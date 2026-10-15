Арестованный Navai назначил себя «смотрящим» в изоляторе
Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) после ареста начал наводить свои порядки в изоляторе временного содержания в казахском Кордае. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Музыкант стал заступаться за сокамерников и ходатайствовал о том, чтобы им предоставили адвокатов. При этом артист доволен условиями содержания под стражей. Он заявил, что кормят там хорошо, и попросил ничего ему не привозить.
Напомним, рэпера остановили на КПП «Кордай» в Жамбылской области в ночь с 13 на 14 октября. При проверке автомобиля пограничники и полиция нашли запрещенные вещества. Их изъяли, а самого артиста поместили в изолятор временного содержания.
По решению местного суда музыкант проведет под стражей ближайшие два месяца. У суда есть подозрения, что он может скрыться, поскольку у него нет регистрации и родственников в Казахстане.
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