Родила двойню, а вместо счастья — суд: Где сейчас 20-летние близнецы Марии Шукшиной от миллионера и почему они скрываются от камер
Она трижды пыталась обрести семейное счастье и дважды обжигалась. А когда встретила миллионера, поверила, что на этот раз всё будет иначе. Их роман развивался стремительно, а рождение двойни, казалось, должно было только укрепить союз. Но вместо идиллии — скандалы, а вместо любви — судебные тяжбы за собственных сыновей. Какими выросли наследники Марии Шукшиной от Бориса Вишнякова и что известно о них сейчас, расскажет «Радио 1».
Личная жизнь Марии до встречи с миллионеромНаследница знаменитой творческой династии появилась на свет в Москве, в семье, где искусство было неотъемлемой частью повседневности. Будучи дочерью легендарного Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, девочка с малых лет прониклась любовью к творчеству. В детстве она снималась в фильмах отца, однако, повзрослев, поступила в Институт иностранных языков. Но очень скоро выпускница престижного вуза вернулась к тому, от чего когда-то ушла. Сначала кино, а затем и телевидение стали её призванием, где она сумела раскрыть свой талант в полной мере. В личной жизни артистке довелось пройти немало испытаний. Трижды коренная москвичка пыталась обрести семейное счастье. Первым мужем стал однокурсник — в этом браке родилась дочь Анна. Второй союз подарил наследнице гениального артиста сына Макара, который уже давно вырос. Однако оба брака заслуженной артистки России оказались недолговечными. К началу 2000-х годов Мария осталась одна, воспитывая двоих детей и неся за плечами груз разочарований.
Естественная красота против 13-летнего «партнёрства»: что скрывал бизнесменВ августе 2004 года судьба свела актрису с успешным предпринимателем Борисом Вишняковым. Бизнесмен занимался недвижимостью и вёл бизнес в России и Германии. Их знакомство произошло в августе: мужчина должен был продемонстрировать Марии и её матери варианты загородных участков. В тот день знаменитая телеведущая предстала перед ним без макияжа, в скромной одежде и с явными признаками усталости. Несмотря на это, миллионер был очарован естественной красотой теледивы и рискнул пригласить новую знакомую на ужин. За столом Мария держалась сдержанно и была немногословна, в то время как её спутник увлечённо рассказывал о себе. При этом Вишняков предусмотрительно умолчал о важной детали. Оказалось, что у финансового воротилы есть гражданская жена Елена, с которой он прожил 13 лет. По словам самого Бориса, их связь к тому времени переросла в сугубо партнёрские отношения; формально мужчина оставался несвободным человеком.
Поездка, с которой всё началось: случай в Праге и почему всё пошло не такМария не сразу ответила взаимностью на ухаживания поклонника. Однако Борис проявлял настойчивость, устраивал сюрпризы, окружил Шукшину заботой и вниманием. Ради возлюбленной бизнесмен даже расстался с прежней спутницей жизни. Когда Мария сообщила о беременности, её избранник был абсолютно счастлив.
К тому времени ему уже исполнилось 40 лет, и это должен был быть его первенец. А когда выяснилось, что на свет появится двойня, радости не было границ. Казалось бы, появление общих наследников должно было лишь укрепить союз, но всё сложилось иначе. В отношениях начались постоянные ссоры и разборки. Поводом для скандала могла послужить любая мелочь. Так, перед поездкой в Прагу супруга настояла, чтобы с ними поехал шестилетний Макар, привыкший спать рядом с мамой.
В итоге Борису пришлось ютиться на диване. Последовала крупная перепалка, и пара вернулась домой раньше запланированного срока. Конфликты стали повторяться с завидной регулярностью, однако Вишняков продолжал прощать возлюбленную и мириться с её капризами.
Фома и Фока: Рождение, кризис и битва за сыновей31 июля 2005 года на свет появились мальчики-близнецы. Нестандартные имена — Фома и Фока — подобрала сестра актрисы Ольга. Эти древнерусские имена звучали эпично и вполне соответствовали будущим богатырям. С появлением наследников уклад жизни супругов кардинально изменился. Знаменитая мама категорически отвергла помощь няни, и все хлопоты о младенцах легли на плечи Бориса. Именно отец занимался кормлением, укладывал крох спать и гулял с ними. Вскоре в семье наступил кризис. Дела Вишнякова в бизнесе пошли на спад, а профессиональные триумфы супруги вызывали у него раздражение. По словам старшей дочери Марии, Анны, обстановка в доме стала по-настоящему тяжёлой: падчерица утверждала, что отчим применял физическую силу как к ней самой, так и к её матери. Расторгнуть брак по-доброму не удалось.
Обиженный экс-супруг начал активно раздавать интервью, публично поливая бывшую жену грязью. Апогеем противостояния стала ожесточённая борьба за опеку над близнецами. Бывшим супругам пришлось выяснять отношения в зале суда, решая, с кем будут жить Фома и Фока. В итоге мальчики остались с матерью, но эта победа далась Шукшиной ценой колоссальных нервных потрясений.
«Это был очень тяжёлый период. Я не хотела выносить сор из избы, но, когда тебя публично унижают, приходится защищаться. Главное, что дети остались со мной», — говорила Мария в интервью «7 Дней».
Жизнь после развода: Как живут повзрослевшие близнецыНа сегодняшний день жизнь Бориса кардинально изменилась. Точкой отсчёта этих перемен стал 2015 год — мужчина женился на олимпийской чемпионке по конькобежному спорту и депутате Государственной думы Светлане Журовой. По словам нынешней супруги Вишнякова, начиная с 2020 года Мария Шукшина начала позволять Фоме и Фоке навещать отца. Сейчас наследникам актрисы уже по 20 лет. Юноши выросли высокими, под два метра, и серьёзно увлеклись боксом.
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Экс-ведущая «Жди меня» крайне редко публикует их снимки, поскольку парни на дух не переносят объективы камер. Артистка признавалась, что даже к их дню рождения не смогла найти свежих фотографий и была вынуждена выложить старый снимок. Молодые люди сознательно избегают славы и держатся в стороне от светской тусовки.
Тем не менее, несмотря на такое стремление к приватности, иногда всплывают подробности об их успехах. По словам близкого окружения звезды, ребята отлично учатся и регулярно тренируются в зале для поддержания хорошей физической формы.