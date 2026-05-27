Достижения.рф

Ревнует Игоря Джабраилова и страдала от депрессии: биография и карьера звезды «Женского стендапа» Нади Джабраиловой. Как она пережила развод?

Надя Джабраилова (фото: Instagram* / electronadya)

Надежда Джабраилова, известная зрителям под фамилией бывшего супруга, — одна из самых узнаваемых участниц проекта «Женский стендап» на телеканале ТНТ. Артистка прославилась благодаря самоиронии, откровенным монологам о личной жизни и честным рассказам о браке с комиком Игорем Джабраиловым. Именно темы отношений, семейных кризисов и болезненного развода сделали многие ее выступления вирусными. Подробнее о биографии юмористки и личной жизни — в материале «Радио 1».



Биография Нади Джабраиловой: детство и семья

Будущая звезда стендапа Надежда Косых родилась 28 мая 1993 года в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Позже вся страна узнает ее уже как Надю Джабраилову. Отец девушки служил в МВД, а мать работала швеей. Семья жила небогато, поэтому родители постоянно экономили и старались распределять деньги максимально рационально.

Помимо Нади, родители воспитывали еще двух дочерей. В одном из постов артистка с иронией подписала семейную фотографию фразой: «Папа и его женщины». Со сцены юмористка не раз рассказывала, что отец мечтал о сыне и надеялся, что третьим ребенком наконец станет мальчик. Однако вновь родилась девочка, поэтому родители дали ей имя Надежда.

Надя Джабраилова (фото: Instagram* / electronadya)
Говоря о сестрах, артистка неоднократно подчеркивала: именно они стали для нее важнейшим жизненным ориентиром. Надя признавалась, что часто наблюдала за ошибками старших и делала выводы. Например, после того как одна из сестер ушла из школы после девятого класса и впоследствии пожалела о своем решении, будущая стендап-комик твердо решила окончить все одиннадцать классов.

Сегодня сестры остаются для Нади главной поддержкой. По словам артистки, она всегда знает: в трудный момент близкие люди примут ее без осуждения и помогут справиться с любыми проблемами.

Чем увлекалась Надя Джабраилова до стендапа

С детства Надежда старалась пробовать себя в самых разных занятиях. Если в районе появлялся новый кружок, девочка обязательно туда записывалась. Она посещала танцы, ходила на хор, некоторое время играла на трещотке. Уже в старших классах Надя серьезно увлеклась волейболом.

Экс-солистка «Демо» Саша Зверева показала лицо без фильтров и ботокса в 45 лет
Экс-солистка «Демо» Саша Зверева показала лицо без фильтров и ботокса в 45 лет

После школы Джабраилова поступила в Челябинский педагогический университет. В возрасте 22 лет она получила диплом учителя английского и французского языков. Именно во время учебы будущая артистка впервые всерьез заинтересовалась юмором и стала выступать в составе местной команды КВН.

По воспоминаниям знакомых, Надежда всегда отличалась самоиронией, эмоциональностью и умением смешно рассказывать бытовые истории. Позже именно эти качества станут основой ее сценического образа.

Знакомство Нади и Игоря Джабраиловых

Огромное влияние на карьеру Нади оказало знакомство с будущим супругом Игорем Джабраиловым. Молодые люди начали встречаться еще в студенческие годы. Их отношения развивались постепенно и выглядели очень крепкими.
В 2015 году Надежда вслед за возлюбленным переехала из Челябинска в Москву.

Игорь решил строить карьеру в юмористической индустрии, а Надя устроилась работать в деканат МГУ. Несмотря на стабильную работу, девушку все сильнее тянуло в комедийную среду, где вращался ее избранник. Тогда Джабраилова начала тайно писать собственные монологи для стендап-выступлений. Позже она все-таки решилась показать тексты Игорю. Комик отметил, что у Нади действительно есть талант и ей необходимо попробовать себя на сцене.

Надя Джабраилова (фото: Instagram* / electronadya)
При этом Джабраилова неоднократно подчеркивала: вопреки распространенным слухам, муж никогда не писал за нее шутки. По словам артистки, он лишь помогал ей дорабатывать темы, обсуждать материал и искать более точные формулировки.

Как Надя Джабраилова попала в «Женский стендап»

Одно из первых выступлений Нади увидела Ирина Мягкова. Именно она посоветовала начинающей артистке отправиться на стендап-фестиваль, который фактически служил кастингом в шоу «Открытый микрофон». Вскоре Джабраилова появилась в проекте ТНТ и сумела дойти до этапа дуэлей. После этого о ней заговорили как о новой перспективной участнице стендап-сцены.

Позже Ирина Мягкова пригласила Надю в проект «Женский стендап», стартовавший на телеканале ТНТ в 2020 году. Продюсером шоу выступил Игорь Джабраилов. В том же году Надежда вместе с Зоей Яровицыной появилась в программе «Где логика?».

Осенью 2021 года артистка приняла участие в большом концерте резиденток «Женского стендапа» в Vegas City Hall. Вместе с ней на сцену вышли Ирина Мягкова, Варвара Щербакова, Сауле Юсупова, Мария Маркова и другие популярные комики проекта.

Надя Джабраилова (фото: Instagram* / electronadya)
Позже Джабраилова продолжила активно участвовать в новых сезонах шоу и быстро закрепилась в числе главных звезд женского стендапа в России.

Брак Нади и Игоря Джабраиловых

Летом 2017 года Надежда официально вышла замуж за Игоря Джабраилова — участника шоу Comedy Баттл и одного из авторов юмористических проектов ТНТ. Истории о семейной жизни быстро заняли центральное место в ее стендап-монологах.

Артистка рассказывала, что отношения с Игорем стали для нее по-настоящему серьезными. По словам Нади, юморист долго добивался ее внимания и оставался единственным мужчиной в ее жизни.

«Вообще, считаю, что секс переоценен как мероприятие. Возможно, у меня не так много опыта, и есть те, кто занимается им невероятно. Но у меня за всю жизнь был один половой партнер. Со мной явно что-то не так. Потому что для меня секс — это не про физиологию, а про эмоциональное состояние», — говорила она.

Почему Надя и Игорь Джабраиловы развелись

О разводе пары стало известно в начале 2022 года. Надежда публично рассказала о расставании прямо во время съемок «Женского стендапа». Позже Игорь признавался, что лично контролировал монтаж выпуска и принципиально не стал вырезать ее откровенный монолог, считая, что она имеет право на собственное мнение.

Надя и Игорь Джабраиловы вместе с Рустамом Рептилоидом (фото: Instagram* / electronadya)
После расставания артистка честно рассказывала о тяжелом эмоциональном состоянии. По словам Нади, в какой-то момент она столкнулась с серьезным выгоранием и депрессивным состоянием. Комик объясняла, что постепенно ушла в собственные переживания, стала замкнутой и эмоционально тяжелой для партнера.

«Много причин. Взрослая жизнь началась, и со мной ему было сложно в какой-то момент я перестала улыбаться, ушла в свои страдания и горевания. Со мной было тяжело. Это первый момент. Второй — ему, наверное, хотелось чего-то большего. Я не знаю. Мне сложно до сих пор ответить. Я не могу рассказать. Это все привело к событию, которое все разрушило в итоге», — вспоминала Надя.
После расставания Надежда долго не могла начать новые отношения. Несмотря на внимание со стороны поклонников и ухажеров, артистка так и не сходила ни на одно полноценное свидание. Комик рассказывала: ей крайне важно, чтобы мужчина обладал чувством юмора и умел ее по-настоящему рассмешить.

Солистка Reflex процитировала героиню «Служебного романа» в ответ на хейт
Солистка Reflex процитировала героиню «Служебного романа» в ответ на хейт

Развод серьезно ударил по самооценке Нади. Джабраилова откровенно признавалась: она и без того склонна к самокритике и постоянным внутренним переживаниям, а кризис в отношениях только усилил неуверенность в себе.
Особенно болезненно артистка вспоминала период, когда в браке между супругами фактически исчезла интимная близость.

«Мне отказывали в сексе, но это был период, когда все было уже плохо. Человек просто говорил: "Неважно чувствую себя". Я не настойчивая, я скромная, поэтому сама ждала, что ко мне начнут приставать. Но полгода никто не приставал. И да, это влияет на самооценку сильно. Ходишь и думаешь: "Ты некрасивая, тебя не хотят"», — делилась она.
Несмотря на тяжелое расставание, бывшие супруги сумели избежать публичных скандалов и громких конфликтов. Надежда подчеркивала: ей было трудно выходить на сцену и говорить плохо о человеке, с которым она прожила семь лет. Однако она признавалась, что в первые месяцы после развода испытывала сильные эмоции и злость, однако старалась не выносить это за пределы юмористического жанра.

«Конечно, первое время были эмоции, когда ты такая: "Сдохни вообще! Чтобы у тебя ничего не получилось!" И в этот период надо постараться не ходить на интервью. Потому что эмоции могут пересилить. Но ты же понимаешь, что он или его мама посмотрят все равно. Если я и говорила про него что-то обидное, то исключительно в юмористических целях», — говорила артистка.
Позже Джабраилова отмечала: Игорь по-прежнему остается человеком, на которого она может положиться в трудной ситуации. При этом Надежда честно говорила, что все еще способна ревновать бывшего мужа.

По словам комика, новость о возможной новой свадьбе Игоря наверняка стала бы для нее эмоциональным ударом, поскольку невозможно полностью отключить чувства к человеку, который занимал огромную часть жизни.

Что говорил Игорь Джабраилов о разводе с Надей

Сам Игорь Джабраилов позже признался, что именно он выступил инициатором развода. Артист подчеркивал: это решение далось ему крайне тяжело. По словам юмориста, после расставания он еще несколько лет приходил в себя и постоянно напоминал себе, почему однажды решил уйти из отношений. Комик объяснял: он не смог бы снова вернуться к Наде, а потом повторно причинить ей ту же боль.

Надя Джабраилова (фото: Instagram* / electronadya)
Также Игорь рассказывал, что после развода долго избегал совместных мероприятий «Женского стендапа», поскольку обоим бывшим супругам было психологически тяжело находиться рядом. Позже они все же обсудили ситуацию и пришли к выводу, что им придется научиться спокойно сосуществовать в одной профессиональной среде. По словам Джабраилова, тот разговор помог снять напряжение.

Артист также признавался, что ему было бы тяжело увидеть Надежду рядом с другим мужчиной. Джабраилов объяснял, что хотел бы видеть бывшую супругу счастливой, однако понимал: эмоционально спокойно воспринять ее новый брак он все равно не сможет.

«Здесь я всех и себя обману, если скажу: "Да, ради Бога!" Я хочу, чтобы она была счастлива, но свою реакцию, когда увижу ее с кем-то или если она выйдет замуж, я не смогу контролировать. Это естественный процесс — ты расстраиваешься, когда человек, который был настолько тебе близок, больше никак с тобой не связан», — отмечал комик.
Джабраилов признается, что хоть и пытается реагировать сдержанно на истории бывшей жены о других мужчинах, все же испытывает ревность. Чтобы лишний раз не натыкаться на новости о переменах в ее личной жизни, он скрыл обновления Нади в соцсетях.

«Я такой: ну, прикольно. Молодец, что не сидишь дома. Но это тоже все ха-ха. Когда что-то серьезное, будет… Мне будет больно, да. Если честно», — сказал он.

Новая девушка Игоря Джабраилова

После развода Игорь Джабраилов начал активно ходить на свидания. Позже в интервью Евгении Медведевой артист признался, что у него появилась постоянная возлюбленная. Новой избранницей юмориста стала Дарья Погадаева — участница восьмого сезона шоу «Холостяк» с Тимати и обладательница титула «Мисс Екатеринбург».

До переезда в Москву Дарья работала телеведущей на местном телеканале. Позже девушка занялась модельной карьерой. Одной из самых заметных ее работ стало участие в клипе Тимати и Егора Крида «Гучи».

Игорь Джабраилов с девушкой (фото: Instagram* / dashapogadaevaa)
Именно знакомство с Тимати впоследствии привело Погадаеву в шоу «Холостяк». Однако до финала проекта девушка не дошла, позже признавшись, что так и не испытала сильных чувств к рэперу. Сам Игорь рассказывал, что знакомство с Дарьей произошло спонтанно после баскетбольного матча. По словам комика, в тот вечер ему не хотелось оставаться одному дома, поэтому он написал девушке и предложил встретиться.

«Я был пьяный на баскетболе. Баскетбол закончился, я такой: "Хочу что-то дальше, не хочу домой, дома одиноко". И я ей пишу: "А что делаешь? Может, кальян покурим?" Она тоже была пьяная в этот момент, и она такая: "А пошли"», — вспомнил Джабраилов.
Сегодня Джабраилов не скрывает новые отношения, хотя и не слишком активно демонстрирует их в социальных сетях. По словам артиста, блог в их паре гораздо активнее ведет именно Дарья. Погадаева периодически публикует совместные фотографии, показывает походы по магазинам и совместные посещения спортивных мероприятий.

Сам Игорь признавался: сейчас впервые за долгое время ощущает внутреннее спокойствие и гармонию как в личной жизни, так и в карьере.

Надя Джабраилова сегодня

После развода Надежда Джабраилова сосредоточилась на сольной карьере. Артистка активно гастролирует по России со своими стендап-концертами и продолжает регулярно появляться в популярных юмористических интернет-проектах.

Надя Джабраилова (фото: Instagram* / electronadya)
Комик участвует в YouTube-шоу «Большое шоу», «Меломан» и других развлекательных форматах. При этом Надежда не афиширует новые отношения.

Читайте также:

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0