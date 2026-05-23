Роли второго плана, драка в клубе и тайная личная жизнь: как скандал с участником «Дома-2» подмочил репутацию актера Кирилла Мелехова?
Актёр Кирилл Мелехов 24 мая отмечает свой 39-й день рождения. Зрители запомнили его по комедийному сериалу «Остров», где он сыграл наивного культуриста Эла, и драматической роли в проекте «Чикатило». Этот артист прошел долгий путь: от юного спортсмена-рекордсмена и студента ГИТИСа до статуса одного из самых востребованных актеров второго плана. Его карьера сегодня — это череда успешных премьер, но за кадром жизнь артиста полна тревожных вопросов: громкие уголовные дела об избиениях, полное отсутствие личной жизни и подозрительное молчание о романах. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артистаКирилл Мелехов (настоящая фамилия — Щенников) родился и вырос в Москве. Его детство сложно назвать заурядным: родители дали ему возможность пробовать себя в самых разных направлениях. Отец был предпринимателем, мать — учительницей младших классов, и они старались, чтобы сын получил разностороннее развитие. Кирилл с ранних лет увлёкся спортом и добился серьёзных результатов: стал кандидатом в мастера спорта по плаванию и триатлону, а также освоил акробатику, езду на велосипеде, роликах и водные лыжи. Эти навыки впоследствии не раз пригодились ему на съёмочной площадке, когда нужно было выполнять сложные трюки без дублёра.
Однако главным увлечением для Кирилла со временем стало актёрское мастерство. После школы он поступил в ГИТИС, в мастерскую П. О. Хомского и В. В. Теплякова, и окончил вуз в 2010 году. Именно в студенческие годы состоялся его дебют в кино — он снялся в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований». Тогда он ещё выступал под настоящей фамилией — Щенников. Псевдоним «Мелехов» он взял в 2014 году, и с тех пор под этим именем его знают миллионы зрителей.
Театральная карьера Кирилла тоже складывалась успешно. После окончания института он служил в театре «Модернъ», где сыграл Тигеллина в «Саломее» Оскара Уайльда. С 2012 года сотрудничал с Театром имени А. С. Пушкина, участвовал в постановках «Великая магия», «Доходное место» и других. Что касается кино, то фильмография актёра насчитывает десятки ролей в сериалах и полнометражных картинах. Среди наиболее заметных проектов — «Глухарь», «Кухня», «Мылодрама», «Чикатило», «Звёздный суд», «Приставы», «Волшебный участок» и, конечно, «Остров», который стал для него своеобразной визитной карточкой.
Личная жизнь Кирила МелеховаКирилл Мелехов предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни, что, впрочем, только подогревает интерес публики. В интервью он редко говорит о романтических отношениях, но иногда делится общими мыслями о семье и будущем. Известно, что актёр не женат и детей у него нет. В социальных сетях Кирилл часто публикует фото с друзьями и коллегами, но кадров, которые могли бы пролить свет на его романтические отношения, нет.
Это порождает множество слухов, однако сам актёр предпочитает не комментировать их, оставляя пространство для домыслов. Пока поклонницы продолжают гадать, занято ли сердце их кумира, артист остаётся одним из самых завидных холостяков российского кино.
Драка в клубе: Актер против моделиТихий и загадочный образ Кирилла Мелехова рухнул в конце 2020 года, когда артист попал в криминальные сводки. Это был не просто бытовой конфликт, а жестокая драка в московском ночном клубе «Руки вверх».
Как тогда писали СМИ, экс-участник «Дома-2», модель Артур Кулаков, обратился в полицию с заявлением об избиении. Согласно заявлению, Мелехов нанес Кулакову серьезные травмы. Согласно документам, у Кулакова диагностировали сотрясение мозга, множественные переломы костей носа, челюсти и глазничной пластинки. Даже для мира звездных разборок это выглядело жестоко.
Против Кирилла возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Сам Мелехов ситуацию с прессой обсуждать не захотел, заявив, что «даже не знаком» с Кулаковым.
Новые проекты МелеховаСегодня Кирилл Мелехов продолжает активно работать. В 2025 году с его участием вышли картины «Инкассаторы», «Афродеревня», «Волшебный участок-2», «Закрыть гештальт-2», «Стеклянный дом» и «Уловки разума». В 2026 году на экраны вышел сериал «Полюби меня снова».
Артист живет в Москве и продолжает поддерживать физическую активность. В свободное время Мелехов любит читать и смотреть сериалы, особенно проекты развлекательного направления.