Резкое похудение, борьба с зависимостью и брак на грани: как звезда «Однажды в России» Михаил Стогниенко преодолел кризис?
Актёру, известному зрителям по ярким ролям в скетч-шоу «Однажды в России», Михаилу Стогниенко 3 февраля исполняется 41 год. Этот харизматичный комик прошёл путь от застенчивого студента-историка до капитана одной из самых дерзких команд КВН, а затем стал лицом популярного телевизионного проекта. Его карьера, однако, была отмечена не только успехами, но и личными вызовами — борьбой с лишним весом, отказом от алкоголя и резкой сменой образа жизни. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Михаила СтогниенкоБудущая звезда юмора родилась 3 февраля 1985 года в Красноярске, и, по собственным воспоминаниям, в детстве и юности он не помышлял о сцене, предпочитая оставаться в стороне от публичных мероприятий. Судьбоносный поворот произошёл во время учёбы на историческом факультете Красноярского педагогического университета, когда в 2007 году факультет праздновал юбилей. Михаилу с однокурсником поручили подготовить юмористическую сценку. Неожиданно для самого себя, его выступление произвело фурор. Этот успех заметили участники университетской команды КВН «ВИАсиПЕД» и пригласили его в свой коллектив.
Сначала Стогниенко работал автором шуток, но с 2008 года начал выходить на сцену. После распада команды института в 2010 году перед артистом встал выбор: карьера историка или путь в юморе. Решение было принято в пользу последнего. Михаил присоединился к новому дерзкому коллективу «Плохая компания», где сразу стал капитаном. Его брутальная внешность и самоирония идеально вписались в образ «пацанов с района». Под его началом команда добилась значительных успехов. В 2011 году стала чемпионом Центральной лиги КВН, а в 2013-м дебютировала в Высшей лиге и дважды доходила до полуфинала. Этот период заложил фундамент его узнаваемости и сформировал тот самый «крепкий» сценический образ.
Личная жизнь артистаВ отличие от своего публичного амплуа, в личной жизни Михаил Стогниенко крайне сдержан. Он предпочитает не выставлять отношения напоказ. Однако известно, что его сердце уже давно занято. Со своей будущей женой, Ксенией Хрипливец, он познакомился ещё в студенческие годы на одном из выступлений. Их отношения долгое время были дистанционными, пока Михаил не перебрался в Москву, получив работу на ТНТ, и позвал туда свою подругу.
Свадьбе предшествовало громкое и трогательное предложение, которое Стогниенко вынашивал несколько месяцев. В 2017 году во время съёмок одного из выпусков шоу «Однажды в России» он, с помощью коллег, подготовил сюрприз. Азамат Мусагалиев специально для этого написал песню «о грубом парне с нежной душой». Исполнив её на сцене, Михаил пригласил в зал Ксению и, опустившись на одно колено, сделал ей предложение. После её согласия из-за кулис вышли все участники шоу с цветами. Пара официально оформила отношения в 2018 году, однако детей у них пока нет.
Лишний вес и борьба с алкоголемПуть Стогниенко к нынешнему состоянию был непростым и сопровождался серьёзными личными вызовами. В 2023 году он кардинально преобразился, сбросив значительное количество лишнего веса. Как признался сам артист, на момент принятия решения он весил около 130 килограммов, что негативно сказывалось как на здоровье, так и на самооценке.
Своим преображением Михаил обязан жёсткой самодисциплине. В основе его метода лежали два ключевых решения: полный отказ от алкоголя и строгая коррекция питания на основе медицинских анализов.
«Охота пожить подольше и в добром здравии», — так комик объяснил свою мотивацию жирналистам издания Тochka.by.
Он откровенно заявил, что не приемлет рассуждений о том, что худоба ему «не идёт», подчёркивая, что такое состояние физически тяжело.
Осенью 2025 года, в эфире экстремального реалити-шоу «Ставка на любовь», Михаил Стогниенко открыто признал, что столкнулся с серьёзной проблемой алкогольной зависимости, которая поставила его брак с женой Ксенией на грань распада.
«У меня была огромная проблема с алкоголем. Из-за этого у нас были проблемы в семье и у меня лично. Я уже начинал какие-то глупости и говорить, и творить», — делился артист.
Это был не просто конфликт, а глубокий кризис, который мог разрушить отношения, длящиеся уже более 12 лет. И лишь когда угроза стала абсолютно реальной, артист нашёл в себе силы сделать выбор.
«Когда это привело к тому, что семья начала рушиться, я все-таки решил, что хочу жить и хочу жить счастливо», — откровенничал Михаил.
Михаил Стогниенко сейчас: новая жизнь и гастрономическое открытие РоссииСегодня Михаил Стогниенко — востребованный артист, чья деятельность вышла далеко за рамки привычного амплуа брутального юмориста. Он продолжает сниматься в скетч-шоу «Однажды в России», выступает со стендапом и участвует в различных телепроектах.
Главным новым поворотом в его карьере стал проект 2026 года — тревел-гастрошоу «Особенности национальной кухни» на телеканале ТВ-3. В этом шоу Стогниенко выступает в роли проводника по настоящей, зимней России. Вместе с итальянским шеф-поваром Пьером Карбонарой он отправляется в экспедиции по городам вроде Челябинска, Новосибирска и своего родного Красноярска, где температура опускается ниже -35°C. Задача проекта — не просто показать еду, а через гастрономию раскрыть характер, ритм и душу российской глубинки.
«Миша Стогниенко в этом проекте — не просто ведущий. Он человек, который умеет говорить о России честно, с юмором и без снобизма. Он показывает, что региональная культура — это не «провинция», а настоящий фундамент страны. И я абсолютно уверен: когда шеф-повар будет создавать свои финальные блюда, он удивит и местных жителей, и самого себя. Потому что настоящая Россия всегда больше, глубже и теплее, чем кажется издалека. И этот проект — отличный способ это почувствовать», — цитирует генерального продюсера ТВ-3 Константина Обухова издание Brl.mk.ru.
Для самого Стогниенко это возможность вернуться к истокам и показать страну с неожиданной стороны.
«Я соскучился по настоящей сибирской зиме… Я фанат сибирской кухни и буду рад открыть эту гастрономическую дверь иностранному шеф-повару», — говорил комик.