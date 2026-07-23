Родила двойню, а вместо счастья — суд: Где сейчас 20-летние близнецы Марии Шукшиной от миллионера и почему они скрываются от камер

23 июля 2026, 19:28

Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)

Она трижды пыталась обрести семейное счастье и дважды обжигалась. А когда встретила миллионера, поверила, что на этот раз всё будет иначе. Их роман развивался стремительно, а рождение двойни, казалось, должно было только укрепить союз. Но вместо идиллии — скандалы, а вместо любви — судебные тяжбы за собственных сыновей. Какими выросли наследники Марии Шукшиной от Бориса Вишнякова и что известно о них сейчас, расскажет «Радио 1».





Содержание Личная жизнь Марии до встречи с миллионером Естественная красота против 13-летнего «партнёрства»: что скрывал бизнесмен Поездка, с которой всё началось: случай в Праге и почему всё пошло не так Фома и Фока: Рождение, кризис и битва за сыновей Жизнь после развода: Как живут повзрослевшие близнецы

Личная жизнь Марии до встречи с миллионером



Мария Шукшина с сыном Макаром (Фото: РИА Новости/ Дмитрий Коробейников)

Естественная красота против 13-летнего «партнёрства»: что скрывал бизнесмен



Анна Шукшина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Поездка, с которой всё началось: случай в Праге и почему всё пошло не так

Фома и Фока: Рождение, кризис и битва за сыновей



Мария Шукшина (Фото: Инстаграм* @shukshina_maria)

«Это был очень тяжёлый период. Я не хотела выносить сор из избы, но, когда тебя публично унижают, приходится защищаться. Главное, что дети остались со мной», — говорила Мария в интервью «7 Дней».

Жизнь после развода: Как живут повзрослевшие близнецы