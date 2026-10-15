Резкие высказывания, скандал в кафе, роман с Агатой Муцениеце и измены жене: какие тайны скрывает Никита Кологривый из «Слова пацана»?
Никита Кологривый прошел путь от новосибирского театрального института до статуса одного из самых востребованных российских актеров. Популярность ему принесла роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а внимание публики — резкие интервью и скандал в Новосибирске. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Никиты Кологривого и путь в актерскую профессиюНикита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Его отец служил в Афганистане, а позднее работал строителем. Мать занималась домашним хозяйством. После развода родителей будущий артист вместе с матерью переехал в украинский город Белая Церковь. Там он учился до седьмого класса, после чего семья вернулась в Новосибирск. Кологривый рассказывал, что в детстве часто хулиганил. Отец решил направить энергию сына в спорт и отдал его на бокс. Никите нравились тренировки, некоторое время он даже хотел стать тренером. Однако затем он выбрал сцену и кино.
После школы Кологривый поступил в Новосибирский театральный институт. Его отчислили из-за хулиганства, но позднее он восстановился. Затем молодой человек перевелся в ГИТИС на курс театральных режиссеров. В 2018 году актер окончил вуз с красным дипломом.
Театр и первые роли в киноПервой работой Кологривого на сцене стали роли Бена Ганна и Дика Джонсона в постановке «Остров сокровищ» Московского Губернского театра. Позднее он познакомился с художественным руководителем театра Сергеем Безруковым и вошел в состав труппы. На экране актер дебютировал в 2016 году в сериале «Адвокат. Продолжение». Затем в его фильмографии появились проекты «Крепость Бадабер», «В клетке», «Балканский рубеж», «Шерлок в России», «Русский рейд», «Игра на выживание», «Девятаев», «Пищеблок» и «Вертинский».
Зрители видели артиста в фильмах «Майор Гром: Чумной доктор», «Бендер: Начало» и «По щучьему велению». В 2024 году он снялся в картинах «Я — медведь», «Любовь зла», «Чистые», «Небриллиантовая рука» и сериале «Последний богатырь. Наследие». Среди проектов с участием Кологривого в 2025 и 2026 годах заявлены «Царевна-лягушка», «Семейный призрак», «Тимур и его команда», «Метод-3», «Красный призрак 1812», «Дед Фомич», «Степные боги» и «Очень древняя Русь».
Роль Кощея в «Слове пацана» и популярность актераШирокую известность Никита Кологривый получил после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В проекте о подростковых казанских группировках 1980-х он сыграл Кощея. Образ дерзкого и жесткого героя оказался близок актерскому амплуа артиста. Во многих работах Кологривый играет агрессивных, уверенных в себе персонажей, готовых отстаивать свою позицию. После успеха «Слова пацана» актер стал чаще появляться в интервью. Его высказывания о коллегах нередко вызывали активное обсуждение в соцсетях и СМИ.
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Психолог объяснила резкие высказывания КологривогоПсихолог Инна Мирная в разговоре со «Страстями» предположила, что стремление Кологривого доминировать в общении может быть связано с детскими комплексами. Эксперт обратила внимание, что артист сам нередко говорит о своей внешности в интервью. По мнению Мирной, опыт занятий боксом и желание побеждать могли повлиять на манеру поведения актера. При этом подобная оценка представляет мнение психолога, а не медицинский диагноз.
Скандал с Никитой Кологривым в кафе НовосибирскаВ ночь с 18 на 19 марта Кологривый оказался в центре скандала в кафе Новосибирска. СМИ сообщали, что актер в состоянии алкогольного опьянения приставал к посетительницам и укусил официантку за ногу после ее отказа провести с ним ночь. После происшествия артист попытался вылететь в Москву, однако его задержали в аэропорту Новосибирска. Сообщалось, что в отношении звезды «Слова пацана» планировали оформить административное дело о мелком хулиганстве. История получила широкий резонанс. Поклонники и коллеги артиста активно обсуждали его поведение, а сам актер стал одной из самых упоминаемых персон в российском шоу-бизнесе.
Жена, дочь и расставание с Александриной ПитиримовойВ ноябре 2020 года Никита Кологривый женился на актрисе Александрине Питиримовой. В мае 2021 года у супругов родилась дочь Есения. Актер присутствовал при родах и сам перерезал пуповину, о чем рассказал подписчикам в социальных сетях. В ноябре 2023 года артист сообщил о расставании с женой. Пара перестала жить вместе, однако официально отношения тогда не завершила. Кологривый объяснил кризис постоянной занятостью.
Весной 2024 года в интервью Лауре Джугелии актер подтвердил кратковременный роман с Агатой Муцениеце. Он признался, что изменял супруге и не оказался готов к семейной жизни. В сентябре 2026 года Кологривый в шоу Иды Галич «Есть вопросики» заявил, что остается холостяком и не ищет новых отношений. При этом он продолжает поддерживать бывшую жену и дочь, проводит время с ребенком и следит за взрослением Есении.