Развод с младенцем на руках, слухи о романе с Егором Кридом и шокирующее признание об изнасиловании: как певица Наzима покорила Москву?
Певица Наzима 21 октября отмечает свой 36-й день рождения. Для поклонников российского шоу-бизнеса она в первую очередь запомнилась как яркая участница нашумевшего проекта «Песни» на ТНТ, где её наставником стал сам Тимати. Однако за глянцевой картинкой успеха скрывается непростая история женщины, которая прошла через развод, общественное порицание на родине и череду громких медийных скандалов. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография певицы НаzимыНазима Джанибекова родилась 21 октября 1990 года в городе Шымкент на юге Казахстана. О её детстве и юности известно не так много, однако сама певица неоднократно признавалась, что с ранних лет мечтала о сцене и была вынуждена пробиваться через тернии самостоятельно. Первым серьезным шагом на пути к славе стало участие в казахстанской версии «Фабрики звезд» в 2011 году, где девушка дошла до финала, но не смогла одержать победу. Этот опыт, хоть и не принес ей большой известности, стал важным шагом на пути к успеху и дал необходимую закалку. Позже она пыталась построить карьеру в составе женского трио Altyn Girls, но, по её собственным словам, в коллективе царила нездоровая атмосфера, и проект пришлось оставить.
Настоящий прорыв случился в 2018 году, когда Назима отправила заявку на кастинг музыкального шоу «Песни» на ТНТ. Её дебютное выступление с песней Jah Khalib «Мамасита» произвело фурор и набрало миллионы просмотров в сети. Харизма и вокальные данные уроженки Шымкента покорили не только зрителей, но и членов жюри, в частности Тимати, который впоследствии взял её под своё крыло и пригласил в Black Star. С этого момента началась её новая жизнь в российском шоу-бизнесе, полная не только триумфов, но и жесткой критики.
Личная жизнь НаzимыЛичная жизнь Наzимы всегда была предметом пристального внимания публики. Ещё до прихода в Black Star певица успела побывать замужем. Брак продлился недолго: узнав о беременности, она вышла замуж, однако после рождения дочери Амелии отношения с супругом разладились, и пара приняла решение развестись, когда малышке было всего несколько месяцев. В своих интервью артистка не скрывает, что бывший муж практически не участвует в жизни дочери, ограничиваясь лишь выплатой алиментов.
После развода и всплеска популярности вокруг певицы начали виться многочисленные слухи о романах с коллегами по цеху. Самым громким и обсуждаемым стал слух о её связи с Егором Кридом, который на тот момент также был артистом Black Star. Поклонники находили множество подтверждений в их совместных фотографиях и видео, однако сама Назима категорически опровергала домыслы, настаивая на исключительно дружеских и рабочих отношениях.
Позже ей приписывали роман с Мишей Марвиным, который даже якобы собирался ехать в Казахстан знакомиться с её родителями, но и эти слухи не получили официального подтверждения, оставшись лишь частью медийного шума вокруг её имени. На сегодняшний день певица предпочитает не афишировать свою личную жизнь, хотя и признавалась, что её сердце занято, но избранник далек от мира шоу-бизнеса.
Громкие скандалы и откровения певицыСкандальная хроника вокруг Наzимы началась практически сразу после её появления на российском телевидении. Одним из первых и самых резонансных стал скандал, связанный с её откровенными сценическими нарядами. Выступления в коротких шортах и провокационные танцы вызвали волну возмущения в консервативном казахстанском обществе. Пользователи соцсетей писали, что она «позорит нацию», а её поведение называли «деградацией». Наzима отреагировала на критику с достоинством, заявив, что это всего лишь сценический образ, к которому она была готова.
Не менее громким стал инцидент с её выступлением в Грозном. На концерте в честь Дня города Наzима появилась в закрытом платье в пол и платке, что резко контрастировало с её обычным дерзким имиджем. Это вызвало недоумение у казахстанской публики, на что певица пояснила, что такой дресс-код является обязательным условием для всех артисток, выступающих в Чечне.
Помимо этого, в прессе обсуждался конфликт с другой участницей «Песен» — рэпершей Say Mo, которая в своём треке позволила себе выпады в адрес Назимы, а также обвинения в плагиате бита песни Missy Elliott «She's A Bitch» в совместном треке с Тимати «2000».
«Ты не можешь ничего сама — ты же манекен. Если бы не я, тебя забыли бы динамики... Я не слабое звено, там кому-то в 30 лет предложили, как и мне, просто в свои 20 лет мой ответ был "нет"», — пела Say Mo.Самым шокирующим личным откровением Наzимы было заявление о попытке изнасилования, которой она подверглась в 17 лет в поезде. Певица рассказала, что проводник пытался приставать к ней, но она смогла дать отпор и сбежать.
«Девочки, не нужно молчать об этом. Нужно давать сразу отпор, позвать людей, кричать, да что угодно. Не молчите, не глотайте это унижение! (...) Парни, мужчины, уважайте чужих дочерей, сестер, матерей, поставьте на место свою сестренку и поймете, что это не так прикольно», — делилась певица у себя на странице в соцсети.Это признание стало важным шагом в поддержку других жертв домогательств.
Новые проекты Наzимы и жизнь вне сценыСегодня Наzима продолжает активно работать в музыкальной индустрии, хотя её сотрудничество с Black Star и было окончено в 2019 году. Несмотря на это, она продолжила выпускать новые треки и выступать на российской сцене. В одном из своих обращений к поклонникам по случаю 35-летия певица отметила, что перестала считать годы после 25 лет и относится к возрасту философски:
«Многих удивил мой возраст. Так вот, для меня это лишь цифры».Сейчас Наzима живет и работает в Москве, продолжая гастролировать по России и странам СНГ. Она активно ведет социальные сети, делясь с поклонниками не только творческими планами, но и личными переживаниями. Несмотря на все пережитые скандалы и драмы, певица не собирается сдаваться и утверждает, что главное для неё — это семья и возможность заниматься любимым делом.