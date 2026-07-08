Развод после 40 лет брака и резкие перемены во внешности: с кем теперь бывший муж Надежды Кадышевой и что он не может простить сыну?

08 июля 2026, 11:53

Надежда Кадышева с супругом (Фото: РИА Новости/Сергей Величинский)

Распад многолетнего брака Надежды Кадышевой и Александра Костюка повлекло за собой не только перемены в личной жизни артистов, но и серьёзные изменения внутри ансамбля «Золотое кольцо». Смена руководства в Национальном театре народной музыки, переход управления к сыну пары и заметные перемены в сценическом образе певицы вызвали широкий резонанс. Что остаётся за рамками официальных заявлений и как сегодня устроена жизнь солистки одного из самых известных фолк-коллективов страны — в материале «Радио 1».





Содержание Что происходит за кулисами «Золотого кольца» В какой семье росла Кадышева Что скрывалось за хитами Кто теперь управляет «Золотым кольцом»

Что происходит за кулисами «Золотого кольца»



Надежда Кадышева с супругом (Фото: Инстаграм* @kadyshevanadezda)

В какой семье росла Кадышева

Собирал стадионы в России, а в США мыл туалеты, пока дочь терпела травлю в школе: как выживает фронтмен «Ногу свело!» за океаном Максим Покровский**

Что скрывалось за хитами



Надежда Кадышева с супругом (Фото: Инстаграм* @kadyshevanadezda)

Кто теперь управляет «Золотым кольцом»