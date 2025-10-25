25 октября 2025, 16:13

Анна и Злата Ковальчук (Фото: Instagram* / @kovalchukzlatta)

Злата Ковальчук — российская актриса, чья жизнь началась как готовый сценарий: она буквально родилась на съёмочной площадке культового сериала «Тайны следствия». Однако, в отличие от многих детей знаменитостей, она сознательно выбрала путь, лежащий в стороне от большой актёрской карьеры. Её биография — это история ранней самостоятельности, осознанного выбора и безграничной верности своей главной страсти — лошадям. 26 октября артистке исполняется 25 лет. О том, как сегодня живёт и чем занимается дочка всеми любимой Анны Ковальчук, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Звездное детство Карьера в кино и театре Образование и увлечение лошадьми Личная жизнь Златы Ковальчук



«Лошади — это главная страсть дочери, она кандидат в мастера спорта. У нее будет своя конюшня, где всем заниматься будет именно она. В семье уже есть две лошади, но, видимо, будут еще. Одна лошадь — простая, любит гулять, ей нужны луга, и она живет в обычной конюшне. А другая — элитная, находится в улучшенных комфортных условиях», — цитирует Анну Ковальчук издание starhit.ru.

«Кто бы что ни говорил, любовная история тут не прослеживается. Простите, но я вас разочарую. Это френдзона, ребята».