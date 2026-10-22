«Отомстить за проигранные суды»: Егор Крид публично извинился за кадр из фильма «Иди и смотри» на лонгсливе

22 октября 2026, 17:32

Певец Крид принес публичные извинения в соцсетях на фоне скандала с принтом

Егор Крид (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Рэпер Егор Крид принес публичные извинения в связи со скандалом вокруг лонгслива, на котором использовался кадр из фильма «Иди и смотри». По словам артиста, принт оскорбил память жертв Великой Отечественной войны.





Крид признался, что впервые узнал о фильме «Иди и смотри» только после того, как столкнулся с обвинениями и попытками «отмены». Кинокартину он ранее не видел, поэтому воспринимал лонгслив как обычную дизайнерскую вещь и надел его на съемки без злого умысла.





«Память о Великой Отечественной войне и трагедии, которую пережили люди, — для меня священна. Это наша общая история, к которой я всегда буду относиться с уважением. Мне искренне жаль, что этот мой «образ» в клипе кого-то задел, и жаль, что Telegram-каналы настолько чувствительную и важную для миллионов людей тему используют как повод для очередного громкого заголовка или повод, чтобы отомстить за проигранные суды. Есть вещи, которые должны оставаться выше любых информационных скандалов. И память о погибших — одна из них», — написал он в соцсетях.