Ида Галич ответила на оскорбления Кати Гордон: «Все выпады пропускаю мимо ушей»

23 июля 2026, 16:12

Ида Галич ответила Кате Гордон на оскорбления внешности

Ида Галич (Фото: Инстаграм*/galichida)

Ида Галич ответила на оскорбления Кати Гордон. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram*.





Блогерша отметила, что она старалась не обращать внимание на действия Гордон, считая их частью образа из реалити-шоу. Однако особенно ее задела тема внешности, которую затронула юрист.

«Я спокойно пропускаю мимо ушей все выпады, что я лицемерная… но не когда две красивые девчонки [называют других страшными]»... Вся эта токсичность, которая вылилась на меня из ее интервью, несправедлива абсолютно», — возмутилась Галич.

«Катя и Света тоже собой занимаются… но есть лица по-настоящему красивые. Ну да, вам повезло. Вы красотки. Но разве это повод называть кого-то страшными бабищами?» — обратилась Галич к участницам «Большой куш».