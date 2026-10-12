12 октября 2026, 13:00

Алексей Фаддеев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актеру, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Скиф», «Завод» и «Огниво», Алексею Фаддееву 13 октября исполняется 49 лет. Этот актёр прошёл путь от рязанского мальчишки, влюблённого в «Великолепную семёрку», до одного из самых брутальных артистов российского кино и мужа звезды Глафиры Тархановой. Его карьера — это более шестидесяти ролей, каскадёрские трюки и громкие откровения о сложном характере. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Алексея Фаддеева Карьера Алексея Фадеева Личная жизнь: история любви с Глафирой Тархановой Домашние роды Глафиры Тархановой Алексей Фаддеев сегодня



Детство и юность Алексея Фаддеева

Алексей Фаддеев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Карьера Алексея Фадеева

Личная жизнь: история любви с Глафирой Тархановой

Глафира Тарханова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Он меня просит после спектакля умываться. Говорит: "Пожалуйста, я даже тебя обнимать не буду, потому что пришла какая-то там тетя Мотя со сцены какой-то". Потому что иногда у меня боевой раскрас — я прихожу как будто с вечеринки или с дискотеки. Он даже пугается», — делилась Глафира в программе «Кино в деталях» на СТС.

Алексей Фаддеев (Фото: скриншот к/ф «Скиф»)

«У меня от природы взрывной характер, это я знаю, но научился сдерживаться».

«Конечно, я подкаблучник! И не скрываю этого. Многие крутые мужчины — подкаблучники».

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Домашние роды Глафиры Тархановой

Алексей Фаддеев сегодня

«Для меня Глаша — самая красивая и желанная. Конечно, в браке всё важно. Секс — часть супружеской жизни, он должен постоянно присутствовать. Благодаря этому у меня как раз пятеро детей и родились», — делился Фаддеев.