнему актуальна.
«Для меня изначально ребенок — это в первую очередь плод любви двух людей, понимающих и чувствующих друг друга. Просто родить его для себя, на мой взгляд, не совсем правильно. Я не эгоистка, не хочу, чтобы ребенок жил в неполной семье», — цитирует актрису издание Еg.ru.
Как сейчас живет ЛозаСегодня Евгения Лоза живёт в центре Москвы, играет в антрепризе и продолжает активно сниматься в кино. В 2025 году с ее участием вышли сериалы «Отчаянные меры» и «Садовник». Уже в 2026 году Лоза появилась в фильме «Твоё сердце будет разбито». В настоящее время в производстве находятся проекты «Овчарка. Второй сезон», «Райский уголок» и «Стюардесса».
Актриса также осваивает новые площадки: завела аккаунт в TikTok, где делится забавными видео со съёмок и репетиций с коллегами — Артёмом Карасёвым, Кириллом Дыцевичем и Иваном Жидковым. Сама Лоза смотрит в будущее с философским спокойствием.
«Думаю, своего будущего мужа я ещё не встретила. А может, встретила, но пока не в курсе», — рассуждает она в сети.Пока же все свои силы и эмоции актриса вкладывает в профессию. Каждая новая роль становится для неё возможностью творческой реализации, а зрители продолжают восхищаться её талантом, с нетерпением ожидая новых работ.