Роль проститутки, неудачи в отношениях и вымоленный ребенок: звезде «Груза 200» Агнии Кузнецовой — 40 лет
Сегодня, 15 июля, свое 40-летие отмечает одна из самых ярких актрис российского кино, чья карьера началась с провокационных ролей в фильмах Алексея Балабанова и Валерии Гай Германики, Агния Кузнецова. Однако за успехами на экране скрывается непростая личная история: мучительные отношения, поиск себя и, наконец, обретение семейного счастья. Подробности жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Агния Кузнецова родилась 15 июля 1985 года в Новосибирске в творческой семье. Её отец — художник, а мать, преподавала декоративно-прикладное искусство в Новосибирском государственном педагогическом университете. С детства Агния увлекалась искусством: рисовала, занималась в театральной студии, а в 10-м классе твёрдо решила стать актрисой. После школы она отправилась в Москву, где поступила в Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина, которое окончила в 2006 году.
Работа в кино
Первую роль Кузнецова получила ещё в студенческие годы — эпизодическую роль проститутки в сериале «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (2003). Однако настоящий прорыв случился в 2007 году, когда она сыграла Анжелику, жертву психически больного советского милиционера, в драме Алексея Балабанова «Груз 200».
Фильм вызвал скандал из-за жёстких сцен, но принёс актрисе известность. После этой роли многие зрители и критики говорили, что начинающая актриса просто разрушила свою только начинающуюся карьеру. Но шлейфа несчастной девочки и жертвы за ней не потянулось, и за ним последовали не менее интересные роли. В 2008 году она снялась в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», где сыграла трудного подростка Жанну. За эту роль Кузнецова получила награду на Брюссельском кинофестивале, а за роль учительницы Саши в мелодраме «Да и да» актриса была номинирована на премии «Ника» и «Белый слон».
Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 65 работ, в том числе в картинах «Пара гнедых», «Богини правосудия», «Индус», «Башня. Новые люди», «Сделано в СССР», «МосГаз», «А зори здесь тихие...» и «Готовы на всё», где Агния Кузнецова исполнила главные роли.
Личная жизнь
Агния Кузнецова прошла непростой путь к личному счастью. Начало актерской карьеры Агнии совпало с бурным романом с однокурсником по Щукинскому училищу Леонидом Бичевиным. Их отношения, начавшиеся в студенческие годы, продлились шесть лет. Пара даже снялась вместе в скандально известном фильме Алексея Балабанова «Груз 200», где Бичевин играл жениха героини Кузнецовой. Однако за внешней идиллией скрывались постоянные ссоры, ревность и эмоциональные качели. После болезненного расставания актриса пережила серьезный кризис, признаваясь, что ей потребовалось много времени, чтобы прийти в себя.
«Стало очень трудно. Возникли проблемы с жильем, работой, не было денег, как у всех нищих студентов. К тому же мы стали сотрудничать с разными театрами, что сильно отдалило нас друг от друга. Видимо, я еще мучила Леню ревностью. Сейчас думаю, что нам надо было сразу расставаться, а не сходиться-расходиться бесконечно», — вспоминала Кратиса об отношениях с Леонидом на шоу «Судьба человека».
Период одиночества стал для Агнии временем переосмысления. В интервью она рассказывала, что после расставания с Бичевиным её окружали «не те мужчины», включая женатых поклонников, что только усугубляло чувство одиночества. Кратковременный роман с помощником оператора Фёдором Ляссом, с которым она познакомилась на съёмках сериала «Башня» в 2010 году, также не принёс ей счастья.
«Наступил период, когда я ощутила бессмысленность своей жизни, какую-то черную дыру. Нескончаемая кинотусовка, куча каких-то не тех мужчин вокруг, в том числе и женатых, которые со мной не собирались строить никаких серьезных отношений. А мне было уже 29 лет. Именно тогда я пришла в храм, первый раз исповедовалась», — рассказывала Кузнецова Борису Корчевникову.
Переломный момент наступил в 2015 году, когда подруга актрисы, режиссёр Валерия Гай Германика, познакомила её с хореографом Максимом Петровым. Их отношения развивались стремительно. Уже через три месяца после знакомства пара сыграла свадьбу. В отличие от предыдущих бурных романов, этот союз стал для Агнии тихой гаванью. В декабре 2019 года у супругов родился долгожданный сын Андрон — беременность стала настоящим чудом для пары, которая до этого безуспешно пыталась завести ребёнка и даже рассматривала вариант усыновления.
«Мы просили Бога, ездили по святым местам. Я, конечно, безумно счастлив, что у нас есть замечательный сын. Это такое чудо! После его появления на свет я стал другим человеком. Это незабываемое чувство, когда ты берешь ребенка на руки, и весь мир вокруг замирает», — цитирует слова Максима Петрова издание Woman.ru.
Сегодня Агния Кузнецова и Максим Петров живут в загородном доме на Новой Риге под Москвой. Актриса, продолжая успешную карьеру в кино, признаётся, что материнство полностью изменило её жизненные приоритеты.
«Я не хочу сказать, что в браке все тяжело и плохо, но, если девушка считает, что замужем ее ждут бесконечные удовольствия, это не так. Вы соединяетесь, чтобы вместе работать над отношениями, чем-то жертвовать, идти на компромисс. Любовь как цветок, за которым ухаживают, поливают, начинает расцветать постепенно. На первом этапе у вас страсть, гормоны, но это только начало. Так природой задумано, чтобы женщина и мужчина соединились. Все самое важное начинается потом», — утверждает актриса.