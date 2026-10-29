29 октября 2026, 13:03

Анатолий Пашинин (Фото: кадр из фильма «Правила боя»)

В 2006 году вся страна смотрела на мужественного старлея Доронина из «Грозовых ворот», не подозревая, что через восемь лет актёр Анатолий Пашинин уедет в Киев, возьмёт в руки автомат и окажется в окопах Донбасса. Сегодня бывший любимец публики с позывным «Дублёр» прячется от прессы, колет дрова и живёт на зарплату жены-юристки. Почему звезда российского кино променял карьеру на блиндажи, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Светловодск, каратэ и КВН Точка невозврата 2014 год и позывной «Дублёр» «Я жив»: собственный некролог Жизнь на иждивении у жены «Сашка-ротный» с острым языком и страх

Светловодск, каратэ и КВН

Точка невозврата 2014 год и позывной «Дублёр»



Анатолий Пашинин (Фото: кадр из фильма «Когда растаял снег»)

«Он больше пользы приносит в информационной плоскости для борьбы с РФ», — заявил предводитель.

«Я жив»: собственный некролог

Жизнь на иждивении у жены

«Моя Божественная Леся, оказав мне Высокую Честь, приняла моё предложение Руки и Сердца и стала моей Супругой!» — написал он в соцсетях.

«Разрешите мне, Оля, закурить»: получила букет от Сталина и потеряла малыша в чудовищной давке на похоронах. Трагедия, о которой Ольга Аросева говорила буднично

«Сашка-ротный» с острым языком и страх



Анатолий Пашинин (Фото: кадр из фильма «Грозовые ворота»)

«Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными», — цитирует спикера Гитлянскую «Газета.ru».

«Мы — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию», — цитирует Пашинина РИА «Новости».