Тайные сыновья, ненаписанное завещание и наследство в миллионы: что скрывал мэтр советской эстрады Вячеслав Добрынин?
Вячеслав Добрынин — композитор, подаривший эстраде сотни хитов, и певец, чей голос стал звучанием целой эпохи. Автор легендарных «Не сыпь мне соль на рану», «Кто тебе сказал» и «Льётся музыка», 15-кратный лауреат «Песни года», он мог бы 25 января отпраздновать свой 80-й день рождения. Его мелодии, казалось, были написаны самой жизнью — такой же яркой, полной взлётов, страстей и неразгаданных тайн, как и его собственная судьба. О творческом пути, личной жизни и наследстве артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Вячеслава ДобрынинаПуть к всенародной славе для Вячеслава Добрынина начался с трудного детства и осознанного выбора в пользу музыки. Он родился 25 января 1946 года в Москве под именем Вячеслав Галустович Антонов. Его мать, Анна Ивановна Антонова, медсестра, прошла всю войну, а отец, подполковник Галуст Петросян, с которым мать рассталась ещё до рождения сына, так и не стал частью его жизни. С отцом Вячеслав встретился лишь однажды — уже на его могиле. Музыкальный талант и любовь к искусству мальчику привила мать. Учась в школе, он, будучи капитаном баскетбольной команды, заразился «битломанией» и, собрав группу «Орфей», начал выступать в московских кафе. Александр Градский даже называл его тогда «лучшим Джоном Ленноном в Москве».
Несмотря на увлечение музыкой, юноша поступил на исторический факультет МГУ, специальность «история искусства», и окончил аспирантуру. Параллельно он учился в музыкальном училище. Переломный момент наступил в 1968 году, когда его пригласили в ВИА «Весёлые ребята». А в 1970-м состоялся дебют Добрынина-композитора. Настоящий успех пришёл после начала сотрудничества с поэтом Леонидом Дербенёвым. Их первый хит — «На Земле живёт любовь» — записали «Весёлые ребята». Чтобы публика не путала его с Юрием Антоновым, Вячеслав взял звучный псевдоним Добрынин, который позже официально стал его фамилией.
С середины 1970-х Добрынин Получил статус одного из самых востребованных композиторов страны. Его песни — «Всё, что есть у меня» («Самоцветы»), «Прощай» (Лев Лещенко), «Кто тебе сказал» («Лейся, песня») — звучали повсеместно. Но настоящая народная любовь обрушилась на него, когда он сам вышел на сцену. В 1986 году Михаил Боярский не смог приехать на запись программы «Шире круг», и исполнение своего же хита «Спасатель» автор взял на себя. После эфира телевидение завалили просьбами показать этого артиста снова. Так родился Вячеслав Добрынин — певец. Его «Бабушки-старушки», а затем и легендарная «Не сыпь мне соль на рану» сделали его суперзвездой. В 1990 году за альбомы «Синий туман» и «Колдовское озеро», разошедшиеся тиражом по 7 миллионов копий, и получил «Золотой диск». В том же году Добрынин создал свою группу «Доктор Шлягер», с которой был неразлучен до конца жизни.
Лабиринты личной жизни: две Ирины, дочь и тайные сыновьяЗа внешним лоском и сценическим успехом скрывалась крайне запутанная и эмоциональная личная жизнь. Сам Добрынин признавался, что любил так же страстно, как и пел. Его первым серьёзным чувством ещё в школе стала девочка Лариса, затем были Татьяна и Тамара. Но настоящая взрослая драма развернулась позже.
В 1974 году он женился на Ирине. В 1978 году у них родилась долгожданная дочь Екатерина — Добрынин мечтал именно о девочке и хотел, чтобы она родилась в один с ним день. Однако семейное счастье было недолгим. С появлением ребёнка музыкант, по его собственному признанию, почувствовал, что не может работать в квартире, и ушёл к матери, назвав этот поступок позже эгоистичной ошибкой. Официально брак продлился 15 лет, хотя супруги жили раздельно.
Ещё до окончательного развода в жизни Добрынина появилась другая Ирина. Они встретились в 1985 году, когда она была замужем.
«Чувства были очень сильными, так что в итоге я ушла от мужа», — признавалась вторая Ирина.
Тринадцать лет они прожили в гражданском браке и узаконили отношения только в 1998 году. Детей в этом браке не было. Но самыми скандальными страницами биографии стали слухи о внебрачных детях. Ещё в 1972 году после гастролей в Барнауле некая Марина родила сына Дмитрия. Женщина просила Добрынина не раскрывать тайну, и он выполнил её просьбу.
В 2023 году громкую историю рассказал мужчина по имени Альберт Штефан из Краснодарского края. Он утверждал, что его мать Светлана имела мимолётный роман с певцом в 1970 году. Сам Добрынин в интервью подтвердил эту историю, однако ДНК-тест, проведённый с племянником Добрынина, показал лишь 17% вероятности родства, что не подтвердило отцовство. Тем не менее, Альберт Штефан появился даже на похоронах композитора.
Последние годы жизни, болезнь и уход ДобрынинаПоследние годы жизни маэстро были омрачены серьёзными проблемами со здоровьем и постепенным уходом из профессии. В 2017 году он заявил о желании завершить карьеру из-за неприятия современной эстрады и ухудшения самочувствия. Началась череда ударов, буквально сковывавших некогда полного энергии артиста.
В 2018 году случился первый инсульт. Как вспоминала вдова Ирина, он пришёл на кухню, но не мог внятно говорить. Артист пренебрегал реабилитацией: «Он же сова, а все реабилитации начинались с утра. Был сам себе доктор». Второй инсульт настиг его на лестнице:
«Он посчитал, что споткнулся... Речь снова была нарушена... После этого стал хуже ходить, боялся упасть. Перестал играть», — делилась вдова артиста на передаче «Секрет на миллион».
К этому времени накопился и целый «букет» болезней: бронхит, аритмия, грыжа. Роковым стал третий инсульт, случившийся в сентябре 2024 года в больнице, куда Добрынин попал с проблемами кишечника. Состояние стремительно ухудшалось. Вдова рассказывала, что в последний вечер он крепко сжал её руку и пытался что-то сказать. Утром 1 октября 2024 года Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни в московской больнице от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения. 4 октября легенду эстрады похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Кому досталось наследство певцаПосле ухода Добрынина осталось не только бесценное творческое наследие, но и вполне материальное имущество, дележ которого мог бы стать сюжетом для драмы. Состояние включало московскую квартиру стоимостью около 40 миллионов рублей, роскошный особняк в Рузском районе Подмосковья на берегу Озернинского водохранилища (его проектировала вторая жена-архитектор), автомобили и, самое главное, авторские права на сотни хитов.
Однако завещания артист не оставил. Как откровенно заявила его вдова Ирина Добрынина в программе «Секрет на миллион», все друзья уговаривали его оформить документы, но он отмахивался:
«Ничего я писать не буду, Ира решит все сама».
По закону наследниками первой очереди стали супруга и дочь от первого брака Екатерина, которая живёт в США. Вдова сообщила, что выплатила падчерице денежную компенсацию, а недвижимость оставила себе, так как та «просто не нужна» наследнице в Америке. Кроме того, Ирина получила половину авторских прав, которые, по её словам, приносят доход от 300 до 500 тысяч рублей в месяц. Вторую часть прав, согласно закону, унаследовала дочь артиста.