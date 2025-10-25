Роман на «Последнем герое», страсть к лошадям и дорогим машинам: как живет 25-летняя дочь Анны Ковальчук?
Злата Ковальчук — российская актриса, чья жизнь началась как готовый сценарий: она буквально родилась на съёмочной площадке культового сериала «Тайны следствия». Однако, в отличие от многих детей знаменитостей, она сознательно выбрала путь, лежащий в стороне от большой актёрской карьеры. Её биография — это история ранней самостоятельности, осознанного выбора и безграничной верности своей главной страсти — лошадям. 26 октября артистке исполняется 25 лет. О том, как сегодня живёт и чем занимается дочка всеми любимой Анны Ковальчук, читайте в материале «Радио 1».
Звездное детство
Злата Ковальчук (Ильченко) родилась 26 октября 2000 года в Санкт-Петербурге в семье актеров Анатолия Ильченко и Анны Ковальчук. Её появление на свет было уникальным — это произошло прямо на съёмочной площадке сериала «Тайны следствия», где её мама играла главную роль.
Создатели сериала, узнав о беременности Анны, решили не скрывать это, а обыграть в сюжете. Сцена рождения Златы была включена в сериал, и её первые минуты жизни запечатлели на камеру.
Когда Злате было пять лет, её родители развелись. Несмотря на это, они сохранили дружеские отношения. Позже оба создали новые семьи. У Златы есть единокровные братья: Добрыня (от брака матери с бизнесменом Олегом Капустиным) и Дмитрий с Артёмом (от брака отца с актрисой Натальей Тереховой). При получении паспорта в 16 лет Злата сменила фамилию отца, Ильченко, на фамилию матери — Ковальчук
Карьера в кино и театре
Несмотря на то, что Злата выросла на съёмочной площадке, она не захотела связывать свою жизнь с актёрской профессией. С самого детства и на протяжении многих лет Злата играла в сериале саму себя — дочь главной героини Марии Швецовой в исполнении Анны Ковальчук. Она появлялась почти во всех сезонах проекта, и зрители могли наблюдать, как она взрослеет прямо в кадре.
В её фильмографии также есть роли в мелодраме «Можно я буду звать тебя мамой?» (2008) и сериале «Пятая группа крови» (2010-2011), где она сыграла главную героиню в детстве. Осенью 2023 года Злата вместе с матерью приняла участие в шоу «Последний герой», где продержалась восемь выпусков. Кроме того, Злата играет в Театре имени Ленсовета в спектакле «Night and Day».
Образование и увлечение лошадьми
Злата с юных лет демонстрировала самостоятельность и нежелание идти по проторенной звездной дороге. После школы Злата поступила на юридический факультет Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Получив диплом бакалавра, она поняла, что монотонная офисная работа не для нее, и задумалась о собственном бизнесе, связанном с лошадьми.
Решение было не спонтанным: девушка с пяти лет профессионально занималась конным спортом и имеет звание мастера спорта. Однако в последнее время она отошла от соревнований, считая, что профессиональный спорт причиняет животным страдания.
На четырнадцатый день рождения Златы её звёздная мама преподнесла ей в подарок собственного коня по кличке Листопад. Позже, благодаря гонорару от участия в сериале «Тайны следствия», Злата смогла выкупить ещё одного коня — Льва.
«Лошади — это главная страсть дочери, она кандидат в мастера спорта. У нее будет своя конюшня, где всем заниматься будет именно она. В семье уже есть две лошади, но, видимо, будут еще. Одна лошадь — простая, любит гулять, ей нужны луга, и она живет в обычной конюшне. А другая — элитная, находится в улучшенных комфортных условиях», — цитирует Анну Ковальчук издание starhit.ru.
Кроме лошадей, у дочери Анны Ковальчук есть и другая, не менее яркая страсть — роскошные автомобили. Несмотря на молодость, она уже является владелицей впечатляющего премиального автомобиля Mercedes. Журналисты отмечают, что стоимость такой модели превышает 10 миллионов рублей. Стоит отметить, что интерес к дорогим машинам — давнее увлечение Златы. Ещё до своей текущей модели она отдавала предпочтение автомобилям немецких марок, демонстрируя постоянство в своих вкусах.
Личная жизнь Златы Ковальчук
Злата Ковальчук сознательно ограждает свою личную жизнь от посторонних глаз. Несмотря на ранний развод родителей, Злата сохранила хорошие отношения с обоими. Со своим отчимом, Олегом Капустиным, у нее сложились теплые, почти родственные отношения. Она отмечает, что ее мама всегда была для нее не только родителем, но и лучшим другом.
Злата ведет спокойную и скромную жизнь, не замешана в громких скандалах и не выставляет свою личную жизнь на публику. Она считает, что подобное поведение матери, которая никогда не участвовала в скандалах, оградило и ее саму от излишнего внимания хейтеров. В одном из интервью Злата признавалась, что к 27 годам хотела бы обзавестись не только собственным бизнесом, но и мужем с детьми.
В 2023 году на проекте «Последний герой. Остаться семьёй» в Таиланде журналисты заметили явную симпатию между звездой сериала «Ивановы-Ивановы» Алексеем Лукиным и Златой Ковальчук. По информации издания Super.ru, за время почти месячного съёмочного процесса между молодыми людьми возникла взаимная симпатия. В СМИ появлялись кадры, на которых пара нежно обнималась и проводила время вместе. Особое внимание прессы привлекли их трогательные приготовления к встречам: Алексей тщательно готовился к свиданиям, а Злата специально наряжалась в красивые платья.
Несмотря на слухи, Злата Ковальчук лично опровергла наличие романтических отношений.
«Кто бы что ни говорил, любовная история тут не прослеживается. Простите, но я вас разочарую. Это френдзона, ребята».