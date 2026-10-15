Арестованный Navai назначил себя «смотрящим» в изоляторе

15 октября 2026, 12:20

Baza: рэпер Navai заступается за сокамерников и требует для них адвокатов

Наваи Бакиров (Фото: Инстаграм*/navaib)

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) после ареста начал наводить свои порядки в изоляторе временного содержания в казахском Кордае. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.