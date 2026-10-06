Заявления о насилии в 14 лет, зависимость от наркотиков и откровенные фото для Maxim: куда пропала блогер Марьяна Ро?
Российский видеоблогер, певица и актриса Марьяна Ро 7 октября отмечает свой 27 день рождения. Девочка с разноцветными волосами, которая рассказывала о жизни в Японии так, будто читала сказку на ночь миллионам, спустя годы стала одной из первых звёзд русскоязычного YouTube, певицей и актрисой. Но за образом милой девушки скрывалась история, которая в 2025 году взорвала интернет-пространство: обвинения в насилии, наркотическая зависимость в подростковом возрасте и публичная война с бывшим возлюбленным. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Марьяны РоНастоящее имя Марьяны Ро — Марьяна Викторовна Рожкова, родилась она 7 октября 1999 года в Южно-Сахалинске. Когда Марьяне было девять лет, её семья: родители-предприниматели, старший брат Мирослав и младшая сестра Мареся перебралась в Японию, сначала в Саппоро, а затем в небольшой портовый город Отару на Хоккайдо. Девочка, которая в российской школе сталкивалась с травлей из-за достатка семьи, в новой стране нашла и убежище, и материал для будущих роликов. Японская школа, местная мода, аниме, цветные волосы — всё это сформировало тот самый узнаваемый образ, который позже привлёк миллионы подписчиков.
Канал на YouTube Марьяна завела в 2012 году, а регулярно снимать начала примерно с 2014-го. Контент был простым и честным: разговорные ролики, челленджи, обзоры косметики, рассказы о жизни в стране восходящего солнца. Уже к лету 2015 года число подписчиков превысило миллион, а через год — три. В 2015-м она получила премию «Видфест» в номинации «Лайк новичку», а её дуэт с Ивангаем был отмечен как «Самая милая пара российского YouTube».
В 2016-м Марьяна дебютировала в кино — в комедии «Взломать блогеров», где сыграла вымышленную версию самой себя. Позже была озвучка персонажа Ли Си в фильме «Джим Пуговка и машинист Лукас».
Музыкальная карьера началась с сингла «Идиоты» в 2015 году, а в 2019-м вышел дебютный альбом Princess, получивший сдержанно-положительные оценки критиков. Среди последующих релизов — мини-альбом «Малой» (2020) и сингл «Такая, как все» (2024).
Личная жизнь как реалити-шоуРоман с Иваном Рудским, известным как Ивангай, начался в середине 2010-х и стал, пожалуй, первым публичным «блогерским браком» Рунета. Пара жила вместе в Японии, Москве и США, их отношения транслировались на миллионную аудиторию. Расставание в декабре 2016 года сопровождалось слезами в прямом эфире, диссами и взаимными упрёками, которые не утихают до сих пор.
В 2017 году Марьяна начала встречаться с рэпером Face** (Иван Дремин**). Их отношения тоже были бурными и публичными: в 2020-м она стала называть его мужем, а в 2023-м подтвердила, что они официально женаты. В июле 2020 года Рожкова публично призналась в пансексуальности***, заявив, что привлекательность людей не зависит от их гендера.
Скандал, который перевернул всёВ сентябре 2025 года Марьяна Ро опубликовала в соцсети пост, который мгновенно разлетелся по всем медиа. Она заявила, что в 14 лет была принуждена к сексу Иваном Рудским, которому тогда было 18.
«В реальности на Хоккайдо возраст согласия — 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было», — написала она.Марьяна рассказала, что после этого осталась с Ивангаем из-за «травматической привязанности» — психологической реакции подростка на насилие. По её словам, у неё развилось отторжение близости, доходившее до истерик, а в 15 лет возникла зависимость от запрещенных веществ растительного происхождения. Она также призналась, что пережила суицидальные мысли после того, как Ивангай, по её версии, бросил её одну в квартире в Киеве без денег.
«Для меня как женщины это особенно тяжело, потому что я мечтала о детях и думала, что никогда не смогу их иметь. Но я смогла пройти этот путь и сейчас спокойно могу об этом говорить», — делилась Ро.Ответ Ивангая не заставил себя ждать. Он назвал обвинения ложью и заявил, что «согласие было всегда». Более того, Рудской описал Марьяну как агрессора: «Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину». Он также подчеркнул, что сам был несовершеннолетним на момент начала отношений, а в Японии возраст согласия тогда составлял 13 лет.
Спустя два дня Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи», в котором сравнил их историю с процессом Джонни Деппа и Эмбер Хёрд и заявил, что ложные обвинения «дискредитируют пострадавших от насилия». Отдельно он обратил внимание на противоречие: Марьяна говорила об отторжении близости, но вскоре после расставания снялась в полуобнажённой фотосессии для Maxim и завела страницу на OnlyFans.
Как сейчас живет Марьяна РоСегодня Марьяна Ро живёт в Лондоне. Она переехала туда после нескольких лет в Японии, куда вернулась в январе 2022-го. Публикаций стало заметно меньше: короткие апдейты в Telegram, фотографии из путешествий, редкие рассуждения о музыке и одежде. На основном YouTube-канале по-прежнему более 6,5 миллионов подписчиков, но новые ролики выходят с интервалом в месяцы.
Из музыкальных новостей — сингл «Уведомления», вышедший 5 июня 2026 года. Он не произвёл большого шума, но подтвердил: Марьяна не отказалась от творчества, просто перевела его в формат тихой, почти камерной самопрезентации.
В 2025 году она участвовала в шоу «Безымянка» — эпизод «Миф об идеальной жертве» вышел 15 октября 2025 года. В том же году регулярно появлялись её откровенные фотосессии, которые привлекали внимание таблоидов, но уже не вызывали того ажиотажа, что раньше.