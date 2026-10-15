15 октября 2026, 14:40

Никита Кологривый (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Никита Кологривый прошел путь от новосибирского театрального института до статуса одного из самых востребованных российских актеров. Популярность ему принесла роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а внимание публики — резкие интервью и скандал в Новосибирске. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Никиты Кологривого и путь в актерскую профессию Театр и первые роли в кино Роль Кощея в «Слове пацана» и популярность актера Психолог объяснила резкие высказывания Кологривого Скандал с Никитой Кологривым в кафе Новосибирска Жена, дочь и расставание с Александриной Питиримовой Чем сейчас занимается Никита Кологривый

Детство Никиты Кологривого и путь в актерскую профессию

Театр и первые роли в кино

Роль Кощея в «Слове пацана» и популярность актера

«Для меня большая честь»: Никита Кологривый рассказал о работе над мюзиклом Басты

Психолог объяснила резкие высказывания Кологривого

Скандал с Никитой Кологривым в кафе Новосибирска

Жена, дочь и расставание с Александриной Питиримовой

Чем сейчас занимается Никита Кологривый