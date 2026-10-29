Сбежал в Киев, обнищал, сидел на шее у жены-украинки и пропал при обстреле: как звезда «Грозовых ворот» Анатолий Пашинин попал в ряды ВСУ
В 2006 году вся страна смотрела на мужественного старлея Доронина из «Грозовых ворот», не подозревая, что через восемь лет актёр Анатолий Пашинин уедет в Киев, возьмёт в руки автомат и окажется в окопах Донбасса. Сегодня бывший любимец публики с позывным «Дублёр» прячется от прессы, колет дрова и живёт на зарплату жены-юристки. Почему звезда российского кино променял карьеру на блиндажи, читайте в материале «Радио 1».
Светловодск, каратэ и КВНАнатолий Пашинин родился 15 сентября 1978 года в Светловодске Кировоградской области. Детство прошло на Украине и во Владивостоке, в семье офицера. Крепкий, резкий, увлекавшийся каратэ — он мог пойти в военное училище. Но в Запорожской инженерной академии увлёкся КВНом, а потом бросил всё и уехал в Москву — поступать в Щепкинское училище. В начале 2000-х годов режиссёры полюбили его за фактуру: «Ундина», «Адмиралъ», «Мы из будущего».
Но настоящая слава пришла с «Грозовыми воротами», где артист сыграл старшего лейтенанта Доронина — командира мотострелковой роты, обороняющей перевал в Чечне. Зрители запомнили его молчание в кадре и фразу, брошенную подчинённому: «Ты понимаешь, что мы здесь все смертники?».
Точка невозврата 2014 год и позывной «Дублёр»В начале марта 2014 года Пашинин поддержал Евромайдан и записал видеообращение к россиянам. А в августе 2017 года журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что актёр уже месяц воюет на стороне Украины в составе 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Пашинин подтвердил это в интервью ТСН, показал российский паспорт и объяснил мотивацию без обиняков: «Я здесь не выполняю долг, находясь с этими славными ребятами. Я кайф ловлю». Он вступил в батальон «Аратта», созданный на базе запрещённого в России «Правого сектора»*. Командир батальона Андрей Гергерт позже в комментариях «Обозревателю» говорил, что Пашинин пробыл у них около двух месяцев, из них месяц — на передовой.
«Он больше пользы приносит в информационной плоскости для борьбы с РФ», — заявил предводитель.
«Я жив»: собственный некрологВ августе 2017 года новостные ленты сообщили, что Пашинин пропал при обстреле. Спустя день он сам позвонил журналистам: «Я жив. Передайте тем, кто меня уже похоронил, что у них плохая фантазия». Слухи оказались самой громкой «премьерой» в карьере предателя после 2014 года.
27 февраля 2022 года Толик вновь напомнил о себе, записав видеообращение к белорусам, призвав их не отправлять детей на операцию против Украины. Он также предупредил, что тех, кто придёт воевать, ждёт трагический финал.
Жизнь на иждивении у женыВ ноябре 2020 года 42-летний Пашинин впервые женился. Его избранницей стала украинская юристка Олеся Задесенец из Чернигова, которая работает в крупной кинокомпании.
«Моя Божественная Леся, оказав мне Высокую Честь, приняла моё предложение Руки и Сердца и стала моей Супругой!» — написал он в соцсетях.По данным СМИ, именно Олеся содержит семью: Пашинин почти не снимается, его сбережения закончились, а украинские кинематографисты не спешат предлагать ему роли. Сам актёр в интервью украинскому телевидению признавался, что подрабатывает грузчиком и дворником и получает за это около 500 гривен.
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Его директор Юлия Павлова в 2019 году опровергала слухи о нищете, утверждая, что у бывшей звезды «много предложений о работе».
«Сашка-ротный» с острым языком и страхКазалось бы, человеку в его положении логичнее думать о базовом выживании и молчать, но Пашинин по словам инсайдеров остался верен своему острому языку. «Бывший российский актёр» публично называл ВСУ «крепостной советской армией», критиковал командование, а позже заявлял, что за ним следят, а телефон прослушивают.
В СБУ официально отреагировали на эти обвинения. Представители ведомства заявили, что действуют исключительно в рамках текущего законодательства, отрицают факты угроз и подтверждают, что в отношении него, как гражданина РФ, проводились стандартные проверочные мероприятия.
«Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными», — цитирует спикера Гитлянскую «Газета.ru».Живя в Киеве, «Дублёр» отказывался принимать украинское гражданство: по словам беглеца, принадлежность к стране «попахивает сектой», а статус можно отобрать.
«Мы — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию», — цитирует Пашинина РИА «Новости».От российского паспорта «старлей», впрочем, не отказывается.