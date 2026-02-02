02 февраля 2026, 13:01

Михаил Стогниенко (Фото: Telegram @misha100gnienko)

Актёру, известному зрителям по ярким ролям в скетч-шоу «Однажды в России», Михаилу Стогниенко 3 февраля исполняется 41 год. Этот харизматичный комик прошёл путь от застенчивого студента-историка до капитана одной из самых дерзких команд КВН, а затем стал лицом популярного телевизионного проекта. Его карьера, однако, была отмечена не только успехами, но и личными вызовами — борьбой с лишним весом, отказом от алкоголя и резкой сменой образа жизни. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Стогниенко Личная жизнь артиста Лишний вес и борьба с алкоголем Михаил Стогниенко сейчас: новая жизнь и гастрономическое открытие России



Биография Михаила Стогниенко

Личная жизнь артиста

Михаил Стогниенко и Ксения Хрипливец (Фото: Telegram @misha100gnienko)

Лишний вес и борьба с алкоголем

Михаил Стогниенко (Фото: Telegram @misha100gnienko)

«Охота пожить подольше и в добром здравии», — так комик объяснил свою мотивацию жирналистам издания Тochka.by.

«У меня была огромная проблема с алкоголем. Из-за этого у нас были проблемы в семье и у меня лично. Я уже начинал какие-то глупости и говорить, и творить», — делился артист.

«Когда это привело к тому, что семья начала рушиться, я все-таки решил, что хочу жить и хочу жить счастливо», — откровенничал Михаил.

Михаил Стогниенко сейчас: новая жизнь и гастрономическое открытие России

Михаил Стогниенко (Фото: Telegram @misha100gnienko)

«Миша Стогниенко в этом проекте — не просто ведущий. Он человек, который умеет говорить о России честно, с юмором и без снобизма. Он показывает, что региональная культура — это не «провинция», а настоящий фундамент страны. И я абсолютно уверен: когда шеф-повар будет создавать свои финальные блюда, он удивит и местных жителей, и самого себя. Потому что настоящая Россия всегда больше, глубже и теплее, чем кажется издалека. И этот проект — отличный способ это почувствовать», — цитирует генерального продюсера ТВ-3 Константина Обухова издание Brl.mk.ru.

«Я соскучился по настоящей сибирской зиме… Я фанат сибирской кухни и буду рад открыть эту гастрономическую дверь иностранному шеф-повару», — говорил комик.