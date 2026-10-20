20 октября 2026, 12:12

Певица Наzима (Фото: Instagram* @13nazima)

Певица Наzима 21 октября отмечает свой 36-й день рождения. Для поклонников российского шоу-бизнеса она в первую очередь запомнилась как яркая участница нашумевшего проекта «Песни» на ТНТ, где её наставником стал сам Тимати. Однако за глянцевой картинкой успеха скрывается непростая история женщины, которая прошла через развод, общественное порицание на родине и череду громких медийных скандалов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография певицы Наzимы Личная жизнь Наzимы Громкие скандалы и откровения певицы Новые проекты Наzимы и жизнь вне сцены



Биография певицы Наzимы

Певица Наzима (Фото: Instagram* @13nazima)

Личная жизнь Наzимы

Певица Наzима с дочерью (Фото: Instagram* @13nazima)

Громкие скандалы и откровения певицы

Певица Наzима (Фото: скриншот клипа на песню «Отпускаю»)

«Ты не можешь ничего сама — ты же манекен. Если бы не я, тебя забыли бы динамики... Я не слабое звено, там кому-то в 30 лет предложили, как и мне, просто в свои 20 лет мой ответ был "нет"», — пела Say Mo.

«Девочки, не нужно молчать об этом. Нужно давать сразу отпор, позвать людей, кричать, да что угодно. Не молчите, не глотайте это унижение! (...) Парни, мужчины, уважайте чужих дочерей, сестер, матерей, поставьте на место свою сестренку и поймете, что это не так прикольно», — делилась певица у себя на странице в соцсети.

Новые проекты Наzимы и жизнь вне сцены

Певица Наzима (Фото: Instagram* @13nazima)

«Многих удивил мой возраст. Так вот, для меня это лишь цифры».