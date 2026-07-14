Скандальный «Груз 200», долгожданный ребенок и тайная свадьба с бизнесменом: с кем нашла счастье актриса Агния Кузнецова?
Актрисе Агнии Кузнецовой, известной зрителям по пронзительным и порой шокирующим ролям в фильмах «Груз 200», «Все умрут, а я останусь», «Царь» и сериале «Мосгаз», 15 июля исполняется 41 год. Артистка, чья карьера началась с эпатажа и продолжилась чередой сложных драматических образов, прошла долгий путь от новосибирской школьницы, мечтавшей о сцене, до одной из самых востребованных и неоднозначных актрис своего поколения. Однако её жизнь за кадром оказалась не менее насыщенной, чем на экране: головокружительные романы, глубокие личные трагедии, долгожданное материнство и громкий разрыв, за которым последовала новая глава. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годыАгния Кузнецова родилась 15 июля 1985 года в Новосибирске в творческой семье. Её отец — художник, а мать, преподавала декоративно-прикладное искусство в Новосибирском государственном педагогическом университете. С детства Агния увлекалась искусством: рисовала, занималась в театральной студии, а в 10-м классе твёрдо решила стать актрисой. После школы она отправилась в Москву, где поступила в Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина, которое окончила в 2006 году.
Работа Агним Кузнецовой в киноПервую роль Кузнецова получила ещё в студенческие годы — эпизодическую роль проститутки в сериале «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (2003). Однако настоящий прорыв случился в 2007 году, когда она сыграла Анжелику, жертву психически больного советского милиционера, в драме Алексея Балабанова «Груз 200».
Фильм вызвал скандал из-за жёстких сцен, но принёс актрисе известность. После этой роли многие зрители и критики говорили, что начинающая актриса просто разрушила свою только начинающуюся карьеру. Но шлейфа несчастной девочки и жертвы за ней не потянулось, и за ним последовали не менее интересные роли. В 2008 году она снялась в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», где сыграла трудного подростка Жанну. За эту роль Кузнецова получила награду на Брюссельском кинофестивале, а за роль учительницы Саши в мелодраме «Да и да» актриса была номинирована на премии «Ника» и «Белый слон».
Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 65 работ, в том числе в картинах «Пара гнедых», «Богини правосудия», «Индус», «Башня. Новые люди», «Сделано в СССР», «МосГаз», «А зори здесь тихие...» и «Готовы на всё», где Агния Кузнецова исполнила главные роли.
Личная жизнь Кузнецовой
Агния Кузнецова прошла непростой путь к личному счастью. Начало актерской карьеры Агнии совпало с бурным романом с однокурсником по Щукинскому училищу Леонидом Бичевиным. Их отношения, начавшиеся в студенческие годы, продлились шесть лет. Пара даже снялась вместе в скандально известном фильме Алексея Балабанова «Груз 200», где Бичевин играл жениха героини Кузнецовой. Однако за внешней идиллией скрывались постоянные ссоры, ревность и эмоциональные качели. После болезненного расставания актриса пережила серьезный кризис, признаваясь, что ей потребовалось много времени, чтобы прийти в себя.
«Стало очень трудно. Возникли проблемы с жильем, работой, не было денег, как у всех нищих студентов. К тому же мы стали сотрудничать с разными театрами, что сильно отдалило нас друг от друга. Видимо, я еще мучила Леню ревностью. Сейчас думаю, что нам надо было сразу расставаться, а не сходиться-расходиться бесконечно», — вспоминала Кратиса об отношениях с Леонидом на шоу «Судьба человека».Период одиночества стал для Агнии временем переосмысления. В интервью она рассказывала, что после расставания с Бичевиным её окружали «не те мужчины», включая женатых поклонников, что только усугубляло чувство одиночества. Кратковременный роман с помощником оператора Фёдором Ляссом, с которым она познакомилась на съёмках сериала «Башня» в 2010 году, также не принёс ей счастья.
«Наступил период, когда я ощутила бессмысленность своей жизни, какую-то черную дыру. Нескончаемая кинотусовка, куча каких-то не тех мужчин вокруг, в том числе и женатых, которые со мной не собирались строить никаких серьезных отношений. А мне было уже 29 лет. Именно тогда я пришла в храм, первый раз исповедовалась», — рассказывала Кузнецова Борису Корчевникову.
Переломный момент наступил в 2015 году, когда подруга актрисы, режиссёр Валерия Гай Германика, познакомила её с хореографом Максимом Петровым. Их отношения развивались стремительно. Уже через три месяца после знакомства пара сыграла свадьбу. В отличие от предыдущих бурных романов, этот союз стал для Агнии тихой гаванью. В декабре 2019 года у супругов родился долгожданный сын Андрон — беременность стала настоящим чудом для пары, которая до этого безуспешно пыталась завести ребёнка и даже рассматривала вариант усыновления.
«Мы просили Бога, ездили по святым местам. Я, конечно, безумно счастлив, что у нас есть замечательный сын. Это такое чудо! После его появления на свет я стал другим человеком. Это незабываемое чувство, когда ты берешь ребенка на руки, и весь мир вокруг замирает», — цитирует слова Максима Петрова издание Woman.ru.Несмотря на внешнее благополучие, брак Кузнецовой и Петрова дал трещину. В апреле 2026 года актриса дала откровенное интервью Ксении Собчак, в котором намекнула на серьёзные проблемы.
«Жить стало очень сложно. А семейная жизнь для меня — самое трудное. Мне легче сниматься. Когда у нас всё только начиналось, я хотела на каждом углу кричать, что я влюбилась. Мы везде были вместе, ходили на мероприятия, ездили отдыхать. Дальше люди растут и меняют взгляды на вещи. Поэтому сейчас у меня нет желания распространяться о личной жизни. Но период у нас трудный, не буду скрывать. И назвать его окончательным тоже не могу», — рассказывала актриса Ксении.Прошло менее двух месяцев, и интрига разрешилась. В июне 2026 года Агния Кузнецова появилась на премьере фильма «Холоп 3» с новым мужчиной — бизнесменом Никитой Беляковым, которого представила как своего мужа. Рядом с парой позировал и шестилетний сын актрисы Андрон. Тем самым актриса не только подтвердила развод с Максимом Петровым, но и анонсировала начало новых отношений.
Новые работы актрисыНесмотря на бурные события в личной жизни, Агния Кузнецова остаётся одной из самых востребованных актрис. 2026 год также обещает быть насыщенным для поклонников актрисы. В производстве находятся анимационный фильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал», где Кузнецова подарит голос главному герою, а также проекты «Вегетация», «10 историй о любви и смерти» и «Дорогие ученики!».
Кроме того, актриса активно играет в театре. Помимо профессиональных успехов, Агния уделяет время спорту — она практикует систему табата и интервальное голодание. Где именно сейчас живёт актриса — остаётся загадкой, но, судя по её ярким появлениям и новым ролям, она перевернула страницу своей личной драмы и готова к новым вершинам.