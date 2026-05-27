Ревнует Игоря Джабраилова и страдала от депрессии: биография и карьера звезды «Женского стендапа» Нади Джабраиловой. Как она пережила развод?
Надежда Джабраилова, известная зрителям под фамилией бывшего супруга, — одна из самых узнаваемых участниц проекта «Женский стендап» на телеканале ТНТ. Артистка прославилась благодаря самоиронии, откровенным монологам о личной жизни и честным рассказам о браке с комиком Игорем Джабраиловым. Именно темы отношений, семейных кризисов и болезненного развода сделали многие ее выступления вирусными. Подробнее о биографии юмористки и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Нади Джабраиловой: детство и семьяБудущая звезда стендапа Надежда Косых родилась 28 мая 1993 года в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Позже вся страна узнает ее уже как Надю Джабраилову. Отец девушки служил в МВД, а мать работала швеей. Семья жила небогато, поэтому родители постоянно экономили и старались распределять деньги максимально рационально.
Помимо Нади, родители воспитывали еще двух дочерей. В одном из постов артистка с иронией подписала семейную фотографию фразой: «Папа и его женщины». Со сцены юмористка не раз рассказывала, что отец мечтал о сыне и надеялся, что третьим ребенком наконец станет мальчик. Однако вновь родилась девочка, поэтому родители дали ей имя Надежда.
Говоря о сестрах, артистка неоднократно подчеркивала: именно они стали для нее важнейшим жизненным ориентиром. Надя признавалась, что часто наблюдала за ошибками старших и делала выводы. Например, после того как одна из сестер ушла из школы после девятого класса и впоследствии пожалела о своем решении, будущая стендап-комик твердо решила окончить все одиннадцать классов.
Сегодня сестры остаются для Нади главной поддержкой. По словам артистки, она всегда знает: в трудный момент близкие люди примут ее без осуждения и помогут справиться с любыми проблемами.
Чем увлекалась Надя Джабраилова до стендапаС детства Надежда старалась пробовать себя в самых разных занятиях. Если в районе появлялся новый кружок, девочка обязательно туда записывалась. Она посещала танцы, ходила на хор, некоторое время играла на трещотке. Уже в старших классах Надя серьезно увлеклась волейболом.
После школы Джабраилова поступила в Челябинский педагогический университет. В возрасте 22 лет она получила диплом учителя английского и французского языков. Именно во время учебы будущая артистка впервые всерьез заинтересовалась юмором и стала выступать в составе местной команды КВН.
По воспоминаниям знакомых, Надежда всегда отличалась самоиронией, эмоциональностью и умением смешно рассказывать бытовые истории. Позже именно эти качества станут основой ее сценического образа.
Знакомство Нади и Игоря ДжабраиловыхОгромное влияние на карьеру Нади оказало знакомство с будущим супругом Игорем Джабраиловым. Молодые люди начали встречаться еще в студенческие годы. Их отношения развивались постепенно и выглядели очень крепкими.
В 2015 году Надежда вслед за возлюбленным переехала из Челябинска в Москву.
Игорь решил строить карьеру в юмористической индустрии, а Надя устроилась работать в деканат МГУ. Несмотря на стабильную работу, девушку все сильнее тянуло в комедийную среду, где вращался ее избранник. Тогда Джабраилова начала тайно писать собственные монологи для стендап-выступлений. Позже она все-таки решилась показать тексты Игорю. Комик отметил, что у Нади действительно есть талант и ей необходимо попробовать себя на сцене.
При этом Джабраилова неоднократно подчеркивала: вопреки распространенным слухам, муж никогда не писал за нее шутки. По словам артистки, он лишь помогал ей дорабатывать темы, обсуждать материал и искать более точные формулировки.
Как Надя Джабраилова попала в «Женский стендап»Одно из первых выступлений Нади увидела Ирина Мягкова. Именно она посоветовала начинающей артистке отправиться на стендап-фестиваль, который фактически служил кастингом в шоу «Открытый микрофон». Вскоре Джабраилова появилась в проекте ТНТ и сумела дойти до этапа дуэлей. После этого о ней заговорили как о новой перспективной участнице стендап-сцены.
Позже Ирина Мягкова пригласила Надю в проект «Женский стендап», стартовавший на телеканале ТНТ в 2020 году. Продюсером шоу выступил Игорь Джабраилов. В том же году Надежда вместе с Зоей Яровицыной появилась в программе «Где логика?».
Осенью 2021 года артистка приняла участие в большом концерте резиденток «Женского стендапа» в Vegas City Hall. Вместе с ней на сцену вышли Ирина Мягкова, Варвара Щербакова, Сауле Юсупова, Мария Маркова и другие популярные комики проекта.
Позже Джабраилова продолжила активно участвовать в новых сезонах шоу и быстро закрепилась в числе главных звезд женского стендапа в России.
Брак Нади и Игоря ДжабраиловыхЛетом 2017 года Надежда официально вышла замуж за Игоря Джабраилова — участника шоу Comedy Баттл и одного из авторов юмористических проектов ТНТ. Истории о семейной жизни быстро заняли центральное место в ее стендап-монологах.
Артистка рассказывала, что отношения с Игорем стали для нее по-настоящему серьезными. По словам Нади, юморист долго добивался ее внимания и оставался единственным мужчиной в ее жизни.
«Вообще, считаю, что секс переоценен как мероприятие. Возможно, у меня не так много опыта, и есть те, кто занимается им невероятно. Но у меня за всю жизнь был один половой партнер. Со мной явно что-то не так. Потому что для меня секс — это не про физиологию, а про эмоциональное состояние», — говорила она.
Почему Надя и Игорь Джабраиловы развелисьО разводе пары стало известно в начале 2022 года. Надежда публично рассказала о расставании прямо во время съемок «Женского стендапа». Позже Игорь признавался, что лично контролировал монтаж выпуска и принципиально не стал вырезать ее откровенный монолог, считая, что она имеет право на собственное мнение.
После расставания артистка честно рассказывала о тяжелом эмоциональном состоянии. По словам Нади, в какой-то момент она столкнулась с серьезным выгоранием и депрессивным состоянием. Комик объясняла, что постепенно ушла в собственные переживания, стала замкнутой и эмоционально тяжелой для партнера.
«Много причин. Взрослая жизнь началась, и со мной ему было сложно в какой-то момент я перестала улыбаться, ушла в свои страдания и горевания. Со мной было тяжело. Это первый момент. Второй — ему, наверное, хотелось чего-то большего. Я не знаю. Мне сложно до сих пор ответить. Я не могу рассказать. Это все привело к событию, которое все разрушило в итоге», — вспоминала Надя.После расставания Надежда долго не могла начать новые отношения. Несмотря на внимание со стороны поклонников и ухажеров, артистка так и не сходила ни на одно полноценное свидание. Комик рассказывала: ей крайне важно, чтобы мужчина обладал чувством юмора и умел ее по-настоящему рассмешить.
Развод серьезно ударил по самооценке Нади. Джабраилова откровенно признавалась: она и без того склонна к самокритике и постоянным внутренним переживаниям, а кризис в отношениях только усилил неуверенность в себе.
Особенно болезненно артистка вспоминала период, когда в браке между супругами фактически исчезла интимная близость.
«Мне отказывали в сексе, но это был период, когда все было уже плохо. Человек просто говорил: "Неважно чувствую себя". Я не настойчивая, я скромная, поэтому сама ждала, что ко мне начнут приставать. Но полгода никто не приставал. И да, это влияет на самооценку сильно. Ходишь и думаешь: "Ты некрасивая, тебя не хотят"», — делилась она.Несмотря на тяжелое расставание, бывшие супруги сумели избежать публичных скандалов и громких конфликтов. Надежда подчеркивала: ей было трудно выходить на сцену и говорить плохо о человеке, с которым она прожила семь лет. Однако она признавалась, что в первые месяцы после развода испытывала сильные эмоции и злость, однако старалась не выносить это за пределы юмористического жанра.
«Конечно, первое время были эмоции, когда ты такая: "Сдохни вообще! Чтобы у тебя ничего не получилось!" И в этот период надо постараться не ходить на интервью. Потому что эмоции могут пересилить. Но ты же понимаешь, что он или его мама посмотрят все равно. Если я и говорила про него что-то обидное, то исключительно в юмористических целях», — говорила артистка.Позже Джабраилова отмечала: Игорь по-прежнему остается человеком, на которого она может положиться в трудной ситуации. При этом Надежда честно говорила, что все еще способна ревновать бывшего мужа.
По словам комика, новость о возможной новой свадьбе Игоря наверняка стала бы для нее эмоциональным ударом, поскольку невозможно полностью отключить чувства к человеку, который занимал огромную часть жизни.
Что говорил Игорь Джабраилов о разводе с НадейСам Игорь Джабраилов позже признался, что именно он выступил инициатором развода. Артист подчеркивал: это решение далось ему крайне тяжело. По словам юмориста, после расставания он еще несколько лет приходил в себя и постоянно напоминал себе, почему однажды решил уйти из отношений. Комик объяснял: он не смог бы снова вернуться к Наде, а потом повторно причинить ей ту же боль.
Также Игорь рассказывал, что после развода долго избегал совместных мероприятий «Женского стендапа», поскольку обоим бывшим супругам было психологически тяжело находиться рядом. Позже они все же обсудили ситуацию и пришли к выводу, что им придется научиться спокойно сосуществовать в одной профессиональной среде. По словам Джабраилова, тот разговор помог снять напряжение.
Артист также признавался, что ему было бы тяжело увидеть Надежду рядом с другим мужчиной. Джабраилов объяснял, что хотел бы видеть бывшую супругу счастливой, однако понимал: эмоционально спокойно воспринять ее новый брак он все равно не сможет.
«Здесь я всех и себя обману, если скажу: "Да, ради Бога!" Я хочу, чтобы она была счастлива, но свою реакцию, когда увижу ее с кем-то или если она выйдет замуж, я не смогу контролировать. Это естественный процесс — ты расстраиваешься, когда человек, который был настолько тебе близок, больше никак с тобой не связан», — отмечал комик.Джабраилов признается, что хоть и пытается реагировать сдержанно на истории бывшей жены о других мужчинах, все же испытывает ревность. Чтобы лишний раз не натыкаться на новости о переменах в ее личной жизни, он скрыл обновления Нади в соцсетях.
«Я такой: ну, прикольно. Молодец, что не сидишь дома. Но это тоже все ха-ха. Когда что-то серьезное, будет… Мне будет больно, да. Если честно», — сказал он.
Новая девушка Игоря ДжабраиловаПосле развода Игорь Джабраилов начал активно ходить на свидания. Позже в интервью Евгении Медведевой артист признался, что у него появилась постоянная возлюбленная. Новой избранницей юмориста стала Дарья Погадаева — участница восьмого сезона шоу «Холостяк» с Тимати и обладательница титула «Мисс Екатеринбург».
До переезда в Москву Дарья работала телеведущей на местном телеканале. Позже девушка занялась модельной карьерой. Одной из самых заметных ее работ стало участие в клипе Тимати и Егора Крида «Гучи».
Именно знакомство с Тимати впоследствии привело Погадаеву в шоу «Холостяк». Однако до финала проекта девушка не дошла, позже признавшись, что так и не испытала сильных чувств к рэперу. Сам Игорь рассказывал, что знакомство с Дарьей произошло спонтанно после баскетбольного матча. По словам комика, в тот вечер ему не хотелось оставаться одному дома, поэтому он написал девушке и предложил встретиться.
«Я был пьяный на баскетболе. Баскетбол закончился, я такой: "Хочу что-то дальше, не хочу домой, дома одиноко". И я ей пишу: "А что делаешь? Может, кальян покурим?" Она тоже была пьяная в этот момент, и она такая: "А пошли"», — вспомнил Джабраилов.Сегодня Джабраилов не скрывает новые отношения, хотя и не слишком активно демонстрирует их в социальных сетях. По словам артиста, блог в их паре гораздо активнее ведет именно Дарья. Погадаева периодически публикует совместные фотографии, показывает походы по магазинам и совместные посещения спортивных мероприятий.
Сам Игорь признавался: сейчас впервые за долгое время ощущает внутреннее спокойствие и гармонию как в личной жизни, так и в карьере.
Надя Джабраилова сегодняПосле развода Надежда Джабраилова сосредоточилась на сольной карьере. Артистка активно гастролирует по России со своими стендап-концертами и продолжает регулярно появляться в популярных юмористических интернет-проектах.
Комик участвует в YouTube-шоу «Большое шоу», «Меломан» и других развлекательных форматах. При этом Надежда не афиширует новые отношения.