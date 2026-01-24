24 января 2026, 16:44

Вячеслав Добрынин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Вячеслав Добрынин — композитор, подаривший эстраде сотни хитов, и певец, чей голос стал звучанием целой эпохи. Автор легендарных «Не сыпь мне соль на рану», «Кто тебе сказал» и «Льётся музыка», 15-кратный лауреат «Песни года», он мог бы 25 января отпраздновать свой 80-й день рождения. Его мелодии, казалось, были написаны самой жизнью — такой же яркой, полной взлётов, страстей и неразгаданных тайн, как и его собственная судьба. О творческом пути, личной жизни и наследстве артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Вячеслава Добрынина Лабиринты личной жизни: две Ирины, дочь и тайные сыновья Последние годы жизни, болезнь и уход Добрынина Кому досталось наследство певца



Биография Вячеслава Добрынина

Вячеслав Добрынин (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Добрынин. От первой до последней ноты»)

Лабиринты личной жизни: две Ирины, дочь и тайные сыновья

Вячеслав Добрынин с первой супругой Ириной и дочерью Екатериной (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Добрынин. От первой до последней ноты»)

«Чувства были очень сильными, так что в итоге я ушла от мужа», — признавалась вторая Ирина.

Вячеслав Добрынин со второй супругой Ириной (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Добрынин. От первой до последней ноты»)

Последние годы жизни, болезнь и уход Добрынина

Вячеслав Добрынин со второй супругой Ириной (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Добрынин. От первой до последней ноты»)

«Он посчитал, что споткнулся... Речь снова была нарушена... После этого стал хуже ходить, боялся упасть. Перестал играть», — делилась вдова артиста на передаче «Секрет на миллион».

Кому досталось наследство певца

Вячеслав Добрынин с дочерью Екатериной и вночкой Софьей (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Добрынин. От первой до последней ноты»)

«Ничего я писать не буду, Ира решит все сама».