Ида Галич ответила на оскорбления Кати Гордон: «Все выпады пропускаю мимо ушей»
Ида Галич ответила Кате Гордон на оскорбления внешности
Ида Галич ответила на оскорбления Кати Гордон. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram*.
Блогерша отметила, что она старалась не обращать внимание на действия Гордон, считая их частью образа из реалити-шоу. Однако особенно ее задела тема внешности, которую затронула юрист.
«Я спокойно пропускаю мимо ушей все выпады, что я лицемерная… но не когда две красивые девчонки [называют других страшными]»... Вся эта токсичность, которая вылилась на меня из ее интервью, несправедлива абсолютно», — возмутилась Галич.Ведущая подчеркнула, что прикладывает много усилий, чтобы выглядеть хорошо: занимается спортом и регулярно посещает косметолога. При этом, по ее словам, к ней все равно остаются вопросы.
«Катя и Света тоже собой занимаются… но есть лица по-настоящему красивые. Ну да, вам повезло. Вы красотки. Но разве это повод называть кого-то страшными бабищами?» — обратилась Галич к участницам «Большой куш».Ранее она призналась, что завидует способности Ксении Собчак красиво и точно выражать свои мысли.