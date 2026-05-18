Ранняя слава, измены женам и алкогольная зависимость: какую цену заплатил Леонид Харитонов за всенародную любовь и что убило его в 57 лет?
Леонид Харитонов — актёр, которого в середине 1950-х боготворила вся страна. Улыбчивый и обаятельный «Солдат Иван Бровкин» стал национальным героем для поколения победителей, символом наивной искренности и душевной чистоты. Заслуженный артист РСФСР 19 мая мог бы отпраздновать своё 95-летие. Однако за видимой стороной лёгкого успеха скрывалась трагедия человека, раздавленного славой, зависимостями и предательством театра, которому он служил. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаРодившийся 19 мая 1930 года в Ленинграде в интеллигентной семье (отец — инженер, мать — врач), Харитонов сполна хлебнул горя уже в детстве. Он пережил ужасы блокады, где, спасаясь от голода, ел мыло и штукатурку — это на всю жизнь оставило ему «подарок» в виде тяжелейшей язвы желудка. После войны, следуя советам родителей о «серьезной профессии», юноша поступил на юрфак Ленинградского университета. Но хватило его ровно на год. Мечта о сцене взяла верх: он забрал документы и отправился покорять Москву, поступив в Школу-студию МХАТ.
В кино Харитонов попал случайно и дерзко. Ещё студентом он получил главную роль в фильме «Школа мужества» (1954), хотя тогдашние строгие правила вуза запрещали студентам сниматься. Режиссёру Владимиру Басову пришлось буквально пробивать письменное разрешение через ЦК ВЛКСМ. Риск оправдался — дебют заметили. Но настоящий ошеломляющий успех обрушился на актёра в 1955 году с выходом фильма «Солдат Иван Бровкин». Картина вызвала небывалый ажиотаж. Премьера в кинотеатре «Ударник» собрала за первые дни почти миллион зрителей, а очереди стояли невиданные.
Казалось, карьера сделана. Но громкая популярность сыграла с актёром злую шутку. Режиссёры «закрыли» для него возможность играть драматические роли, видя в нём только «того самого Бровкина» — простого, немного непутёвого парня. Он начал полнеть, перестал вписываться в амплуа юного героя, и к 1960-м годам востребованность сошла на нет. Из огромного количества предложений остались лишь эпизоды.
Хотя фильмография артиста насчитывает 49 работ, в том числе в картинах «Сын», «В добрый час!», «Улица полна неожиданностей», «Там, на неведомых дорожках...», где он исполнил главные роли, по яркости ни одна не сравнилась с популярностью героя Ивана Бровкина.
Любовь, измены и роковая студенткаЛичная жизнь Харитонова была столь же бурной, сколь и драматичной. Первой женой стала однокурсница Светлана Сорокина. Однако обрушившаяся на мужа слава разрушила этот союз.
«После фильма «Солдат Иван Бровкин» Леня стал звездой... Поклонницы не давали Лене прохода... Он не скрывал, что внимание женщин ему нравится», — цитирует Сорокину издание Mir24.tv.Узнав о романе мужа с партнершей по съемкам «Улица полна неожиданностей» Джеммой Осмоловской, Сорокина подала на развод.
Второй брак с Джеммой Осмоловской подарил актёру сына Алексея. Но и здесь семейное счастье оказалось призрачным. Молодая семья ютилась в 18-метровой комнате в коммуналке, а Харитонов, раздираемый творческим кризисом и давлением публики, всё чаще прикладывался к бутылке.
«К спиртному он пристрастился из-за того, что каждый человек считал своим долгом пригласить его выпить где-то... А у него просто иногда не хватало силы духа, чтобы им отказать», — оправдывала его Осмоловская.Семь лет скандалов и борьбы с зависимостью закончились разводом.
Третьей и последней женой в 1963 году стала Евгения Гибова, которую он соблазнил, будучи её преподавателем в Школе-студии МХАТ. По свидетельству окружения, именно Гибова изолировала мужа от друзей и родственников, создав «полосу отчуждения». Они прожили вместе до самой смерти актёра, но этот брак не принёс ему душевного покоя.
Роковой день в жизни Леонида ХаритоноваГлавная драма зрелого Харитонова разворачивалась не в кино, а в родном МХАТе, куда он так стремился. В театре у него сложилась тяжелая ситуация. Завистливые коллеги не прощали ему кинославы, а с приходом нового худрука Олега Ефремова Харитонова и вовсе перестали замечать. «В театре у нас зверинец», — жаловался он родным. Актеру перестали давать роли, он впал в глубокую депрессию.
Летом 1980 года у Харитонова случился первый инсульт. Через три года — второй, прямо на съемках фильма «Из жизни начальника уголовного розыска». Но сломал его окончательно не недуг, а предательство театра. 20 июня 1987 года случился роковой день. Именно тогда произошёл официальный раскол МХАТа на две части — труппу Товстоногова и Ефремова. В театре шли массовые увольнения, и Харитонов, чувствуя себя ненужным, ждал решения своей участи.
По свидетельствам очевидцев, именно в этот день Олег Ефремов в резкой форме предложил актёру уйти. Сразу после этого у Леонида Харитонова случился третий, смертельный инсульт. Ему было всего 57 лет. Похоронили всенародного любимца на Ваганьковском кладбище. На его надгробии есть особая деталь — каменная плита разломлена ровно посередине, образуя фигуру знаменитой мхатовской чайки. Этот разлом — метафора раскола театра, который убил артиста.
Что осталось потомкамТворческое наследие Харитонова двойственно. Для широкой публики он навсегда остался эталонным «Иваном Бровкиным» — образом, который до сих пор транслируют по телевидению в праздничные дни. Для киноведов он — загубленный талант, не сумевший реализовать свой драматический потенциал.
Последние два десятилетия он прожил с Евгенией Гибовой, которая и стала основной наследницей актера. Сын от второго брака, Алексей, по свидетельствам, остро чувствовал нехватку отцовского внимания и в итоге остался жить в коммуналке с матерью Джеммой Осмоловской, пока Харитонов с новой женой обустраивал быт в кооперативной квартире. Третья жена пережила мужа на семнадцать лет, ушла из жизни в 2004 году, по словам знакомых, так и не оправившись от потери.