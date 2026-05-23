Ольга Зарубина высказалась о возможном секрете молодости Леры Кудрявцевой после ее юбилея
Телеведущей Лере Кудрявцевой недавно исполнилось 55 лет. Звезда продолжает выглядеть значительно моложе своих лет, что вызывает активное обсуждение среди поклонников и коллег по шоу-бизнесу.
Певица Ольга Зарубина предположила, что секрет молодости Кудрявцевой кроется не только в косметологических процедурах, но и в ее внутреннем состоянии. Об этом пишет «МК».
По мнению артистки, теледива сохраняет свежесть благодаря позитивному взгляду на жизнь и умению радоваться мелочам. Зарубина подчеркнула: Кудрявцева, вероятно, следит за собой, однако решающую роль играет эмоциональный настрой.
Исполнительница объяснила, что смех и хорошее настроение благотворно влияют на организм. В частности, помогает сохранять энергию и бодрость.
Ранее Зарубина критиковала SHAMAN за то, что тот пробовал воду из Байкала. Поступок Ярослава Дронова, по ее словам, вызвал у нее негативные эмоции.