Ребенок, развод и тайная свадьба: как Анастасия Уколова пережила личные драмы и почему все говорят об Антоне Филипенко?
Анастасия Уколова окончила Щепкинское училище почти десять лет назад. За это время актриса снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них — «Цыпленок жареный» и «Комбинация». Сегодня звезда счастлива в браке и растит сына Гошу. Однако к этому она пришла не сразу. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Анастасии УколовойАнастасия Уколова родилась 22 мая 1994 года в Пятигорске. С детства она тянулась к сцене. Будущая актриса училась в музыкальной школе по классу эстрадно-джазового вокала и несколько лет пела с джаз-бендом. В родном городе Настя вела праздники и выходила на сцену в школьных спектаклях. После школы Уколова собиралась развивать музыкальную карьеру. Она подала документы в ГИТИС и в Российскую академию музыки имени Гнесиных на направление эстрадно-джазового вокала. Однако вскоре девушка изменила решение и выбрала театральное училище имени М. С. Щепкина. Получив диплом, Анастасия начала работать в театре «Квартет И». Там она сыграла в постановке «В Бореньке чего-то нет», которая рассказывает о съемках кино. Первым крупным проектом Уколовой на экране стала мелодрама «Она сбила летчика». В этой картине актриса исполнила роль Ники Федоровой.
Первый бракСвоего первого супруга, Антона Зенковича, Анастасия Уколова встретила примерно через год после выпуска из Щепкинского училища. Знакомство произошло на съемках. Актриса тогда играла Снегурочку, а Антон работал оператором. Сначала между ними возникло теплое общение. Вскоре дружба сменилась романом. Уже через три месяца после первой встречи пара объявила о помолвке. А еще через год влюбленные сыграли свадьбу. Семейная жизнь оказалась недолгой. Союз распался спустя два года. При этом Анастасия и Антон сумели сохранить хорошие отношения.
Причины развода Анастасии УколовойИх союз изначально строился на крепкой дружбе, взаимопонимании и чувстве юмора, что создавало легкую и гармоничную атмосферу. Однако со временем плотные рабочие графики обоих супругов привели к тому, что они перестали видеться. Вместо привычных встреч и совместного времяпрепровождения их общение свелось к редким пересечениям на съемочных площадках и кратким моментам дома. Это эмоциональное напряжение стало серьезным испытанием для их брака. Тем не менее, расставание прошло в дружеской и необычной атмосфере. Вместо слез и драм пара решила отпраздновать развод: они нарядились, весело отметили этот день в ЗАГСе, снимая забавные видео, а затем завершили его ужином в ресторане.
Второй бракВ 2022 году стало известно, что Анастасия Уколова снова вышла замуж. Тогда же актриса сообщила о рождении сына. Мальчика назвали Гошей. Избранником звезды стал ее первая любовь, они знали друг друга еще с подростковых лет. Знаменитость и ее будущий муж учились в одной школе в Пятигорске. В юности у них уже был роман.
«У нас был первый поцелуй вместе, он мой первый парень», — рассказывала Уколова в интервью.
Возлюбленный был немного старше актрисы. Он раньше окончил школу и уехал учиться в Санкт-Петербург, но связь с Анастасией не потерял. На ее выпускной мужчина отправил девушке 101 розу. Этот жест стал для нее полной неожиданностью. Позже их дороги разошлись, потому что Уколова переехала в Москву и поступила учиться. У каждого началась своя жизнь. Однако через десять лет они встретились снова.
«В такие моменты кажется, что действительно кто-то наверху всё спланировал ещё тогда, заранее», — говорила актриса.
После новой встречи между ними снова вспыхнули чувства: роман развивался стремительно, и вскоре влюблённые оформили брак. 22 мая 2025 года артистка развелась. Причины расставания с мужем не афишировались. Известно, что Юрий Горовой сам подал иск.
Новый романВ начале 2026 года появились слухи о романе Анастасии Уколовой с Антоном Филипенко. Актеры играют в спектакле «Каренина». Позже они подтвердили отношения романтическими снимками из Таиланда, где отдыхали с друзьями. В апреле пара вышла в свет уже в Москве. Уколова и Филипенко посетили благотворительный вечер в кинотеатре «Художественный». Там они тепло общались с Аглаей Тарасовой — бывшей девушкой Антона и близкой подругой Анастасии.
Причины развода, откровенные снимки и новая избранница: чем удивил внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков после переезда в США?
Анастасия Уколова сейчасАнастасия Уколова продолжает активно работать. Весной 2026 года она вышла на сцену Театра эстрады в роли Анны Карениной. Вронского в этой громкой постановке сыграл ее новый избранник Антон Филипенко. Новые работы появились и в кино. Во второй части трагикомического альманаха Дарьи Мороз «Секс. До и после» Уколова снялась вместе с Григорием Верником. Они сыграли соседей, которые решили завести отношения без обязательств. Этот проект стал для Анастасии необычным опытом. В интервью она рассказывала, что на съемках произносила реплики, которые в обычной жизни никогда бы не сказала. Также звезда призналась, что не хотела бы, чтобы эти сцены увидели ее бабушка и отец.
2026 год принес ей и другие заметные роли. В драме «Джайв» о мире бальных танцев Уколова сыграла яркую танцовщицу латино. Эту роль ей предложил режиссер Данил Чащин, с которым она уже работала в «Карениной». Еще одной премьерой стало продолжение приключенческой истории «Сокровища гномов – 2. Пещера Али-Бабы». В этом фильме Анастасия снова вернулась к знакомому образу.