Развод после 40 лет брака и резкие перемены во внешности: с кем теперь бывший муж Надежды Кадышевой и что он не может простить сыну?
Распад многолетнего брака Надежды Кадышевой и Александра Костюка повлекло за собой не только перемены в личной жизни артистов, но и серьёзные изменения внутри ансамбля «Золотое кольцо». Смена руководства в Национальном театре народной музыки, переход управления к сыну пары и заметные перемены в сценическом образе певицы вызвали широкий резонанс. Что остаётся за рамками официальных заявлений и как сегодня устроена жизнь солистки одного из самых известных фолк-коллективов страны — в материале «Радио 1».
Что происходит за кулисами «Золотого кольца»Надежда Кадышева давно стала для публики воплощением таланта и народной души. За сценическим образом фолк-певицы и успехом «Золотого кольца» скрываются непростая личная жизнь и внутренние конфликты. Распад брака с Александром Костюком вызвал не только общественный резонанс, но и серьёзные перестановки в коллективе. В кулуарах шоу-бизнеса активно обсуждают, что развод стал не просто концом семьи. Якобы это лишь важный поворот в судьбе крупного творческого проекта, где замешаны серьёзные финансовые интересы. Кроме того, в прессе и социальных сетях всё чаще поднимают тему внешности звезды. Поклонники обсуждают возможные пластические операции и попытки артистки изменить свой облик. Фанаты искренне пытаются понять, какие скрытые мотивы стоят за этими метаморфозами.
В какой семье росла КадышеваБудущая звезда родилась в крошечной деревне Горки, затерянной в татарской глубинке, в бедной семье, где росло четверо детей. Отцу приходилось невероятно тяжело — мужчина трудился на железной дороге, а родительница всецело посвятила себя дому. Денег не хватало даже на самые базовые нужды.
Когда девочке исполнилось десять лет, случилось непоправимое — ушла из жизни мама. После ранней смерти кормилицы и появления в доме строгой мачехи девочка вместе с одной из сестёр оказалась в интернате. Именно вдали от дома она закалила свой непростой характер и нашла утешение в музыке, искренне веря, что творческий путь станет единственным шансом вырваться из тяжёлых жизненных условий. После школы Надежда уехала в Подмосковье и устроилась на фабрику. Работа была изматывающей.
Собирал стадионы в России, а в США мыл туалеты, пока дочь терпела травлю в школе: как выживает фронтмен «Ногу свело!» за океаном Максим Покровский**
Однако провинциалка не переставала мечтать о сцене. Вскоре семью постиг новый страшный удар. Умер отец, и Надежда осталась совершенно одна, но она не сдалась. Девушка решилась на переезд в столицу, чтобы посвятить себя музыке. Путь к профессии оказался тернистым. С первой попытки поступить в музыкальное училище не вышло. Комиссия не разглядела таланта в скромной сельчанке. Но Надежда не отступила. Будущая звезда прошла подготовительные курсы, усердно занималась и через год успешно поступила. Следующим важным этапом стал Институт имени Гнесиных. Именно там произошла знаковая встреча. Надежда познакомилась с Александром Костюком — амбициозным музыкантом, который сразу разглядел в ней настоящую искру. Вскоре молодые люди стали не только парой, но и неразлучными творческими партнёрами.
Что скрывалось за хитамиАнсамбль «Золотое кольцо» был создан в 1988 году супругами Надеждой Кадышевой и Александром Костюком. Муж взял на себя все организационные вопросы: выстраивал работу коллектива так, чтобы добиться коммерческого успеха. Надежда же стала душой и главным голосом проекта. Первое турне коллектива началось в 1991 году в США, затем гастроли прошли в Японии и странах Европы. В 1993 году ансамбль подписал контракт со студией «Союз». Дебютный альбом «Виновата ли я...» и второй альбом «Течёт ручей» стали бестселлерами, а песни получили всенародную любовь. Пластинки расходились гигантскими тиражами, а благосостояние семьи стремительно росло. К концу 90-х годов Надежда получила звание народной артистки. А «Золотое кольцо» превратилось в главный бренд народной эстрады. В 2005 году в Москве открылся Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо». Со стороны их союз казался идеальной историей успеха. Публике демонстрировали роскошный театр, элитную недвижимость и образ крепкой семьи. Долгое время эта иллюзия казалась абсолютной правдой. Однако со временем в медиапространстве поползли слухи: за процветающим бизнесом скрывались холодный расчёт и напряжённые отношения, где финансовые интересы полностью вытеснили личные чувства.
Кто теперь управляет «Золотым кольцом»Развод певицы с музыкантом действительно перерос в масштабный бизнес-конфликт, в котором их сын Григорий встал на сторону матери. Семейный дуэт распался в 2024 году после 40 лет совместной жизни. В центре конфликта оказался Национальный театр народной музыки и песни, который пара строила вместе.
Развод сопровождался не только разделом имущества, но и реструктуризацией руководства театра. В июне 2024 года Александр Костюк лишился должности директора, а новым руководителем назначили его сына Григория. Это назначение вызвало бурное обсуждение в соцсетях и, по мнению наблюдателей, спровоцировало конфликт между отцом и сыном. На фоне этих тяжёлых перемен певица действительно изменила имидж и внешность. Исполнительница «Течёт ручей» начала носить тёмные, закрытые наряды и сменила причёску. Поклонники связывают это с желанием начать жизнь с чистого листа и справиться со стрессом. Сама артистка предпочитает не давать лишних комментариев, но в своём обращении к поклонникам в апреле 2025 года назвала происходящее «тяжёлой жизненной ситуацией» и пообещала вернуться к творчеству, когда справится с личными делами. После развода Александр Костюк полностью ушёл из публичного поля. Надежда Кадышева, напротив, продолжает давать концерты и собирать полные залы, обновив репертуар и сделав аранжировки более современными. Сегодня звезда народной сцены активно ведёт соцсети и выступает вместе с сыном Григорием, с которым они теперь представляют собой единую творческую команду.