14 июля 2026, 14:35

Агния Кузнецова (Фото: Instagram*@agniakyza)

Актрисе Агнии Кузнецовой, известной зрителям по пронзительным и порой шокирующим ролям в фильмах «Груз 200», «Все умрут, а я останусь», «Царь» и сериале «Мосгаз», 15 июля исполняется 41 год. Артистка, чья карьера началась с эпатажа и продолжилась чередой сложных драматических образов, прошла долгий путь от новосибирской школьницы, мечтавшей о сцене, до одной из самых востребованных и неоднозначных актрис своего поколения. Однако её жизнь за кадром оказалась не менее насыщенной, чем на экране: головокружительные романы, глубокие личные трагедии, долгожданное материнство и громкий разрыв, за которым последовала новая глава. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Работа Агним Кузнецовой в кино Личная жизнь Кузнецовой Новые работы актрисы



Ранние годы

Работа Агним Кузнецовой в кино

Агния Кузнецова (Фото: Instagram*@agniakyza)

Личная жизнь Кузнецовой

Агния Кузнецова (Фото: Instagram*@agniakyza)

«Стало очень трудно. Возникли проблемы с жильем, работой, не было денег, как у всех нищих студентов. К тому же мы стали сотрудничать с разными театрами, что сильно отдалило нас друг от друга. Видимо, я еще мучила Леню ревностью. Сейчас думаю, что нам надо было сразу расставаться, а не сходиться-расходиться бесконечно», — вспоминала Кратиса об отношениях с Леонидом на шоу «Судьба человека».

«Наступил период, когда я ощутила бессмысленность своей жизни, какую-то черную дыру. Нескончаемая кинотусовка, куча каких-то не тех мужчин вокруг, в том числе и женатых, которые со мной не собирались строить никаких серьезных отношений. А мне было уже 29 лет. Именно тогда я пришла в храм, первый раз исповедовалась», — рассказывала Кузнецова Борису Корчевникову.

Агния Кузнецова, Максим Петров с сыном Андроном (Фото: Instagram*@agniakyza)

«Мы просили Бога, ездили по святым местам. Я, конечно, безумно счастлив, что у нас есть замечательный сын. Это такое чудо! После его появления на свет я стал другим человеком. Это незабываемое чувство, когда ты берешь ребенка на руки, и весь мир вокруг замирает», — цитирует слова Максима Петрова издание Woman.ru.

«Жить стало очень сложно. А семейная жизнь для меня — самое трудное. Мне легче сниматься. Когда у нас всё только начиналось, я хотела на каждом углу кричать, что я влюбилась. Мы везде были вместе, ходили на мероприятия, ездили отдыхать. Дальше люди растут и меняют взгляды на вещи. Поэтому сейчас у меня нет желания распространяться о личной жизни. Но период у нас трудный, не буду скрывать. И назвать его окончательным тоже не могу», — рассказывала актриса Ксении.

Агния Кузнецова и Никита Беляков (Фото: Instagram*@agniakyza)

Новые работы актрисы