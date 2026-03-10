10 марта 2026, 14:16

Евдокия Лаврухина (Фото: Instagram*@lavruhinaevdokia)

Актрисе, знакомой зрителям по ролям в картинах «Территория», «Склифосовский», «ИП Пирогова» и десятку мелодрам на ведущих каналах, Евдокии Лаврухиной 11 марта исполняется 32 года. Кажется, ещё вчера она дебютировала в сериале «Крыша мира», а сегодня — одна из самых востребованных актрис на российском телевидении. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Биография Евдокии Лаврухиной

Личная жизнь актрисы

«У него очень живой, умный и человеческий взгляд. Иногда я шучу, что на самом деле это вовсе не пес, а заколдованный принц. Получается, что я тоже верю в сказку. И уверена, что в жизни всегда есть место чему-то волшебному», — цитирует актрису сайт kino-teatr.ru.

Об «Оскаре» не мечтаю

«В этой истории нет 100% положительных героев... Лидой движет любовь. Иногда она мне напоминала Емелю или Иванушку из сказок. Он вроде ничего не делает, а вокруг всё как-то само меняется и становится лучше», — отмечает Евдокия Лаврухина.

«Об "Оскаре" не мечтаю, достаточно быть суперзвездой, чтобы любили миллионы», — парировала она хейтерам, давая понять, что её амбиции простираются дальше глупых сплетен.

Новые проекты Лаврухиной