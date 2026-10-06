06 октября 2026, 11:40

Марьяна Ро (Фото: Instagram* /maryanaro)

Российский видеоблогер, певица и актриса Марьяна Ро 7 октября отмечает свой 27 день рождения. Девочка с разноцветными волосами, которая рассказывала о жизни в Японии так, будто читала сказку на ночь миллионам, спустя годы стала одной из первых звёзд русскоязычного YouTube, певицей и актрисой. Но за образом милой девушки скрывалась история, которая в 2025 году взорвала интернет-пространство: обвинения в насилии, наркотическая зависимость в подростковом возрасте и публичная война с бывшим возлюбленным. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марьяны Ро Личная жизнь как реалити-шоу Скандал, который перевернул всё Как сейчас живет Марьяна Ро



Биография Марьяны Ро

Марьяна Ро (Фото: Instagram* /maryanaro)

Личная жизнь как реалити-шоу

Иван Дремин** и Марьяна Ро (Фото: Instagram* /maryanaro)

Скандал, который перевернул всё

«В реальности на Хоккайдо возраст согласия — 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было», — написала она.

«Для меня как женщины это особенно тяжело, потому что я мечтала о детях и думала, что никогда не смогу их иметь. Но я смогла пройти этот путь и сейчас спокойно могу об этом говорить», — делилась Ро.

Марьяна Ро (Фото: Instagram* /maryanaro)

Как сейчас живет Марьяна Ро

Марьяна Ро (Фото: Instagram* /maryanaro)

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.



**Физлицо, признанное в России иноагентом.

***Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.