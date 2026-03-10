Роли «дурочек» и «заколдованный принц»: с кем на самом деле строит любовь звезда сериала «Мур-мур, Амур» Евдокия Лаврухина?
Актрисе, знакомой зрителям по ролям в картинах «Территория», «Склифосовский», «ИП Пирогова» и десятку мелодрам на ведущих каналах, Евдокии Лаврухиной 11 марта исполняется 32 года. Кажется, ещё вчера она дебютировала в сериале «Крыша мира», а сегодня — одна из самых востребованных актрис на российском телевидении. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Биография Евдокии ЛаврухинойЕвдокия Лаврухина родилась 11 марта 1994 года в самом сердце Москвы. В отличие от многих коллег, пробивавшихся в профессию через сопротивление родителей, девочка росла в атмосфере, где её творческую жилку замечали и поощряли с детства. После школы сомнений не было — только сцена. Она поступила в ГИТИС, в прославленную мастерскую народного артиста СССР Валерия Андреева, которую успешно окончила в 2016 году.
Её путь в кино начался уже на четвёртом курсе, в 2016-м, она дебютировала в сериале «Крыша мира» с ролью Кати. Первые годы — это череда эпизодов и ролей второго плана в «Улице», «Склифосовском», «Бабаболе-2». Актриса с самоиронией признавалась: из-за типажной внешности её долгое время утверждали на роли «разных дурочек», но она с энтузиазмом ждала момента, когда сможет показать характер.
Этот момент настал с приходом в её жизнь мелодрам. Первая главная роль в картине «Как выйти замуж за француза» стала для Лаврухиной «лифтом» на новый уровень. За ней последовали «Мур-мур, Амур», «Как избавиться от невестки за 10 дней», «Счастье на паузе», «Любить». На сегодняшний день её фильмография насчитывает уже более 50 ролей в кино и сериалах.
Личная жизнь актрисыВ мире шоу-бизнеса личная жизнь артистов часто напоминает американские горки, но Евдокия является редким примером стабильности. Актриса замужем за коллегой, актёром Александром Казаковым, выпускником ВГИКа. Пара не афиширует подробности романа, предпочитая уют семейного гнезда сводкам со съёмочных площадок. Судя по отсутствию громких скандалов об изменах в прессе, их союз — тот самый случай, когда два творческих человека сумели договориться.
Но главный мужчина в доме Лаврухиной — вовсе не Александр, а весёлый бигль по кличке Батя. Актриса души не чает в питомце.
«У него очень живой, умный и человеческий взгляд. Иногда я шучу, что на самом деле это вовсе не пес, а заколдованный принц. Получается, что я тоже верю в сказку. И уверена, что в жизни всегда есть место чему-то волшебному», — цитирует актрису сайт kino-teatr.ru.
Об «Оскаре» не мечтаюВ 2025 году в прокат вышла резонансная мелодрама «Любить». В этом проекте Лаврухина исполнила роль Лиды, девушки, которая до самозабвения любит молодого учёного. По сюжету она берёт кредит под залог квартиры, чтобы оплатить его учёбу, содержит его, а он бросает её беременную ради дочери декана.
Сама актриса признавалась, что эта история далась ей тяжело именно из-за жизненности.
«В этой истории нет 100% положительных героев... Лидой движет любовь. Иногда она мне напоминала Емелю или Иванушку из сказок. Он вроде ничего не делает, а вокруг всё как-то само меняется и становится лучше», — отмечает Евдокия Лаврухина.
Премьера вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Зрители разделились на тех, кто жалел героиню, и тех, кто обвинял её в наивности, перенося эти качества на саму актрису. Косвенно эти разговоры подогревались и интервью, где Евдокия рассуждала о разнице между экраном и жизнью.
«Об "Оскаре" не мечтаю, достаточно быть суперзвездой, чтобы любили миллионы», — парировала она хейтерам, давая понять, что её амбиции простираются дальше глупых сплетен.
Новые проекты ЛаврухинойСейчас Лаврухина переживает настоящий карьерный бум. В 2025 году она была занята сразу в нескольких крупных проектах. Зрители уже увидели её в сериалах «Одиночки с прицепом», «Тайна Марины» и мистической драме «Дар», где она сыграла Дарью. 2026 год обещает быть не менее жарким. Сразу несколько премьер с её участием уже на подходе. Главным ожиданием станет сериал «Тень сомнений» режиссёра Руслана Паушу. В этом проекте Лаврухина исполняет центральную роль Кати. Также в производстве находятся картины «Под ударом» и «Её тайна».
Несмотря на плотный график, актриса не забывает о саморазвитии: она профессионально занимается дубляжом (её голосом говорят герои рекламы и мультфильмов), работает педагогом по речи и, по слухам, готовится к экспериментальной театральной премьере.