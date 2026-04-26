«Я с тобой нищенствовать никуда не поеду»: рождение сына в разлуке и скандальное ДНК с бэк-вокалисткой. Тайны личной жизни Стаса Михайлова
Стас Михайлов для мира шоу-бизнеса — фигура уникальная. Он не побеждал на «Евровидении» и не собирал «Олимпийские» стадионы в 90-е, но его песни «Все для тебя», «Берега мечты» и «Без тебя» стали саундтреками к судьбам миллионов женщин. 27 апреля артист отметит свой 57-й день рождения. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
На пути к славеРодился Стас Михайлов 27 апреля 1969 года в городе Сочи в семье лётчика и медсестры. Стас рос творческим ребенком, играл на гитаре и сам сочинял песни, однако мечтал пойти по стопам отца.
После окончания школы Михайлов поступил в Минское лётное училище. Однако через семь месяцев он оставил учёбу и был призван в армию. В Ростове-на-Дону он служил водителем в штабе ВВС Северо-Кавказского военного округа.
После службы Стас некоторое время обучался в Тамбовском институте культуры, но, не завершив обучение, вернулся в родной Сочи. Там он начал работать в различных сферах: занимался торговлей, сотрудничал со звукозаписывающей студией и выступал в ресторанах города.
В 1992 году будущий любимец публики перебрался из Сочи в Москву. В столице он зарабатывал на жизнь распространением видеокассет, но и про творчество не забывал, пел вечерами для посетителей ресторана. В том же году артистом была написана песня «Свеча» и представлена небольшой публике, которой понравилось творение исполнителя.
В записи песня появится только спустя несколько лет. В 1997 году Михайлов выпустит свой дебютный альбом «Свеча», но большой популярности он не получит. Звезда Стаса Михайлова зажжется мгновенно в 2004 году после попадания песни «Без тебя» в эфир «Радио Шансон». Вскоре артист начнет давать сольные концерты, получит премии артист «Артист года» и «Золотой граммофон», в 2011 году звание заслуженного артиста России.
Личная жизнь
Стас Михайлов был дважды официально женат. Первую свою супругу, Инну Горб, он встретит в родном городе Сочи. Пара после длительных отношений расписалась в 1996 году, за свадьбой последовало венчание. Супруга долгое время поддерживала музыкальные начинания мужа и даже помогала ему писать песни.
Надлом в отношениях произошел после переезда в Москву. Пара жила, мягко говоря, не в самых комфортных условиях, Стас постоянно работал, а Инна забеременела. Девушка приняла решение вынашивать ребенка в привычной и родной обстановке города Сочи и оставила музыканта в столице.
В 2001 году у пары родился сын Никита, но время, проведенное порознь, сделало свое дело. Инна отказалась перебираться в Москву, и брак распался в 2003 году.
«Я с тобой нищенствовать никуда не поеду. Здесь я Инна Ивановна, а там буду никто», — рассказывал артист о словах супруги про переезд.Знаменитая песня «Ну вот и всё» написана после этого тяжелого расставания.
Следующей избранницей артиста стала молодая бэк-вокалистка Наталья Зотова. Девушка являлась двоюродной сестрой певицы Валерии и тогда выступала вместе с Михайловым на концертах. Роман был стремительный и очень короткий. Но девушка успела забеременеть от артиста. Михайлов сразу заявил о нежелании иметь второго ребенка и поставил под вопрос свое отцовство, обвинив девушку в связях с другими мужчинами.
По итогу Наталья в 2005 году родила дочку Дарью одна, и только спустя годы певец, после установления отцовства, признал дочь. С тех пор артист старается быть рядом с дочерью, поддерживает её и помогает строить её будущее. Квартира, которую он ей подарил, стала не просто подарком, а символом его заботы, гордости и любви.
Второй официальной супругой Стаса Михайлова стала бывшая жена футболиста Андрея Канчельскиса Инна. Артиста не смутило наличие у его избранницы двоих детей от предыдущего брака, он принял их как своих.
В 2009 году у пары появилась общая дочка Иванна, а еще через три года Стас и Инна стали мужем и женой. Вскоре на свет появилась еще одна дочка музыканта, Мария. Пара до сих пор живет в счастливом браке.
Как сейчас живет МихайловСегодняшний Стас Михайлов разительно отличается от усатого мужчины с гитарой образца 2005 года. Артист кардинально сменил имидж: он похудел на 15 килограммов, убрал мешки под глазами и обзавелся шевелюрой. Поклонники и врачи в один голос говорят о пластических операциях и пересадке волос. Не отстает от мужа и Инна, которая также меняет свою внешность до неузнаваемости.
Живет артист на широкую ногу. Он продолжает гастролировать, собирая многотысячные залы, где, как ни странно, стало появляться все больше мужчин.
«Зал вовсе не был икебаной из барышень бальзаковского возраста. Мужиков было ничуть не меньше, они вскакивали с мест», — описывал концерт Михайлова в 2025 году журналист «Аргументов и Фактов».
В творчестве он не сбавляет оборотов. В марте 2026 года вышел его новый сингл «Счастье не плачет», а сам Стас активно делает дуэты с молодыми исполнительницами Seville (экс-солистка «Artik & Asti»), Ани Лорак и Люсей Чеботиной.
«Я делаю коллаборацию с человеком, который разделяет мою точку зрения», — цитирует Михайлова ТАСС.Занял певец и твердую гражданскую позицию. На фоне последних событий он заявил, что больше не поедет в Европу.
«Я не езжу в Европу. Ехать нужно туда, где тебя ждут. Придет время, попросят сами. Еще будут просить русских, чтобы приезжали к ним», — приводит его слова Пятый канал.