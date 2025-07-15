15 июля 2025, 13:38

Агния Кузнецова (Фото: Instagram*@agniakyza)

Сегодня, 15 июля, свое 40-летие отмечает одна из самых ярких актрис российского кино, чья карьера началась с провокационных ролей в фильмах Алексея Балабанова и Валерии Гай Германики, Агния Кузнецова. Однако за успехами на экране скрывается непростая личная история: мучительные отношения, поиск себя и, наконец, обретение семейного счастья. Подробности жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Работа в кино Личная жизнь



Ранние годы

Работа в кино

Агния Кузнецова (Фото: Instagram*@agniakyza)



Личная жизнь

Агния Кузнецова (Фото: Instagram*@agniakyza)



«Стало очень трудно. Возникли проблемы с жильем, работой, не было денег, как у всех нищих студентов. К тому же мы стали сотрудничать с разными театрами, что сильно отдалило нас друг от друга. Видимо, я еще мучила Леню ревностью. Сейчас думаю, что нам надо было сразу расставаться, а не сходиться-расходиться бесконечно», — вспоминала Кратиса об отношениях с Леонидом на шоу «Судьба человека».

«Наступил период, когда я ощутила бессмысленность своей жизни, какую-то черную дыру. Нескончаемая кинотусовка, куча каких-то не тех мужчин вокруг, в том числе и женатых, которые со мной не собирались строить никаких серьезных отношений. А мне было уже 29 лет. Именно тогда я пришла в храм, первый раз исповедовалась», — рассказывала Кузнецова Борису Корчевникову.

Агния Кузнецова, Максим Петров с сыном Андроном (Фото: Instagram*@agniakyza)



«Мы просили Бога, ездили по святым местам. Я, конечно, безумно счастлив, что у нас есть замечательный сын. Это такое чудо! После его появления на свет я стал другим человеком. Это незабываемое чувство, когда ты берешь ребенка на руки, и весь мир вокруг замирает», — цитирует слова Максима Петрова издание Woman.ru.

«Я не хочу сказать, что в браке все тяжело и плохо, но, если девушка считает, что замужем ее ждут бесконечные удовольствия, это не так. Вы соединяетесь, чтобы вместе работать над отношениями, чем-то жертвовать, идти на компромисс. Любовь как цветок, за которым ухаживают, поливают, начинает расцветать постепенно. На первом этапе у вас страсть, гормоны, но это только начало. Так природой задумано, чтобы женщина и мужчина соединились. Все самое важное начинается потом», — утверждает актриса.